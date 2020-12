COVID-19 :

Les derniers jours de cette année 2020 approchent, qui ont été marqués par la pandémie de covid-19 et la crise sanitaire mondiale. Les marchés boursiers du monde entier ont subi d’importants krachs au cours des derniers mois alourdis par la peur des investisseurs de la propagation du virus et de la crise économique liée à la pandémie. Cependant, quels sont les risques et catalyseurs pour le marché pour la prochaine 2021?

Tout d’abord, et selon les avis des analystes de marché consultés par OKDIARIO, le principal risque pour les marchés mondiaux sera la grave crise économique qui sera en vedette en 2021 à la suite du covid-19. Le chiffre d’affaires des entreprises a chuté ces derniers mois et des secteurs comme le tourisme ou les transports ont vu leurs actions lourdement pénalisées tout au long de 2020, il faudra donc attendre de voir comment la demande évolue en face aux prochains mois.

«La situation de la bourse espagnole devient complexe, avec une reprise économique qui durera dans le temps et certains investisseurs recherchant des investissements avec un rendement intéressant. Tous les regards sont tournés vers le secteur technologique, où les plus gros investissements seront concentrés dans les années à venir, sans oublier le secteur défensif en période d’incertitude », remarque Diego Morín, analyste chez IG Markets.

Pour leur part, Analystes d’Invetsing.com Ils soulignent que «2021 sera, en principe, une bonne année pour les Bourses en général, mais comme toujours, il y en aura dont les performances ne seront pas aussi bonnes que la majorité. Ce serait le cas de IBEX 35, puisque les bénéfices des entreprises il leur faudra plus de temps pour retrouver leurs niveaux d’avant la pandémie. Mais d’une manière générale, bonne mine pour les marchés nord-américains, européens et émergents, profitant de la faiblesse du billet vert ».

Brexit

D’autre part, un autre des grands risques que les investisseurs surveillent est le résultat avec lequel l’accord sur le Brexit se termine. Il existe plusieurs sociétés cotées de l’Ibex 35 qui ont une présence au Royaume-Uni et qui pourraient voir leur prix affecté dans le cas où le pays britannique ne parviendrait pas à un accord avec l’Union européenne (UE), bien que tout indique qu’il sera annoncé plus tôt fin 2020. Malgré ce pacte, la rupture avec le Royaume-Uni marquera l’avancement des parcs européens dans les mois à venir.

«D’une part, un grand risque pour la bourse espagnole est la situation du Brexit, où les négociations continuent de s’allonger dans le temps, resserrant la corde ces derniers jours en raison de l’incapacité de la France à donner plus en matière de pêche. Un non à l’accord pourrait mettre en danger de nombreuses sociétés Ibex, car ils présentent une très forte exposition sur le sol britannique, comme c’est le cas de Telefónica, IAG, Santander ou Banco Sabadell. Cependant, s’il y a un accord amical, nous pourrions voir le «calme» parmi les investisseurs, mais il y aura la réalisation des mois suivants », ajoute Morín.

Les vaccinations

Bientôt le campagne de vaccination dans la plupart des pays de l’Union européenne et en Espagne. Cela stimule les espoirs des investisseurs et pourrait être un catalyseur important d’échanges qui croient que le vaccin ouvrira les frontières et la relance de la mobilité et du tourisme. Cependant, la possibilité que la campagne de vaccination ne fonctionne pas comme prévu cela pourrait être une menace pour les parcs du monde entier.

«Un autre facteur important à garder à l’esprit est qu’à l’heure actuelle, le marché écarte déjà un scénario dans lequel les vaccins sont efficaces et sûrs. Ce serait un coup très dur pour les marchés si les vaccins échouaient. En effet, l’OMS et les laboratoires se sont déjà empressés de dire que les vaccins seraient probablement efficaces contre les mutations virales, mais la nouvelle souche britannique est un feu rouge à surveiller, car il pourrait y avoir plus de souches dans le monde. l’avenir », déclare l’analyste d’IG Markets.

Changement de la présidence américaine

Enfin, il convient de rappeler que les élections présidentielles aux États-Unis (USA) viennent de se tenir récemment, qui ont donné la victoire au candidat démocrate Joe Biden. Bien que l’on ne sache toujours pas quelle direction prendra le nouveau président, les investisseurs devront rester très attentifs à certaines de ses décisions tant sur le commerce que sur les relations extérieures.

«Un élément de plus qui pourrait L’arrivée de Biden à la Maison Blanche présente un risque pour les taureaux en janvier. Nous nous attendons tous à un revirement de la politique américaine, car nous les attribuons à la personnalité de Trump, mais il pourrait peut-être y avoir une grande déception si le cours de Biden rappelle celui de son prédécesseur. Il ne faut pas oublier que la politique étrangère est une politique d’État et non une politique gouvernementale, il ne serait donc pas étrange que la ligne de Biden soit plus continue à bien des égards que certains ne le sous-entendent », fait remarquer Morín.

Malgré cela, son arrivée à la Maison Blanche pourrait profiter aux entreprises espagnoles présentes dans le marché des énergies renouvelables, puisque le chef des démocrates a toujours été en faveur de ce secteur. «Enfin, avec l’arrivée de Biden, les investissements dans le vert seront un point à prendre en compte en 2021, et plus encore pour de nombreuses entreprises espagnoles, dont Acciona, dont l’investissement dans les panneaux photovoltaïques aux États-Unis pourrait dépasser 3 milliards d’euros», Faits saillants Morín.