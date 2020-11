COVID-19 :

Le coronavirus est connu pour affecter les personnes âgées et à risque avec une plus grande gravité, mais les recherches menées sur le SRAS-CoV-2 révèlent également le contraire, un groupe peut-être plus protégé, la femme. Tout cela grâce aux hormones sexuelles féminines, les œstrogènes et la progestérone, et son métabolite physiologiquement actif, l’allopregnanolone.

Stéroïdes reproducteurs féminins possèdent des fonctions anti-inflammatoires, facilitent la réparation des cellules épithéliales respiratoires, remodèlent la compétence des cellules immunitaires et, surtout, inhibent le récepteur ACE2, qui est ce que le coronavirus utilise pour pénétrer dans notre corps et procéder à une infection.

“Nous savons que plus vous êtes âgé, plus vos hormones diminuent”explique Graziano Pinna, professeur de recherche agrégé en psychiatrie et auteur de l’article rapportant ces résultats, qui a été publié dans Trends in Endocrinology and Metabolism.

Une enquête qui commence en mars

Lorsque la pandémie a commencé à éclater sérieusement dans le monde au début du mois de mars, Pinna a noté que, selon les premiers rapports de cas, les femmes enceintes testées positives pour le coronavirus et ne présentant aucun symptôme se sont aggravées après l’accouchement., en particulier lorsque la progestérone, l’allopregnanolone et l’estradiol ont chuté.

C’est à ce moment-là qu’il a commencé à enquêter plus avant et à s’intéresser particulièrement aux stéroïdes reproducteurs féminins et à leur relation avec le coronavirus. «L’estradiol, l’allopregnanolone et la progestérone ont d’importantes fonctions anti-inflammatoires et sont impliqués dans la restauration du système immunitaire. Cela suggère que les femmes enceintes sont devenues symptomatiques, et certaines admis à l’USI, après avoir donné naissance à leurs bébés en raison de la chute rapide de ces hormones»Explique Pinna.

«Les femmes enceintes sont 15 fois moins susceptibles de mourir du COVID-19 que les autres femmes», Phrase Pinna, quelque chose qui se reflète également dans les données. Selon les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis, 38 071 femmes enceintes ont été testées positives et 51 d’entre elles sont décédées, soit 0,13%. Cependant, le taux de mortalité chez les femmes non enceintes est de 2%.

La relation avec la nutrition

Pinna explique que des essais sont en cours pour évaluer l’efficacité des hormones susmentionnées dans l’amélioration des symptômes chez les personnes ménopausées, mais Pour l’avenir, l’article se concentre également sur un autre facteur, la nutrition.

«La nutrition est très importante et on n’en a pas beaucoup parlé. C’est important car c’est quelque chose dont nous pouvons prendre soin chaque jour pour booster le système immunitaire et renforcer notre corps contre le coronavirus », il est dit.

Régimes enrichis en phytoestrogènes (œstrogènes produits par les plantes), c’est-à-dire ceux contenant du soja, des lentilles ou de l’avoine sont les plus bénéfiques car les phytoestrogènes ont la capacité de se lier aux récepteurs des œstrogènes humains, et le microbiome peut également les convertir en œstradiol.