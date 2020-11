COVID-19 :

La pandémie de Coronavirus nous a fait prendre des mesures spéciales pour éviter d’attraper le virus qui a déjà coûté la vie à plus de 1,2 million de personnes dans le monde. Nous nous lavons les mains plus fréquemment, nous sortons toujours avec un masque, nous évitons les rassemblements sociaux et nous essayons d’être à la maison le plus de temps possible.

Mais et qu’en est-il de nos verres? Quelle procédure devons-nous suivre pour éviter de contracter Covid-19? Nous le voyons.

Pouvons-nous attraper le coronavirus à travers les yeux?

De plus en plus de virologues et d’épidémiologistes affirment que nous pouvons contracter une infection à coronavirus par les yeux. Comme il s’agit d’un nouveau virus, il n’y a toujours pas de preuves suffisamment claires sur le fonctionnement de sa propagation, mais la plupart des experts s’accordent sur cette thèse.

Le docteur Thomas Steinemann, porte-parole clinique de l’American Academy of Ophthalmology, virologue et épidémiologiste Joseph juste et spécialiste de la respiration à l’Université de Pékin, Wang Guangfa, ont été parmi les premiers experts à le signaler, ce qui a été confirmé par la suite par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en juillet dernier.

Ainsi, il est confirmé, au moins pour le moment, que les gens attrapent le virus gouttes qui flottent dans l’air et puis peuvent entrer dans le corps se fait par les yeux. Il est également possible que nous soyons infectés en touchant une surface contaminée, puis en passant nos mains sur nos yeux, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais).

Malgré ces nouvelles preuves, il s’avère moins susceptible de transmettre le virus par les yeux que par le nez ou la bouche, ou inhalez-le. Selon le Dr. Tuli sonal, professeur agrégé d’ophtalmologie à l’Université de Floride et représentant clinique de l’American Academy of Ophthalmology, cela se produit en partie “parce que le nez et la bouche offrent un accès direct aux poumons”, tandis que les particules infectieuses qui pénètrent par les yeux “Ils trouvent une route plus indirecte.”

La même ligne suit le Dr. James Cherry, professeur de recherche et expert en maladies infectieuses à la David Geffen School of Medicine de l’UCLA, qui soutient que les larmes contiennent des anticorps qui peuvent aider à détecter les antigènes hostiles (tels que les bactéries et les virus) pour plus tard tenez-vous à eux et détruisez-les.

Il est bon de porter des lentilles de contact tant que la pandémie dure, mais seulement celles à usage unique

Selon Tuli, les lentilles de contact elles-mêmes n’augmente pas le risque d’infection, tant que nous sommes prudents et n’utilisons que des modèles à usage unique.

“La raison pour laquelle ils peuvent les lentilles de contact durables posent des problèmes c’est parce que les gens ne se lavent pas les mains avant de les mettre et de les enlever et ne les nettoient pas fréquemment », explique le représentant clinique de l’American Academy of Ophthalmology. Pour cette raison, il recommande d’utiliser des produits à usage unique, car ils sont «jetés tous les jours», éliminant ainsi le risque de contagion.

Lors de l’utilisation du lentilles de contact longue durée (hebdomadaire, mensuel ou annuel) doit être ajouté un autre risque d’infection: la possibilité de développer des problèmes visuels, prévient Gonzalo carracedo, Docteur en Optométrie et Vision de l’Université Complutense de Madrid et professeur à la Faculté d’Optique et d’Optométrie de la même université.

«Plus précisément, le infection par certains agents pathogènes, comme Acanthamoeba ou Pseudomonas aeruginosa, peuvent entraîner un risque élevé pour l’utilisateur, car cela peut même entraîner une perte de vision et la nécessité d’une greffe de cornée », ajoute Carracedo, qui a insisté sur le fait que les lentilles de contact de longue durée sont un facteur de risque d’infection oculaire, et ce risque est dû, fondamentalement, à leur mauvais entretien ».

Lentilles de contact à usage unique: les meilleures, les plus sûres et les moins chères

Nous avons déjà vu que bien qu’il soit difficile de faire passer le covid-19 à travers les yeux, c’est possible. Par conséquent, si nous utilisons lentilles de contact, comme trois millions de personnes dans notre pays, selon le Livre blanc sur la santé visuelle en Espagne, nous devons utilisez uniquement des produits à usage unique.

“Il est conseillé utilisation, si possible, lentilles jetables quotidiennes et jetez-les afin qu’ils ne contaminent ni microbiologiquement ni comme déchets plastiques », détaille la Société espagnole d’ophtalmologie, la Société de la rétine et du vitré et la Société espagnole de chirurgie oculaire réfractive implantaire.

