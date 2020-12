COVID-19 :

Wuhan a caché l’origine du coronavirus à la Chine pendant des semaines 0:38

. –– Près d’un demi-million d’habitants de Wuhan, la ville chinoise où le nouveau coronavirus est apparu pour la première fois, ont pu être infectés par le covid-19, selon une étude du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC, pour son acronyme en anglais). ). C’est presque 10 fois le nombre officiel de cas confirmés.

L’étude a utilisé un échantillon de 34000 personnes de la population générale de Wuhan, l’épicentre d’origine de la pandémie, et d’autres villes de la province du Hubei, ainsi que des provinces de Pékin, Shanghai et Guangdong, Jiangsu, Sichuan et Liaoning. L’objectif était d’estimer les taux d’infection par covid-19.

Les chercheurs ont trouvé un taux de prévalence des anticorps anti-coronavirus qui s’élevait à 4,43% parmi les résidents de Wuhan. C’est une métropole de 11 millions d’habitants. Dimanche, la ville a signalé un total de 50354 cas confirmés de COVID-19, selon la Commission municipale de la santé de Wuhan.

L’étude visait à calculer l’échelle des infections passées dans une population en analysant des échantillons de sérum sanguin d’un groupe de personnes. Et ainsi détecter les anticorps contre le coronavirus. Cependant, leurs résultats ne sont pas considérés comme des statistiques définitives sur le nombre de personnes exposées au virus dans une zone donnée.

Le CDC chinois a indiqué que l’étude avait été menée un mois après que le pays “ait contenu la première vague de l’épidémie de covid-19”. Le taux de prévalence des coronavirus en dehors de Wuhan est nettement inférieur, a révélé la recherche. Dans d’autres villes du Hubei, seulement 0,44% des résidents inclus dans l’étude avaient des anticorps contre le COVID-19.

CNN revient à Wuhan: cela a été trouvé 1:10

À l’extérieur de la province, des anticorps n’ont été détectés que chez deux personnes parmi les plus de 12 000 résidents testés.

Les résultats de l’étude ont été publiés lundi dans un article du CDC sur les réseaux sociaux. Il n’a pas été précisé si la recherche avait été publiée dans des revues universitaires.

Sous-déclaration des infections à coronavirus à Wuhan

Yanzhong Huang, chercheur principal pour la santé mondiale au Conseil chinois des relations étrangères, a déclaré que l’étude indique un problème de sous-déclaration des infections à coronavirus au plus fort de l’épidémie à Wuhan. En partie, a-t-il expliqué, à cause du chaos de l’époque. En outre, parce que les personnes asymptomatiques n’étaient pas incluses dans le décompte officiel des cas confirmés.

En janvier et février, des patients atteints de fièvre ont inondé les hôpitaux de Wuhan. Précisément lorsque ces établissements manquaient de personnel, de kits de test et de ressources médicales pour diagnostiquer et traiter les personnes. On a dit à beaucoup de gens de rentrer chez eux et de s’isoler. Certains ont fini par infecter d’autres membres de la famille, tandis que d’autres sont morts à la maison sans être enregistrés dans le nombre de décès dus au covid-19.

Le sous-enregistrement est un problème auquel sont confrontées les autorités sanitaires de nombreux pays. Souvent en raison d’un manque de capacités et de ressources. Des études sur les anticorps dans d’autres parties du monde montrent également que le coronavirus était beaucoup plus répandu que ne le suggèrent les chiffres officiels.

Par exemple, une étude parrainée par le ministère de la Santé de New York a montré qu’un adulte sur 7 dans l’État avait le COVID-19 à la fin du mois de mars. C’est environ 10 fois plus que le décompte officiel. En août, une autre enquête a révélé des anticorps anti-coronavirus chez plus de 27% des 1,5 million d’habitants de New York testés.

Mais en Chine, il y a aussi la question de la transparence. Eh bien, les fonctionnaires ont donné au public des données plus optimistes que celles auxquelles ils avaient accès en interne.

Depuis le 12 février, les autorités sanitaires du Hubei ont commencé à inclure les «cas diagnostiqués cliniquement» dans le registre des infections confirmées. Ce jour-là, quelque 13 000 «cas diagnostiqués cliniquement» non divulgués dans la province ont été ajoutés aux infections confirmées. Cela a entraîné une multiplication par neuf des cas quotidiens par rapport à la veille.

Des documents divulgués du Centre provincial de contrôle et de prévention des maladies du Hubei, précédemment soumis à CNN par un lanceur d’alerte, ont montré qu’avant ce jour, les autorités signalaient des «cas diagnostiqués cliniquement» en interne. Cependant, ils ne les ont pas révélés au public. Les autorités du Hubei ont également signalé publiquement un nombre de cas et de décès plus faible les 10 février et 7 mars que celui enregistré en interne. Ceci, les documents l’ont montré.

Les autorités ont également réprimé les journalistes qui ont rendu compte de la dure réalité des hôpitaux submergés à Wuhan par le coronavirus. Lundi, Zhang Zhan, un ancien avocat qui a documenté l’ampleur de l’épidémie dans la ville, a été condamné à quatre ans de prison. Apparemment pour «avoir causé des combats et causé des problèmes». Deux autres journalistes indépendants, Li Zehua et Fang Bin, ont également été arrêtés après avoir couvert l’épidémie.

Confinement efficace à Wuhan

L’étude met en évidence un contraste frappant entre les taux de prévalence des anticorps anti-coronavirus à l’intérieur et à l’extérieur de Wuhan.

Huang a noté que les taux nettement plus bas dans d’autres villes de Chine suggèrent que “les efforts de confinement ont été vraiment rapides et efficaces”. Et il a ajouté: “Surtout par rapport à des villes comme New York.”

Dans une tentative sans précédent de contenir le coronavirus à propagation rapide, Wuhan a été coupée du monde extérieur le 23 janvier. Tous les vols, trains et bus ont été suspendus et les entrées des routes ont été bloquées.

À l’intérieur de la ville, le gouvernement a imposé un verrouillage draconien. Pendant plus de deux mois, les transports en commun à Wuhan ont été suspendus. De plus, des entreprises ont été fermées et des millions de résidents ont été confinés dans leurs maisons et leurs communautés résidentielles. Ils n’avaient même pas le droit de sortir faire leurs courses.

Cependant, la détention de 76 jours a eu un coût énorme pour les résidents. Surtout pour ceux qui avaient besoin d’aller à l’hôpital. Précisément parce que tous les transports en commun étaient suspendus et qu’il n’y avait pas assez de taxis disponibles pour les patients.

Cependant, le gouvernement chinois a souligné que les mesures radicales ont permis au pays de faire demi-tour dans sa lutte contre l’épidémie.

Pendant ce temps, le CDC chinois a également souligné la victoire de contenir le virus lorsqu’il a publié lundi les résultats de l’étude sur les anticorps.

«Les résultats de l’étude montrent que la population de notre pays a un faible taux d’infection. Cela indique que la Chine a réussi à contrôler l’épidémie de coronavirus avec Wuhan comme principal champ de bataille. Et il a effectivement contrôlé la propagation à grande échelle de l’épidémie », a déclaré l’agence gouvernementale.

Nick Paton Walsh de CNN a contribué à cette histoire.