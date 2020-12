COVID-19 :

. –– Les masques sont “essentiels” pour contrôler la propagation du COVID-19, et cela inclut parfois la maison, ont déclaré vendredi les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains. ).

Un examen par l’agence de ce qui fonctionne montre clairement que le port de masques, la distanciation physique, l’évitement des foules et le lavage des mains pourraient aider à contrôler la propagation du virus. Ce qui permettrait aux enfants de retourner à l’école et aux entreprises de rouvrir.

«L’utilisation cohérente et correcte des masques faciaux est une stratégie de santé publique essentielle pour réduire la transmission respiratoire du SRAS-CoV-2», indique le résumé des directives. Et il ajoute que c’est «surtout à la lumière des estimations qu’environ la moitié des nouvelles infections sont transmises par des personnes qui ne présentent aucun symptôme».

Le CDC a progressivement renforcé ses recommandations sur l’utilisation des masques. «Des preuves solides soutiennent désormais les avantages des masques en tissu. À la fois pour le contrôle des sources (pour protéger les autres) et, dans une moindre mesure, pour la protection des utilisateurs », ont écrit Margaret Honein, le Dr Henry Walke et leurs collègues, tous du CDC.

Les masques fonctionnent si bien que certaines communautés devraient envisager de les distribuer, a ajouté l’équipe du CDC.

«Un plan communautaire devrait être élaboré pour la distribution de masques faciaux à des populations spécifiques. Comme ceux qui peuvent rencontrer des obstacles à l’accès », a écrit l’équipe du CDC dans le rapport hebdomadaire de l’agence.

«Parce que le risque accru de transmission a été documenté parmi les contacts familiaux des patients COVID-19, assurer la sécurité du domicile nécessite une distance physique, l’utilisation des autres stratégies de santé publique décrites ici, et en particulier l’utilisation de l’utilisation cohérente et correcte des masques faciaux (à l’extérieur de la maison et, dans certaines circonstances, à la maison) pour empêcher l’introduction et la transmission du SRAS-CoV-2 », ont-ils ajouté.

“Pour préserver l’approvisionnement en masques N95 pour les travailleurs de la santé et autres premiers intervenants médicaux, le CDC recommande des masques en tissu multicouche sans valve ou des masques jetables non médicaux à usage communautaire”, a ajouté l’équipe.

«À l’intérieur des maisons, des masques doivent être portés lorsqu’un membre du ménage est infecté. Ou aussi lorsque vous avez eu une exposition potentielle récente au covid-19 “.

La distance physique est également importante.

«L’impact de la distance physique est difficile à dissocier des autres interventions. Cependant, une étude a estimé que la distance physique diminuait le nombre moyen de contacts quotidiens jusqu’à 74% », ont-ils ajouté. Une distanciation physique constante pourrait arrêter la propagation, a déclaré l’agence.

Les restaurants et les événements bondés sont particulièrement risqués, a noté l’équipe du CDC.

«Les expositions dans des environnements intérieurs non essentiels et dans des environnements extérieurs bondés représentent un risque évitable pour tous les participants», ont-ils écrit.

«Les lieux fermés, où la distance n’est pas maintenue et où l’utilisation constante de masques faciaux n’est pas possible (comme les dîners dans les restaurants), ont été identifiés comme des scénarios à haut risque. Des événements surpeuplés en extérieur ont également été liés à la propagation du SRAS-CoV-2. Bien qu’il puisse être difficile d’isoler l’impact des événements extérieurs bondés des interactions sociales internes connexes.

Étant donné que 40% ou plus de toutes les personnes atteintes d’infections à coronavirus sont asymptomatiques, contrôler les symptômes, tels que les contrôles de température, ne fait pas beaucoup de bien, a noté l’équipe.

De plus, les tests ne sont pas toujours infaillibles en raison de la possibilité de faux négatifs. Les gens doivent donc tout faire. Portez des masques, restez à l’écart, aérez autant que possible les espaces intérieurs et lavez-vous les mains fréquemment.

Cependant, les tests de dépistage sont importants. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui interagissent beaucoup avec les autres et sont plus à risque, a déclaré l’équipe du CDC. Cela inclut ceux qui travaillent dans des environnements surpeuplés ou des étudiants.

Le personnel des maisons de retraite, par exemple, doit être testé fréquemment. À la fois pour votre propre bien et pour ne pas transmettre le virus à d’autres personnes.

Et les gens doivent obtenir les résultats rapidement afin de pouvoir isoler s’ils sont infectés. Aussi pour avertir vos contacts de ne pas propager le virus sans le savoir.

“Ces actions fourniront un pont vers un avenir avec une large disponibilité et une forte couverture communautaire de vaccins efficaces, quand un retour sûr à des activités plus quotidiennes est possible dans une variété de contextes”, a écrit l’équipe des CDC.