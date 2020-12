COVID-19 :

MADRID – Une analyse mondiale avec plus de trois millions de cas de COVID-19 a révélé que les hommes sont presque trois fois plus susceptibles que les femmes d’être admis dans une unité de soins intensifs d’un hôpital, et également un risque plus élevé de décès par coronavirus , selon une étude publiée mercredi dans Nature Communications.

L’étude soutient que les données étudiées jusqu’à présent reflètent qu’il existe «un biais croissant» dans la gravité de la maladie à coronavirus chez les patients de sexe masculin, bien qu’elle prévienne que cette affirmation n’a pas été validée dans une analyse à grande échelle avec données mondiales.

L’étude, dirigée par Kate Webb, de l’Université du Cap, en Afrique du Sud, et Claire Deakin, de l’University College London (UCL), consistait en une méta-analyse de 92 rapports médicaux menée entre janvier et juin 2020 et obtenue auprès de sites Web gouvernementaux et publications publiées.

L’objectif de Kate Webb et Claire Deakin était de déterminer si le sexe était un facteur de risque d’infection par le SRAS-CoV-2 et de mortalité par coronavirus.

Leur analyse comprenait 3 111 714 cas provenant de 46 pays et 44 États des États-Unis.

Les auteurs ont constaté qu’il n’y avait aucune différence dans la proportion d’hommes et de femmes infectés par le SRAS-CoV-2 dans l’échantillon.

Cependant, ils ont constaté que les patients de sexe masculin étaient plus susceptibles (2,84 fois plus) d’être admis dans une unité de soins intensifs en raison du COVID-19.

De plus, les probabilités de décès par coronavirus étaient 1,39 fois plus élevées pour les hommes que pour les femmes.

Les auteurs suggèrent que les différences dans les réponses immunitaires des différents sexes sont probablement un facteur dans les résultats qu’ils ont observés.

Cependant, d’autres facteurs biologiques et comorbidités fondées sur le sexe pourraient également jouer un rôle.

Les auteurs soutiennent que, bien que d’autres études soient nécessaires, ces données ont des implications importantes pour la gestion clinique des coronavirus et les stratégies d’atténuation.