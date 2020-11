COVID-19 :

Ordago des locataires des centres commerciaux à leurs propriétaires. Jusqu’à 70 petites entreprises ont offert Klépierre, Carmila et Unibail-Rodamco retirer les demandes qu’ils ont présentées s’ils n’exécutent pas les garanties et accepter leurs conditions de paiement des loyers. Les PME qui font partie de la PAC, Plateforme des Covid-19 Affectés dans les Centres Commerciaux, proposent de payer le loyer pour 2020 et 2021 en fonction des ventes. Ils ont également demandé des coupes partielles pendant trois ou quatre mois qui incluent la possibilité de déposer une plainte si les effets de la pandémie se poursuivent. En guise d’aboutissement, la Plateforme des personnes affectées par Covid-19 s’engage à arrêter définitivement son offensive légale contre ces trois groupes français.

«Les poursuites ne font que commencer et peuvent être abandonnées sans frais pour quiconque. Notre volonté a toujours été de conclure des accords de bonne foi, et à ce stade, nous continuons. Nous sommes ouverts au dialogue », disent-ils depuis la Plateforme pour les personnes touchées par le covid-19 dans les centres commerciaux en Espagne (PAC).

Concernant les revenus variables, le PAC explique avoir conclu plusieurs accords avec ces conditions, mais ils sont “très peu nombreux” et comportent un revenu minimum garanti, qui ne convainc pas tout à fait les petites et moyennes entreprises, de plus en plus étouffées par le manque de liquidités. Précisément ce jeudi, depuis Asocimi, l’association patronale de Socimis, a encouragé les propriétaires de grands biens immobiliers et leurs locataires à négocier des contrats à revenu variable.

«A court terme, je vous encourage à vous asseoir avec les locataires et à négocier pour l’avenir avec des loyers variables. Je crois que le revenu variable est venu pour rester et qu’il faut en perdre la peur. Nous le faisons déjà et je pense que c’est gagnant-gagnant pour les deux parties », a déclaré le président d’Asocimi, Javier Basagoiti. Le chef de l’employeur a expliqué que les contrats sont en cours de négociation avec une partie fixe et une partie variable, à 100% variable et consolidable en revenu fixe dans un temps donné. De plus, il commence également à s’entendre sur les loyers en fonction de la saisonnalité de l’entreprise.

Compte tenu de l’incertitude engendrée par le confinement décrété en mars, les Socimis – pas seulement ceux qui gèrent des centres commerciaux – ont choisi de conclure des accords mensuels avec leurs locataires. Surtout, des bonus extraordinaires et un non-retour de 80% du loyer ont été appliqués à toutes les entreprises dont l’activité a été fermée, en échange de prolongations temporaires du contrat.

Affluence aux centres commerciaux

La crise des coronavirus continue d’alourdir l’afflux vers les centres commerciaux. Dans le pire des cas, comme en Catalogne ou en Castille et León, ils sont fermés au public depuis des jours. Au mois d’octobre, à l’approche de Noël, les visites dans les grands magasins ont baissé de 20,4% par rapport au même mois en 2019. Malgré cette forte baisse, la tendance des derniers mois confirme une reprise progressive du trafic acheteur bien que le solde annuel soit toujours négatif: l’afflux a baissé de 33,4%.

Selon l’indice mensuel publié par ShopperTrak, en avril et mai – lorsque la plupart des centres étaient complètement fermés – la baisse par rapport à était supérieure à 80%.