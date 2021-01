COVID-19 :

Tout l’hommage est peu de reconnaître le travail des professionnels qui ont combattu le coronavirus en première ligne dans une fatidique 2020. Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour sauver des vies et ils ont réussi, bien qu’il y en ait eu au moins 152 cas dans lequel le virus a arraché leur bien le plus précieux. La mort les a surpris dans la tranchée avec un manque de moyens, mais ils sont les héros tombés de cette pandémie. OKDIARIO a tenu à rendre hommage au défunt dans de telles circonstances après avoir collecté les données collectées par différentes écoles et associations dans le domaine social et sanitaire, les Forces et Organismes de Sécurité et le Ministère de la Défense.

Médecins

C’est le groupe qui a enregistré le plus de victimes. Jusqu’à 83 médecins ont perdu la vie au cours de ces mois, selon le registre officiel du Conseil général des associations médicales (CGCOM) et les informations gérées par la Confédération nationale des syndicats médicaux (CESM). Ce total comprend les médecins exerçant leur activité professionnelle tant dans les hôpitaux que dans les centres de santé et autres établissements de santé sociale, y compris les maisons de retraite médicalisées, les points les plus touchés par le virus.

Le premier d’entre eux était le médecin de famille Francesc Collado Roura, 63 ans, décédé le 18 mars à l’hôpital de Barcelone des suites de Covid-19, a expliqué son fils à Efe. Il a travaillé comme chirurgien à l’hôpital de Bellvitge Francesc, a passé son cabinet privé dans le quartier de Sants et a également travaillé dans l’unité de soins palliatifs de l’hôpital de Barcelone pour les mutuelles de santé. Il n’avait aucune pathologie antérieure.

Au mois de mai, et pour preuve que la calamité qui a dévasté les centres pour personnes âgées, le Collège des médecins de Jaén a profondément regretté la mort de Francisco Luis Garcia Rodriguez, un médecin de 61 ans qui travaillait à la résidence gériatrique mixte de Linares et qui n’a pas pu surmonter l’infection causée par le coronavirus, laissant une veuve et deux filles.

Infirmières

Au moins 9 infirmières sont également mortes sur le champ de bataille des suites de Covid-19, selon le SATSE Nursing Union, la majorité de la santé, a déclaré à ce journal. Le premier professionnel infirmier à mourir dans la Communauté de Madrid a été Esteban Peñarrubia, 57 ans, travaillait à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital Severo Ochoa de Legánes, où sa femme était également infirmière. «Nous continuons à nous battre, nous continuons à quitter notre peau et, dans de tristes occasions, aussi nos vies, mais ne doutez pas que nous réussirons», a été le message que l’hôpital a adressé aux médias avec ses condoléances également à la famille.

Plus de 90000 toilettes ont été infectées en Espagne par un coronavirus, dont 40000 entre le 11 mai et le 10 décembre. La plupart de ces infections provenaient elles-mêmes du lieu de travail.

Autre personnel de santé

Compte tenu du manque de données du ministère de la Santé, l’Association des médecins unis pour leurs droits (MUD) s’est intéressée à passer sous silence ces autres décès de personnel de santé sociale survenus lors de la lutte contre le virus. Ainsi, le MUD a également noté le décès d’infirmières auxiliaires, de préposés aux soins, de chauffeurs d’ambulance ou de nettoyeurs, entre autres. Cette association comprend également le cas du jeune dentiste Judith Domínguez Cabezas, 39 ans, qui travaillait pour le service de santé de Madrid (SERMAS), ou celui de Juillet vivant, 83 ans, prêtre clarétain et aumônier du Río Hortega de Valladolid. Gonzalo Fernández, vicaire général des clarétains lui a rappelé ainsi: “On pourrait dire que c’était un accident du travail en plein exercice de son ministère d’accompagnement des malades et des mourants.”

Flics

Selon les données officielles du ministère de l’Intérieur, il y avait 10 agents décédés du coronavirus, infectés lors d’un acte de service. Beaucoup d’entre eux ont été infectés au cours des semaines difficiles de la première vague d’état d’alarme, lorsque les agents ont dû sortir pour patrouiller dans les rues avec une pénurie importante d’équipements de protection. Des gants, des masques – même certains faits maison et donnés volontairement par les citoyens – et des gels hydroalcooliques.

Contrairement à ce qui se passe à la Défense, qui considère ses morts comme un «acte de service», le département dirigé par Fernando Grande-Marlaska ne reconnaît toujours pas tous ses défunts dans cette catégorie.

La gendarmerie

La famille de la Garde civile a également subi des pertes humaines en cette difficile 2020. Au total, neuf membres actifs de la Benemérita ont perdu la vie des suites du Covid, en plus de deux autres agents décédés de causes liées à leur travail en plein état alarme. Le solde des infections s’élève à 1 000 agents.

Parmi les personnes tuées par le coronavirus se trouvent des personnalités bien connues et respectées de la Garde civile. C’est le cas du lieutenant-colonel en chef du Groupe d’action rapide (GAR), Jésus Gayoso Rey, décédé fin mars à l’âge de 48 ans, victime de Covid-19, c’est pourquoi il a été hospitalisé pendant plusieurs jours.

Le GAR est une unité d’élite de la Garde civile basée à Logroño. Le week-end des 7 et 8 mars, il a été déployé à Haro, La Rioja, pour confiner un groupe de voisins et contenir l’une des premières épidémies de coronavirus en Espagne.

Militaire

Les forces armées espagnoles ont joué un rôle clé dans la lutte contre la pandémie. Ils l’ont fait à travers l’opération Balmis -et sa réactivation ultérieure dans l’opération Balmis II-, qui a conduit les troupes des trois armées et l’unité militaire d’urgence (UME) à décontaminer les maisons de retraite, les bâtiments publics, les stations train et bus et aéroports. Et eux aussi ont souffert de la portée mortelle de la pandémie.

Le premier décès dans les forces armées est survenu le 30 mars. Ce jour-là, le sous-lieutenant est mort souffrant de Covid José Manuel Palencia Calzada, stationné à la base aérienne de Cuatro Vientos. Après lui, deux autres soldats sont morts pendant la pandémie. Tous les trois ont été désignés comme héros par le ministère de la Défense dirigé par Margarita Robles. Ils sont morts dans l’exercice de leurs fonctions, comme leur ministère le considère officiellement.