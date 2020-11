COVID-19 :

AUSTIN, Texas – La flambée des cas de coronavirus au Texas a augmenté les hospitalisations liées au COVID-19 de près de 2500 cas depuis le 1er octobre.

Les 5650 hospitalisations signalées mercredi étaient également les plus importantes depuis le 19 août. Environ 16% des hospitalisations se sont produites dans le comté d’El Paso, le pire épicentre du COVID-19 de l’État.

Sur les 5 175 nouveaux cas signalés mercredi par les responsables de la santé publique du coronavirus responsable de la maladie COVID-19, 16,5% provenaient du comté d’El Paso. Le comté d’El Paso représentait également 14,1 pour cent des 96 528 cas actifs estimés dans tout l’État.

Plus de 879 994 cas ont été signalés au Texas depuis le début de la pandémie, dont plus de 41 000 cas ajoutés au cours des sept derniers jours.

Cependant, le nombre réel de cas au Texas est probablement plus élevé car de nombreuses personnes n’ont pas été testées et des études suggèrent que les personnes peuvent être infectées et ne pas se sentir malades.

L’Etat a déjà déployé plus de 900 personnels médicaux à El Paso, dont certains travailleront dans un hôpital temporaire installé au centre des congrès de la ville.

Les 105 décès dus au COVID-19 signalés dans tout l’État mercredi ont porté le nombre de morts au Texas à 17 700 depuis le début de la pandémie au début du mois de mars.

Pour la plupart des gens, le coronavirus provoque des symptômes légers ou modérés, tels que la fièvre et la toux, qui disparaissent en deux à trois semaines. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut entraîner des maladies plus graves, notamment une pneumonie et la mort.