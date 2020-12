COVID-19 :

C’est ainsi qu’un hôpital de Los Angeles fonctionne en crise en raison de covid-19 3:43

. – Plus de personnes ont traversé les aéroports américains dimanche que n’importe quel autre jour de la pandémie, ouvrant la voie à des vagues de nouvelles infections au COVID-19 à travers le pays.

Plus de 1,28 million de personnes sont passées par les points de contrôle de sécurité, a rapporté la Transportation Security Administration.

Dans le même temps, plus d’Américains ont été hospitalisés la semaine dernière que pendant toute autre semaine de la pandémie, selon le Covid Tracking Project.

Six États ont atteint dimanche un nouveau record pour le plus grand nombre de patients hospitalisés atteints de covid-19: Alabama, Californie, Géorgie, Mississippi, Caroline du Nord et Caroline du Sud.

Les médecins disent que les voyages de vacances massifs entraîneront davantage d’hospitalisations, un gros problème car de nombreux centres ont déjà dépassé leurs capacités.

«C’est vraiment frustrant, car si vous regardez les données des 10 derniers jours, elles ont en fait commencé à montrer des signes de lumière», a déclaré le Dr Jonathan Reiner, professeur de médecine à l’Université George Washington.

«Des endroits comme le Midwest, avec une baisse du nombre de cas. Même dans le nord-est. Le taux de positivité américain est passé d’environ 12% à environ 10%. Ce sont là des signes vraiment tangibles d’un ralentissement de la crise. Et maintenant, il y aura presque certainement un autre pic », at-il expliqué.

Et, contrairement aux vacances précédentes, la combinaison de Noël et du Nouvel An dure une semaine entière.

«Nous savons qu’après chaque grande fête, il y avait une augmentation du nombre de cas», a déclaré Leana Wen, docteur en médecine d’urgence.

«Nous l’avons vu après le Memorial Day, après le 4 juillet, après la fête du Travail. Et ces vacances étaient relativement courtes par rapport à Noël et au Nouvel An », a-t-il expliqué.

En plus de cela, le temps est beaucoup plus froid maintenant, ce qui signifie plus de rassemblements à l’intérieur et un risque plus élevé de propagation des aérosols.

Les patients atteints de Covid-19 aux États-Unis occupent de plus en plus de lits en USI

Les USI sont souvent associées à des crises cardiaques et des accidents de voiture, mais un nombre croissant de lits dans ces unités sont désormais occupés par des patients atteints de COVID-19.

La semaine dernière, environ 40% de tous les patients en soins intensifs aux États-Unis avaient le COVID-19, selon une analyse CNN des données publiées lundi par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ce chiffre est passé de 16% fin septembre, 22% fin octobre et 35% fin novembre.

Et plus d’hospitalisations entraînent inévitablement plus de décès.

Plus de 63 000 Américains sont déjà morts jusqu’à présent ce mois-ci, la plus grande partie du mois depuis le début de la pandémie, selon l’Université Johns Hopkins.

En seulement 11 mois, plus de 333 000 personnes sont décédées de la covid-19 dans le pays. Cela signifie que plus d’un Américain sur 1000 est mort du coronavirus et que le taux s’accélère.

Un hôpital californien devra bientôt rationner le nombre limité de lits et de matériel de soins aux USI, ce qui signifie que certaines personnes recevront un traitement et d’autres pas, a déclaré le Dr Kimberly Shriner, spécialiste des maladies infectieuses.

À ce rythme, le Huntington Memorial Hospital de Pasadena se prépare à un «triage définitif», a-t-il déclaré.

Et avec la plupart des Américains incapables de se faire vacciner avant l’année prochaine, le pays fait face à une «vague après vague» après les voyages de vacances, a déclaré le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national de la santé. Allergies et maladies infectieuses.

“Au fur et à mesure que nous avançons dans les prochaines semaines”, a-t-il dit, “cela pourrait en fait empirer.”

Les nouvelles exigences de voyage entrent en vigueur lundi

Alors que de plus en plus de pays détectent la souche hautement contagieuse de coronavirus qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé de nouvelles exigences en matière de tests pour les voyageurs. arrivant du Royaume-Uni.

Les nouvelles règles entreront en vigueur lundi. Les passagers doivent avoir été testés négatifs pour un antigène ou un test PCR dans les 72 heures suivant l’embarquement d’un vol du Royaume-Uni vers les États-Unis, et doivent avoir une documentation des résultats du laboratoire.

Les compagnies aériennes devront confirmer les tests avant le vol.

Jusqu’à présent, des dizaines de pays ont interdit les passagers britanniques.

Tous les virus mutent avec le temps et le nouveau coronavirus a déjà muté. Mais les scientifiques conseillant le gouvernement britannique ont estimé que cette souche pourrait être jusqu’à 70% plus efficace pour se propager que d’autres.

Les sociétés responsables des deux premiers vaccins à obtenir une autorisation d’urgence aux États-Unis, Pfizer / BioNTech et Moderna, testent leurs vaccins pour confirmer leur efficacité contre la nouvelle souche.

Pfizer et Moderna testent leurs vaccins contre une nouvelle variante 0:38

Le déploiement du vaccin Covid-19 est plus lent que prévu aux États-Unis

Environ 2,1 millions de doses du vaccin COVID-19 ont été administrées aux États-Unis, selon le CDC. Environ 11,5 millions de doses ont été distribuées ce lundi.

Ces chiffres incluent désormais les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna. Et bien qu’il y ait des retards dans la soumission des données, les fonctionnaires fédéraux avaient précédemment déclaré qu’ils travaillaient à distribuer 20 millions de doses d’ici la fin de l’année.

Interrogé sur la lenteur apparente du déploiement des vaccins, Fauci a déclaré que de vastes programmes de vaccination complets avec un nouveau vaccin démarrent lentement avant de prendre de l’ampleur.

“Je suis assez confiant qu’au fur et à mesure que nous prendrons de plus en plus d’élan, en passant de décembre à janvier puis de février à mars, je pense que nous rattraperons le retard”, a-t-il déclaré.

Le Dr Esther Choo, professeur de médecine d’urgence à l’Université de la santé et des sciences de l’Oregon, a déclaré que l’administration de vaccins était «une chose très compliquée».

«À chaque étape, il y a de la complexité et il y a la possibilité d’un retard, que ce soit la planification de l’état individuel, l’allocation, la formation, l’approvisionnement en vaccins, le stockage … il y a tellement de facteurs à ce stade», a déclaré Choo.

“Nous devons être préparés au fait que ce sera un déploiement lent dans de nombreux endroits et que cela ne changera pas notre comportement ou nécessairement la trajectoire de la pandémie dans ce pays à court terme”, a ajouté Choo.

Les vaccins ne seront probablement pas largement disponibles avant l’été. Et, dans ce contexte, les experts ont exhorté les Américains à ne pas baisser la garde. Cela signifie continuer à porter des masques faciaux, se laver les mains fréquemment et maintenir une distance sociale.

Pourquoi le nombre associé à l’immunité collective change

Fauci explique quand nous obtiendrons l’immunité collective 4:29

Pour que les États-Unis atteignent l’immunité de troupeau grâce à la vaccination, entre 70% et 85% de la population devraient être vaccinés, a déclaré Fauci.

“La fourchette va être comprise entre 70 et 85%”, a déclaré Fauci dimanche.

L’expert en maladies infectieuses a déclaré que la raison pour laquelle il avait initialement parlé de 70% à 75%, puis augmenté le chiffre au-dessus de 85% “était basée sur des calculs et des extrapolations pures de la rougeole”.

“Nous devons réaliser que nous devons être humbles et réaliser ce que nous ne savons pas”, a-t-il déclaré. “Ce ne sont que de pures estimations et les calculs que j’ai faits, de 70 à 75%, sont une fourchette”, a-t-il expliqué.

Le vaccin contre la rougeole est efficace à environ 98%, a déclaré Fauci. Lorsque moins de 90% de la population est vaccinée contre la rougeole, il commence à y avoir une percée contre l’immunité collective et les gens commencent à être infectés.

«J’ai donc calculé que Covid-19, SRAS-CoV-2, n’est pas aussi transmissible que la rougeole», a déclaré Fauci.

«La rougeole est l’infection la plus transmissible que vous puissiez imaginer. Alors j’imagine que vous auriez besoin de quelque chose d’un peu moins de 90%, c’est là que j’en suis arrivé à 85 », a-t-il expliqué.

Brandon Miller, Deidre McPhillips, Pete Muntean, Christina Maxouris, Naomi Thomas et Virginia Langmaid de CNN ont contribué à ce rapport.