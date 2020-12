COVID-19 :

. – Les pirates ciblent les principaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement du vaccin contre le coronavirus alors que sa distribution est mise en ligne. Ces nouveaux avertissements ont été donnés par le département américain de la sécurité intérieure et la société IBM, qui ont découvert l’activité malveillante.

Depuis septembre, les attaques de parties inconnues ont cherché à compromettre “certains cadres dans les ventes, les achats, les technologies de l’information et les finances” dans les organisations chargées de s’assurer que les vaccins sont expédiés dans les bonnes conditions de température contrôlée, a déclaré IBM lors d’une conférence. article de blog.

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du Department of Homeland Security a publié jeudi son propre avertissement reliant les conclusions d’IBM.

C’est ainsi que les pirates ciblent la chaîne d’approvisionnement des vaccins

Se faisant passer pour un cadre commercial pour Haier Biomedical – un véritable participant impliqué dans l’effort de vaccin covid-19 – les pirates ont envoyé des courriels à la direction générale des impôts et de l’union douanière de l’Union européenne. Ils ont également envoyé des courriers à des entités des secteurs de l’énergie, de la fabrication et des logiciels, a déclaré IBM. Les courriels ont été rédigés pour ressembler à des demandes de devis pour les participants potentiels au programme de vaccination.

Ces soi-disant courriels de spearphishing ont été conçus pour inciter les victimes à donner leurs noms d’utilisateur et mots de passe, ce qui aurait pu donner aux attaquants un meilleur accès aux informations sur le vaccin, son développement et sa distribution.

On ne sait pas quelles étaient les motivations des attaquants, a déclaré IBM. On ne sait pas non plus qui a pu être responsable des attaques. Mais IBM a déclaré qu’en fonction du type de cibles impliquées, les pirates informatiques sponsorisés par l’État ne devraient pas être exclus.

“Des connaissances avancées sur l’achat et la circulation d’un vaccin qui peut affecter la vie et l’économie mondiale sont probablement un objectif de grande valeur et hautement prioritaire pour l’État-nation”, a déclaré IBM.

Une campagne de piratage similaire plus tôt dans l’année a ciblé la chaîne d’approvisionnement mondiale pour les équipements de protection individuelle, a ajouté IBM.