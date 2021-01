COVID-19 :

GUADALAJARA – Les hôpitaux, les salons funéraires et les services de crématorium de l’État occidental de Jalisco, l’un des plus peuplés du Mexique, sont submergés par la vague d’infections et de décès au cours des quatre dernières semaines, ce qui contraste avec l’endiguement réussi que l’entité avait eu du progrès du COVID-19 en 2020.

Depuis le début de 2021, les habitants de Jalisco ont vu le bilan quotidien des nouvelles infections, hospitalisations et décès dus au SRAS-CoV-2, une réalité que vivent quotidiennement le personnel de santé et ceux qui travaillent dans le secteur des services funéraires.

“Nous sommes au stade du risque maximal, nous avons résisté pendant 10 mois, mais c’est le moment le plus critique, si nous ne le comprenons pas, nous mettons en danger la vie des personnes que nous aimons”, a déclaré vendredi Enrique Alfaro. , Gouverneur de l’entité avec huit millions d’habitants et le deuxième plus important au Mexique.

Selon les données du gouvernement de l’État, vendredi, quatre des plus grands hôpitaux de l’entité enregistraient une occupation d’au moins 90%, tandis que trois autres se situaient entre 70% et 89% de leur capacité.

Bernardo Espinoza travaille au salon funéraire San Javier à Guadalajara, la capitale de Jalisco. Il a dit que la saison hivernale est «haute saison» car le nombre de morts augmente, mais jamais en ses 20 ans dans ce secteur n’avait-il vu arriver autant de corps.

À cette époque, ils assistaient à environ 10 services funéraires par jour, avec la pandémie, ce nombre a doublé et ils ont dû demander de l’aide à d’autres petits salons funéraires. Cette augmentation de la demande s’est également vérifiée lorsqu’il va chercher des corps à l’hôpital et lorsqu’il les emmène dans les cimetières.

Les employés de l’entreprise reçoivent le test COVID-19.

«Dans les panthéons, comme il y a eu plus de services, ils n’autorisent qu’un certain nombre de personnes à entrer et trois autres flotteurs viennent derrière nous, des choses qui n’ont pas été vues l’année dernière. A l’hôpital c’est pareil, même dans les cliniques covid j’ai pu J’arrive à l’aube et je prends des toilettes, maintenant j’arrive et il y en a trois ou quatre derrière moi », a-t-il expliqué.

En dehors des secours, la scène des ambulances et des véhicules privés qui font la queue en attendant de quitter un malade se répète. Dans les salons funéraires et les services d’embaumement, les chars attendent leur tour pour déposer ou ramasser un cadavre.

«La réalité est qu’il n’y a plus de place, il y a beaucoup de demande et peu de lits, les gens meurent, nous sommes fatigués», explique un médecin qui fréquente l’un des hôpitaux de l’Institut mexicain de la sécurité sociale et qui préfère l’anonymat.

Depuis mars 2020, Jalisco a été l’un des premiers États à mettre en œuvre le confinement total pendant environ deux mois et ses indicateurs de contagion sont restés en baisse jusqu’en juin, date à laquelle les entreprises ont rouvert sous de fortes mesures sanitaires.

L’incidence des cas est restée stable avec une moyenne de moins de 300 positifs par million d’habitants de juillet à mi-octobre, tandis que le gouverneur Enrique Alfaro a accéléré la reconversion de l’hôpital tout en participant à des affrontements avec le ministère fédéral de la Santé et s’est montré comme exemple à suivre au niveau national.

Avec l’arrivée de l’automne et l’assouplissement des mesures, les cas sont passés à plus de 400 positifs par million et le gouvernement de l’État a dû mettre en place le soi-disant «bouton d’urgence» pour restreindre les activités commerciales et récréatives après 19 heures et le week-end. en semaine, du 30 octobre au 11 novembre.

Le Dr Felipe Bolívar clarifie certains mythes sur le vaccin COVID-19 qui se développent autour de lui.

Alfaro a décidé de ne pas prolonger la mesure pour éviter d’affecter le «Good End», une stratégie des entreprises visant à encourager les achats en fin d’année, en plus de permettre l’ouverture de casinos et de salles de fêtes.

Depuis, l’entité a enregistré une augmentation accélérée des cas aggravés par les achats et les vacances de Noël.

Selon les données du système “Radar” de l’État, au 21 novembre, il y avait 4 323 nouveaux cas et 126 décès hebdomadaires, le 26 décembre, ce chiffre est passé à 7 692 cas et 276 décès hebdomadaires.

Le 9 janvier, l’incidence est passée à 8 206 nouveaux cas et 475 décès, malgré la mise en œuvre du deuxième bouton d’urgence qui a pris fin le 10 janvier.

À cette date, l’entité dépassait 1 000 cas par million d’habitants et pour le 11 janvier, le maximum historique de patients hospitalisés était enregistré avec 1 637.

Les décès dus au COVID-19 ont atteint les maisons de retraite. Dans au moins deux d’entre eux, une vingtaine d’infections et au moins 18 décès ont été enregistrés au cours des trois dernières semaines.

Les médecins disent que le virus peut avoir un impact si grave sur les poumons que certains patients souffrant de complications graves auront besoin d’une greffe à long terme pour survivre.

Dans les réseaux sociaux, les messages sont répétés à la recherche d’une place dans les hôpitaux ou demandant des données pour la location et la vente d’oxygène médical.

Au cours des 14 prochains jours, Jalisco sera dans une nouvelle version du bouton d’urgence dans lequel toutes sortes d’activités récréatives et récréatives sont restreintes, en plus de la suspension du début des cours en présentiel dans l’éducation de base et des activités en face-à-face dans toutes les agences gouvernementales, dans l’intention de réduire le nombre d’infections.

Jusqu’à présent, le Mexique ajoute 1 million 630 258 infections et 140 241 décès dus au COVID-19.