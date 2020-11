COVID-19 :

Quand Madrid En septembre, le gouffre de la deuxième vague du coronavirus est apparu, les zones les plus touchées de la Communauté ont montré des incidences cumulées à 14 jours de plus de 1000 cas pour 100000 habitants. Aujourd’hui, les zones de santé où ces premières restrictions chirurgicales du gouvernement d’Isabel Díaz Ayuso ont été appliquées, telles que Pont Vallecas, Usera, Villaverde, Fuenlabrada ou Alcorcón, montrent des taux de contagion jusqu’à 80% inférieurs.

Un peu plus de deux mois se sont écoulés depuis que la Communauté de Madrid a mis en œuvre son modèle de restrictions de base pour les zones sanitaires de base. Et depuis ce 21 septembre, quand il a été appliqué à 35 des zones les plus touchées dans la région, les cas ont chuté. Il suffit d’analyser les données des rapports épidémiologiques collectés dans son bulletin hebdomadaire par le Direction de la santé publique de la Communauté de Madrid pour le vérifier.

Le mardi 22 septembre, 24 heures seulement après le début des micro-confinements pour lesquels Díaz Ayuso a opté, ce bulletin épidémiologique indiquait que les zones les plus touchées par la pandémie à cette époque étaient Fuenlabrada, avec 651 cas pour 100 000 habitants en 7 jours, Alcorcón avec 415 cas, et dans la capitale les districts de Usera avec 505 caisses, Pont de Vallecas avec 496 cas pour 100000 habitants en 7 jours, et Villaverde, avec 458 caisses.

Contagions des communes de Madrid le 22 septembre.

8 infections sur 10 évitées

La dernière mise à jour de ce document officiel correspond au passé Mardi 24 novembre. Exactement deux mois et deux jours par rapport à ce rapport de septembre. Et la situation enregistrée dans la Communauté est complètement différente dans les zones où les infections ont été déclenchées lors de la deuxième vague.

Par exemple, Fuenlabrada, la zone la plus touchée alors, a continué à avoir une incidence hebdomadaire cumulée de 124 cas pour 100000 habitants au cours des 7 derniers jours, ce qui représente une diminution soutenue de la 80% des infections.

Dans Alcorcón le nombre de 80% de diminution, passant du pic d’incidence de 415 cas pour 100 000 habitants en 7 jours à 83,9 actuellement.

Dans les quartiers de Madrid où les zones avec la plus forte incidence d’infections ont été trouvées, la même chose s’est produite: Usera, par exemple, il est passé de 505 cas pour 100 000 habitants aux 100 raclages actuels. 80% de diminution.

Quelques points de moins, soit une baisse d’environ 76%, Pont de Vallecas (passant de ces 496 cas à 118) et en Villaverde (de 458 à 107).

Incidence accumulée des infections actuelles dans les districts de la capitale de Madrid.

Un modèle à l’étude

La Communauté de Madrid a défendu au cours de ces deux derniers mois la validité et l’efficacité de son modèle pour contenir le virus. Et il l’a fait avec les données collectées et analysées par l’équipe technique d’épidémiologistes qui travaillent sous les ordres du Vice-Ministre de la Santé et de Covid, Antonio Zapatero.

Madrid, qui était en septembre la région la plus touchée par la pandémie dans toute l’Union européenne – en concurrence avec certaines régions de la Roumanie – est aujourd’hui la communauté de l’Espagne continentale où il y a actuellement le moins de risque de contagion. La semaine dernière a dépassé la Galice, c’était jusqu’à présent la région qui avait le mieux résisté à la tempête lors de la deuxième vague et semblait relativement indemne des effets de la contagion. Cela a été certifié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), tel que collecté par OKDIARIO, et les données officielles du ministère de la Santé.

Selon ces données, Madrid enregistre aujourd’hui une incidence accumulée au cours des 7 derniers jours – période de référence utilisée par l’OMS – de 134 cas pour 100 000 habitants. C’est un revers de 18% à propos de la dernière mise à jour des données.

Le “ miracle ” de Madrid

Le modèle d’action de Madrid pour arrêter le virus, basé sur des tests de masse avec test d’antigène -les mêmes que la Santé a mis des semaines pour autoriser Madrid- et dans ce modèle de restrictions pour de très petites zones sanitaires, a été saluée par des experts internationaux.

Tout comme le Ministre français de la santé, comme en témoigne un rapport de la presse allemande intitulé “ Le miracle de Madrid ”, et même celui qui était le principal expert de la Catalogne lors de la première vague, Oriol Mitjà, qui a assuré qu’il aimerait “travailler à Madrid” au vu des résultats positifs obtenus par son modèle. Un modèle qu’il avait également proposé à la Catalogne mais sans qu’il soit écouté.

De plus, Mitjà a également remis en question la décision prise par certaines communautés de fermer l’hôtellerie et le commerce pour éviter les infections, avec les effets que cela a sur l’économie et l’emploi. Madrid, d’autre part, a continué avec des entreprises ouvertes.