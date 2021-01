COVID-19 :

Depuis que la pandémie de coronavirus a éclaté, les masques sont devenus un élément clé de notre vie quotidienne. Il existe différents types, mais le plus important lors de leur achat est qu’ils sont approuvés et ont un haut degré d’efficacité contre les fuites bactériennes. Eh bien, maintenant le masques semi-transparents, qui génèrent un débat intense sur la question de savoir s’ils protègent vraiment contre Covid-19.

Ce type de masque est vendu avec une certaine efficacité contre fuite bactérienne de plus de 91%Ils ont une très bonne respirabilité et sont responsables avec l’environnement. Mais est-ce vraiment le cas? Guillermo Estrada, coordinateur du groupe respiratoire de la Société espagnole de pharmacie clinique, familiale et communautaire (Sefac) et docteur en pharmacie, soutient que ce n’est pas le cas. Il estime que les masques semi-transparents ne devraient même pas être vendus car ils n’ont rien à voir avec la chirurgie ou le FPP2. L’étiquetage et le certificat de fuite de l’un et de l’autre n’ont absolument rien à voir avec cela.

Masques semi-transparents de la marque Biovest: qu’en est-il?

Les masques semi-transparents les plus populaires aujourd’hui sont ceux du Marque Biovest. Ils ont le certificat ITEL, de sorte qu’en principe nous pourrions penser qu’ils sont vraiment sûrs et protègent contre le coronavirus. Cependant, Estrada indique qu’il s’agit d’un certificat qui ne garantit en aucun cas le filtrage de certains types de particules.

Pour nous faciliter la compréhension pourquoi ne devrions-nous pas utiliser ces masques, Estrada donne un exemple: «C’est comme si nous utilisions une passoire comme parapluie. Peut-être y a-t-il plusieurs gouttes qui s’accumulent dans l’un des trous de la crépine et forment une couche, mais nous savons que nous allons nous mouiller. “

En septembre 2020, le Conseil général des pharmaciens Il a mis en garde sur l’importance de prêter attention aux certificats de laboratoire ITEL, qui présentent de nombreuses incohérences et ne sont pas considérés comme valides. Ce laboratoire est enregistré par le ministère de l’Industrie et pose un grand nombre de problèmes sur le marché. Pour cette raison, le Conseil Général des Pharmaciens recommande de ne pas vendre de masques ou de filtres certifiés par le laboratoire ITEL, comme les masques semi-transparents.

Ce sont des masques “anti-âge”

Luis Jiménez, chimiste et auteur du blog Centinel, a ouvert un fil sur Twitter en novembre racontant son expérience avec un masque semi-transparent. La conclusion à laquelle vous êtes parvenu après l’avoir utilisé est très claire: c’est inutile du tout. Il a même partagé avec les utilisateurs une photo montrant comment le masque laissait passer ses poils de barbe sans aucun problème.

Le plus surprenant est le suivant: «Encore une analyse de la maison: il suffit de mettre un mètre à côté pour voir que les espaces dans la grille mesurent env. 0,2 mm. Et il ne faut pas oublier que dans le test de filtration bactérienne, la filtration de particules de 0,003 mm de taille moyenne est analysée, environ 70 fois plus petites. “

Chaque fois que je vois plus de gens avec ce type de “masques”, qui ressemblent plus à des “protège-mains”. Ils disent être conformes à la norme UNE 0065, mais c’est impossible, l’efficacité de filtration bactérienne de ce filet est nulle. Et à partir de @consumogob, le contrôle est également nul. pic.twitter.com/dPqV7XEa1M – Centinel (@ centinel5051) 29 novembre 2020

La preuve la plus claire de la dangerosité des masques semi-transparents est que lorsque tu verses de l’eau dessus, il pénètre dans le tissu sans aucune difficulté.

Et c’est ce qui se passe lorsque vous ajoutez de l’eau. pic.twitter.com/6ReZEDZXMt – Centinel (@ centinel5051) 1 décembre 2020

Qu’en est-il des personnes ayant des problèmes d’audition?

Des masques semi-transparents ont été lancés sur le marché pour les personnes ayant un problème d’audition. Dans ce cas, Estrada considère que évaluer individuellement le rapport bénéfice / risque. Autrement dit, l’avantage que ces personnes obtiennent avec ces masques est qu’elles peuvent voir l’expression du visage de la personne à qui elles parlent, ce qui facilite grandement la communication. Cependant, le risque de contracter Covid-19 est beaucoup plus élevé. Par conséquent, le pharmacien ne recommande pas non plus son utilisation chez les personnes ayant des problèmes d’audition.

Quels sont les meilleurs masques contre Covid-19?

Avec toutes ces informations, on peut dire que le masques semi-transparents qui sont actuellement sur le marché ne sont pas du tout sûrs. Ils ne protègent pas contre Covid-19.

Pour la population en bonne santé en général, les plus recommandés sont masques hygiéniques, en vente dans les pharmacies et aussi dans les supermarchés. Ils doivent être conformes aux spécifications UNE 0064 et UNE 0065, et avoir une efficacité de filtration bactérienne égale ou supérieure à 95%. Leur durée d’utilisation recommandée est de quatre heures et ils ne sont pas réutilisables.

Bien sûr, pour arrêter la propagation du Covid-19, en plus de l’utilisation correcte du masque, il est nécessaire de se conformer à la lettre aux mesures des autorités sanitaires: lavage fréquent des mains et la distanciation sociale. Depuis le début de la pandémie, 91 millions de cas ont été enregistrés dans le monde et le bilan des décès dus au coronavirus s’élève à 1,95 million.