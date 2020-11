COVID-19 :

09:15 VALENCIA NOËL | La Communauté valencienne proposera au Conseil interterritorial de la santé que les réunions de famille avec un maximum de dix convives soient autorisées pendant les six jours des vacances de Noël les plus «désignées», tout en maintenant la limite à six s’il s’agit de réunions entre amis. “Ne nous rencontrons pas après Noël avec un cadeau indésirable qui pourrait augmenter le taux d’infections”, a-t-il prévenu.

09:05 FERNANDO SIMÓN | Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a mis en évidence une diminution des cas de contagion de coronavirus dans toutes les communautés autonomes et, également, chez les plus de 65 ans.

08:55 ILES BALEARES | La présidente du gouvernement, Francina Armengol, a annoncé que les résidents des îles Baléares qui visitent les îles lors du prochain pont de la Constitution peuvent volontairement passer un test PCR gratuitement dans les centres de santé “pour leur sécurité et leur tranquillité”.

08:45 DERNIÈRES DONNÉES | Il y a actuellement 15 316 patients admis pour Covid-19 dans toute l’Espagne et 2 815 dans une unité de soins intensifs, bien qu’au cours des dernières 24 heures, il y ait eu 1 388 admissions et 1 969 sorties. En outre, la semaine dernière, 3453 personnes ont été admises à l’hôpital à la suite de l’infection causée par la contagion du coronavirus et 299 dans une unité de soins intensifs. Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus s’élève actuellement à 12,30% et en USI à 28,64%.

08:30 DERNIÈRES DONNÉES | Les communautés autonomes ont notifié ce jeudi au ministère de la Santé environ 12 289 cas de Covid-19, dont 5 400 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, contre 5 400 enregistrés mercredi.

Les communautés autonomes ont notifié au ministère de la Santé 5 400 cas au cours des dernières 24 heures, contre 5 400 enregistrés mercredi. Salvador Illa a signalé 337 décès supplémentaires, dont 1 220 décès au cours des sept derniers jours. Données alarmantes, mais légèrement meilleures que celles enregistrées ces derniers jours. Le problème est encore Noël: chaque communauté fait sa proposition et la Santé veut un plan consensuel.