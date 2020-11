COVID-19 :

Après le retour du football, c’est maintenant au tour des autres sports de reprendre leurs compétitions officielles. Et l’un d’entre eux sera la NBA, qui reprendra sa compétition à partir du 30 juillet – avec une éventuelle finale de la ligue en octobre même. Mais la situation actuelle du pays et des États-Unis étant l’une des sources du coronavirus en ce moment, le retour ne pouvait pas être comme on le pensait. Et la NBA a franchi une étape que seule une grande ligue américaine pourrait faire.

Campus NBA à Disney World

Sous l’idée de créer une sorte de bulle dans laquelle protéger les 22 équipes participantes, leurs joueurs et même leurs familles, la NBA terminera la saison pas moins que dans le Walt Disney World Resort à Orlando, Floride. C’est vrai: toutes les équipes iront à Disney World pour jouer, et bien sûr, elles auront toutes sortes de luxe dans les installations, du cinéma – elles pourront voir des films comme Black Widow avant le reste du monde – aux excursions, aux séances de musique. , piscine, golf, etc.

Bien sûr: toujours dans les installations, qui les joueurs ne pourront pas partir. Dans cet article AS, vous avez détaillé l’intégralité du plan NBA dans le complexe, un manuel de 113 pages qui met en évidence l’une des mesures au-dessus des autres: un anneau intelligent.

L’anneau intelligent Oura pour la NBA

L’idée farfelue de la NBA dans le complexe Disney est de pouvoir reprendre la NBA tout en protégeant les centaines de participants. Par conséquent, le plan comprend porter une bague intelligente. Un portable pour les joueurs des 22 équipes qui sera utilisé pour suivre les infections qui pourraient exister. Des sources telles que . medium soulignent que l’utilisation sera volontaire, et qui ne veut pas le porter n’aura pas à le faire.

Créé par la société Oura, le portable monte une série de capteurs tels que LED infrarouge, température NTC, accéléromètre et gyroscope. Et il est capable de suivre:

– Température corporelle

– La respiration

– Rythme cardiaque

Selon Oura, le doigt est “l’endroit le plus précis et le plus pratique pour capturer les mesures corporelles”, comme le fréquence cardiaque, température, pas ou sommeil. La bague de 2ème génération est composée de titane, il est étanche et sa batterie dure jusqu’à 7 jours sur une seule charge, et est destiné à être porté en permanence. L’entreprise elle-même indique sur son site Internet que cet appareil peut être utilisé pour surveiller les symptômes du COVID-19.

Le MagicBand

Mais si la bague Oura sera un élément optionnel, il y a un autre portable que tous les joueurs et le personnel de l’équipe devront porter: le MagicBand, un bracelet intelligent multitâche qui servira à accéder aux salles et à suivre l’activité, alerter avec un son ceux qui ne respectent pas la distance de sécurité de 2 mètres. De plus, toutes les données que vous collectez iront directement à la ligue NBA, et si le joueur n’affiche pas la couleur verte sur le bracelet, il devra se rendre aux services médicaux du campus.