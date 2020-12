COVID-19 :

Aujourd’hui, c’est Noël, un Noël que nous célébrons d’une manière différente, mais avec la grande chance de continuer à ajouter décembre et de souhaiter à tous à l’unisson, que ce cauchemar se termine très bientôt et que, pour l’année prochaine, nous puissions profiter avec tout le monde notre famille et nos amis.

C’est un temps pour les chants de Noël, pour colorer nos maisons, un temps d’espoir pour les plus petits et de se souvenir de ceux qui ont déjà fait le long voyage. C’est Noël.

Les journées glaciales de décembre sont spéciales pour nous tous qui aimons la campagne et sa conservation, chasseurs. Ces dates sont pour beaucoup d’entre nous, une bonne occasion d’aller à la montagne et de profiter de notre grande passion, la chasse. S’il fait beau, on peut aussi le faire en compagnie de la famille et des amis, ce qui est sans aucun doute le meilleur cadeau de Noël.

C’est le moment idéal pour jeter un œil sur nos conserves, chasser les tronçons moins parcourus et bien sûr, avec notre équipage, nous délecter de la chaleur d’un bon taco en milieu de matinée.

Sur le point de commencer la nouvelle année, c’est maintenant qu’il faut faire le point (oui, comme la célèbre chanson Mecano), mais de la saison et commencer à penser à fermer la chasse, car, chez certaines espèces, le comportement commence déjà à être activé de reproduction (comme les perdrix) et les basses températures et leurs conséquences prévoient dans les régions qui subissent des périodes de gel et de fortes chutes de neige.

Dans d’autres endroits en dehors de l’Espagne, ils profitent également des vacances de Noël pour se souvenir des traditions. Dans des pays comme le Royaume-Uni, la chasse le 26 décembre. jour de “boxing day”, a de nombreux adeptes comme la princesse Kate Middleton. A Leggries, une ville allemande, les chasseurs reçoivent le jour de la Nativité du Seigneur, tirant leurs armes en l’air. Pouvez-vous imaginer la même chose ici? En Chalosse, en France, se déroule la Hailhe de Nadau, une tradition séculaire, dans laquelle des feux de joie étaient allumés de colline en colline la veille de Noël. Aujourd’hui, cette tradition se perpétue pour le plaisir de se retrouver en famille, entre amis ou en famille autour d’un grand feu de joie. Là, ils discutent, chantent, jouent parfois de la musique, boivent pour fêter Noël et aiment regarder et écouter les chuchotements de la campagne.

De ce notre petit coin que je partage tous les vendredis avec vous tous, Trophée Chasse et Conservation et un serviteur, nous vous souhaitons un Joyeux Noël!