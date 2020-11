COVID-19 :

Après plusieurs mois de confinement, et à partir du moment où chaque communauté est entrée dans la phase 2 de la désescalade en Espagne, Apple a ouvert successivement les 11 Apple Store physiques qui sont répartis dans toute la géographie espagnole, en Valence, Saragosse, Murcie, Marbella, Madrid, Barcelone et Valladolid. Et il l’a fait en annonçant une série de mesures obligatoires à suivre dans chacune d’entre elles afin d’éviter la propagation du virus.

Apple ferme ses magasins physiques à Madrid

C’était il y a un peu plus de 2 mois, au début de juin dernier. Mais la situation actuelle à la fin du mois d’août, avec l’Espagne confrontée à une résurgence de la pandémie avec tant d’épidémies émergentes dans toutes les provinces, Apple Espagne a été contraint de prendre une décision, annonçant en premier la fermeture de son Apple Store à Puerto Venecia, Saragosse, qui suit la fermeture annoncée aujourd’hui des 4 magasins Apple physiques à Madrid:

– Majadahonda, Madrid

– Arroyomolinos, Madrid

– Leganés, Madrid

– Porte du Soleil, Madrid

Mesure de prévention

Dans une déclaration envoyée à Europa Press, Apple déclare que En raison des conditions actuelles liées à l’évolution de la pandémie de coronavirus dans certaines des communautés qu’elle dessert, les magasins de ces zones sont temporairement fermés. “Nous prenons cette mesure avec beaucoup de prudence, car nous suivons la situation de près et espérons que nos équipes et nos clients reviendront le plus rapidement possible.”

En fait, si vous entrez ici et choisissez l’un des magasins de Madrid dans la liste, vous obtiendrez des heures d’ouverture interrompues à partir du lundi, marquées comme *fermé le reste des jours. Avec 11 magasins en Espagne et 5 d’entre eux fermés lundi, il n’y en a que 6 ouverts à Valence, Murcie, Marbella, Barcelone et Valladolid. La question est de savoir s’ils resteront ouverts ou si la situation actuelle avec le COVID-19 les obligera à se refermer, comme pendant la détention.