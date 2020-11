COVID-19 :

Hugo López-Gatell, sous-secrétaire à la Santé, n’a pas garanti que les infections continuent de diminuer car l’épidémie est variable au Mexique

Hugo Lopez-Gatell, Sous-secrétaire à la Santé, a déclaré que contagion pour COVID-19[feminine au Mexique diminution depuis Il y a 15 jours.

Le fonctionnaire de la Secrétaire de Santé ne garantissait pas que les infections continuent de diminuer bien que, s’il y a de nouvelles flambées, elles peuvent être contrôlées par des mesures de prévention.

Il a souligné qu’entre les semaines 44 et 45, en plus de 45 et 46, les chiffres au Mexique montrent une réduction.

Il a expliqué que, dans ce dernier cas, il est de 14 pour cent, ce qui montre cette variabilité qui se produit lorsqu’il y a une augmentation des infections.

“Soit ils se stabilisent, soit ils commencent à décliner”, a-t-il déclaré.

Dans la moyenne nationale, les infections ont diminué pendant 15 jours. Cela garantit-il que vous resterez fidèle à cette tendance? La réponse est non Et cela doit être très clair: il peut y avoir de nouvelles exacerbations, de nouveaux phénomènes d’épidémie, comme cela s’est produit dans huit États; d’autres pourraient re-germer, mais si nous maintenons les différentes mesures de prévention, nous pourrions peut-être avoir des re-germes mais contrôlés », at-il souligné.

Dans la conférence du matin ce mardi à Palais national, López-Gatell Ramírez a précisé que l’épidémie n’est pas en hausse dans le pays, puisque la fréquence des infections au fil des jours change.

Cela a donné l’impression que l’épidémie est en augmentation, mais sa fréquence change. Parfois, cela augmente avec le temps, les cas qui surviennent en une journée sont plus importants que la veille, et dans d’autres cas, comme survenus en août, septembre et jusqu’à la première semaine d’octobre, l’épidémie a commencé à diminuer », a-t-il dit.

Il a réaffirmé que le Mexique n’a pas montré de signes indiquant que l’épidémie a augmenté à l’intensité qui s’est produite à la fin du mois de juillet, comme c’est le cas dans d’autres parties du monde, comme l’Europe occidentale, “où nous avons ces flambées, où elle dépasse entre trois et quatre. fois ce dont ils ont été témoins au début de l’épidémie ».

“Ce n’est pas le cas au Mexique, même si nous avons eu un changement de tendance et que nous voyons ces augmentations de l’épidémie”, a-t-il soutenu.

Il a souligné que la mortalité avait été réduite de 6 pour cent entre les semaines 45 et 46 de l’épidémie, et a souligné qu ‘”il est essentiel d’atteindre les hôpitaux en temps opportun”.

Avec des informations de López-Dóriga Digital