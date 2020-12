COVID-19 :

WASHINGTON – Le président de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a annoncé mardi que les législateurs seront tenus de porter un masque facial lorsqu’ils s’exprimeront sur le campus pendant la pandémie.

“Désormais, les masques seront nécessaires tout le temps dans la salle de la Chambre (des représentants) sans exception”, a déclaré Pelosi lors d’une session législative.

“Pour être clair”, a-t-il ajouté, “les membres (du Congrès) ne seront pas reconnus à moins qu’ils ne portent un masque et la reconnaissance sera retirée s’ils enlèvent le masque lorsqu’ils parlent.”

En parlant de reconnaissance, Pelosi faisait référence au moment où un législateur est autorisé à prendre la parole sur les lieux.

Le chef de la majorité démocrate à la Chambre basse a averti que “c’est une question d’ordre et de décorum”.

Fin juillet, Pelosi a rendu obligatoire le port du masque facial pour se protéger contre la pandémie au Congrès, après que plus d’une douzaine de législateurs républicains ont refusé de le porter.

T51

L’un de ces législateurs était Louie Gohmert, qui a été testé positif au COVID-19 après avoir assisté à de nombreuses audiences à la Chambre basse et voté sur le campus sans porter de masque.

L’ordonnance de juillet exigeait que les membres de la Chambre des représentants portent un masque facial mais ne le rendait pas obligatoire lorsqu’ils parlaient, étant donné la possibilité que les citoyens malentendants ne puissent pas lire sur les lèvres des législateurs lors des séances diffusées à la télévision.

Cet ordre de Pelosi intervient après qu’au moins 36 législateurs de la Chambre basse et du Sénat ont été testés positifs pour le coronavirus, dont 15 ont été détectés depuis novembre.

Le Dr Marina Del Ríos, l’une des premières personnes à être vaccinée contre le coronavirus à Chicago, donne un témoignage émouvant sur les défis auxquels la communauté immigrée est confrontée lorsqu’elle tombe malade du COVID-19 et les inégalités sociales découvertes dans la pandémie.

Dans une circulaire plus tôt ce mois-ci, le médecin du Capitole a conseillé aux membres du Congrès et au personnel législatif de porter des masques chirurgicaux au lieu de tissu, et de le faire chaque fois qu’ils sont accompagnés d’une autre personne, “à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. .

Le président élu, le démocrate Joe Biden, a demandé aux Américains de porter un masque pendant les 100 premiers jours de son mandat, qui débutera le 20 janvier.

Même ainsi, cette mesure ne représente pas un grand changement par rapport au gouvernement actuel de Donald Trump, qui malgré le lancement de messages contradictoires a également demandé aux Américains de porter un masque, sans donner l’exemple.