COVID-19 :

La pandémie de coronavirus a fait des masques un élément essentiel de notre vie quotidienne. Avec l’hygiène des mains et la distance de sécurité, c’est l’une des principales mesures pour ralentir la propagation du Covid-19. Cependant, l’utilisation de masques a grandement compliqué la vie de toutes les personnes qui ont des problèmes d’audition, c’est pourquoi certaines entreprises fabriquent masques transparents. Mais sont-ils approuvés?

La première chose à garder à l’esprit est que pour de nombreuses personnes ayant des problèmes d’audition, le seul moyen de communiquer avec leur environnement est de lecture sur les lèvres. Quelque chose qui leur est actuellement impossible en raison de l’utilisation obligatoire des masques. De plus, pour ceux qui n’ont pas de perte totale d’audition, la distance de sécurité est également un grand obstacle.

Approbation des masques transparents

Pour l’instant ce type de masque n’est pas homologué, et les experts expliquent pourquoi. Tous les masques sont fabriqués selon une série de normes nationales et internationales relatives à une série d’aspects: matériaux, mesures et filtration et respirabilité. Cependant, jusqu’à présent, la nécessité de fabriquer et de commercialiser des masques transparents n’avait même pas été prise en compte, de sorte que l’approbation interviendra lorsqu’une règle de normalisation sera validée.

Il y a quelques associations et fédérations qui travaillent sur la question, mais ce n’est pas facile. Le principal obstacle qui se pose à ce moment est l’utilisation d’un certain matériau transparent qui respecte le protocole antibactérien et permet à l’air d’entrer et de sortir.

En attendant l’approbation, les experts recommandent l’utilisation de masques en matériau transparent et les combinent avec filtres approuvés.

Ce que vous ne devriez jamais faire, c’est utiliser un écran transparent ou un masque en plastique sans filtres. Les deux ont des zones ouvertes, d’une manière qui met en danger à la fois la personne qui les porte et ceux qui les entourent.

Quelle est l’utilité des écrans faciaux?

Enfin, nous voulons parler de écrans faciaux à quel point ils sont devenus à la mode ces derniers mois. L’une des principales raisons de leur succès est qu’ils couvrent complètement le visage, y compris les yeux.

Cependant, l’écran ne doit en aucun cas être utilisé comme un substitut de masque, mais l’idéal est d’utiliser les deux éléments de protection de manière complémentaire.

L’écran comporte des zones ouvertes à travers lesquelles vous pouvez inhaler le bactéries et virus en suspension dans l’air, il ne peut donc pas être utilisé seul. Même ainsi, c’est un élément recommandé pour protéger les yeux et, également, maintenant en automne, pour éviter que le masque ne soit mouillé par la pluie.