«Il est si important que nous sachions que ces traitements fonctionnent pour notre communauté, car c’est notre communauté qui est en train de mourir», a déclaré un chercheur de l’Institut Lundquist.

La participation de latinos dans les essais cliniques pour traitements du COVID-19[feminine dans États Unis C’est crucial, dit le chercheur à Efe Katya corado, qui favorise Montez au-dessus de COVID (Vaincre COVID), un nouveau mouvement pour éradiquer la «méfiance» de cette minorité à l’égard de ces enquêtes.

Le spécialiste explique qu’un traitement qui fonctionne “doit” être efficace pour les personnes à “risque plus élevé” comme les Latinos, qui ont été invités à se rendre dans l’un des plus de 55 centres d’étude du pays pour participer à l’essai clinique. ACTIV-2 pour les traitements précoces.

Avec ACTIV-2, un partenariat du Instituts nationaux de la santé (NIH) avec des sociétés pharmaceutiques, cherche à trouver des médicaments pour arrêter la pandémie

L’étude teste plusieurs traitements chez des adultes infectés présentant des symptômes, mais pas suffisamment malades pour être hospitalisés.

Le premier des traitements étudiés est «l’anticorps monoclonal», destiné à traiter les patients peu graves de la maladie débilitante et mortelle COVID-19[feminine, a indiqué le chercheur clinique mexicain José Castillo-Mancilla.

L’idée est de décongestionner les hôpitaux du pays, qui font face à la pression de la troisième vague de la pandémie, avec un nouveau record de plus de 140000 nouveaux cas quotidiens signalés ce mercredi, alors qu’un vaccin est en cours de développement.

Corado a déclaré que la méfiance qui existe à l’égard des expériences américaines est compréhensible en raison de leur «histoire noire» et de leur discrimination, mais il souligne que c’est une «opportunité» qui profitera à la communauté.

Castillo-Mancilla, un autre des promoteurs de l’initiative, souligne que les Hispaniques ont un taux de cas près de trois fois celui des autres groupes ethniques et près de cinq fois celui d’hospitalisation.

Par rapport aux Blancs, les Hispaniques États Unis ont 2,8 fois plus de cas et 1,1 décès de plus, et les Afro-Américains 2,6 et 2,1, respectivement. Les deux ont presque cinq fois plus d’hospitalisations, selon Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC).

Le chercheur mexicain dit à Efe qu’il est décisif que «les études reflètent la composition démographique du pays» et aussi que les résultats de l’étude soient «généralisables et applicables à notre communauté».

Corado a déploré que les Hispaniques soient plus exposés à la pandémie parce qu’ils manquent de sécurité sociale et sont des travailleurs essentiels qui ne peuvent pas manquer leur emploi, entre autres facteurs socio-économiques et migratoires.

En ayant moins accès à l’assistance médicale, ils courent un risque élevé de «diabète, hypertension, obésité», qui sont précisément «les personnes les plus touchées par le COVID-19».

