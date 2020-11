COVID-19 :

le confinement vécu pendant les mois de printemps en raison de la Pandémie de covid-19, a eu plusieurs effets sur les enfants et les adolescents et bien qu’à ce jour, on ait parlé d’un augmentation des cas d’anxiété, une nouvelle étude de l’hôpital Bambino Gesù, trouvé ceci le stress scolaire a diminué et les maux de tête se sont améliorés chez les enfants et les adolescents.

Coronavirus: les maux de tête chez les enfants se sont améliorés pendant l’accouchement

En particulier, la recherche a analysé 700 enfants souffrant de maux de tête, en collaboration avec 9 centres italiens dédié à cette maladie.

L’étude a révélé que l’anxiété scolaire a été réduite ceci étant la principale cause d’amélioration au cours de l’étude. Les résultats ont été publiés dans la revue Cephalalgia de l’International Headache Society.

le confinement, qui en Espagne a eu lieu entre mars et juin, a conduit à tous les écoles (Parmi beaucoup d’autres choses) finirait par se fermer et même si a priori on pourrait penser que les enfants ont plus de stress Du fait du fait de suivre les cours en ligne, il semble que l’étude désormais menée sur 700 familles ait révélé que les cas de Les enfants souffrant de maux de tête (maux de tête pédiatriques) se sont améliorés, en raison d’une diminution tension scolaire .

Le mal de tête est une pathologie très courante chez les adultes et les enfants, surtout chez ceux d’âge scolaire, dont Il existe deux types, avec une évolution et des implications thérapeutiques complètement différentes.

Maux de tête primaires (migraines, céphalées de tension, céphalées en grappes) sont des maladies neurologiques liées à une prédisposition génétique, responsable de la plupart des maux de tête facturés par l’enfant, en particulier ceux dans lesquels les épisodes de la maladie ont tendance à se reproduire.

Dans les maux de tête secondaires, le mal de tête est plutôt le symptôme d’une maladie différente, qui doit être identifiée et traitée.

L’étude de l’hôpital Bambino Gesú

Coordonné par une équipe de neurologues et psychologues pédiatriques du Child Jesus Headache Center, l’étude a eu la collaboration d’autres centres italiens: l’Université de Padoue, l’Université de L’Aquila, l’Université d’Insubrie à Varèse, l’hôpital Sant’Andrea à Rome, le Département de neuropsychiatrie infantile de la Via dei Sabelli à Rome , l’Instituto Besta de Milan, l’hôpital San Paolo de Bari et l’hôpital Cívico de Palerme.

En particulier, la recherche Il a eu la participation de 707 familles avec enfants et adolescents entre 5 et 18 ans avec un diagnostic de mal de tête primaire (migraine et céphalée de tension).

Les parents et les enfants ont été invités à remplir un questionnaire de manière anonyme pour explorer la progression du mal de tête avant et après l’accouchement.

Ils se demandaient par les caractéristiques de la maladie, donc, la fréquence et l’intensité des attaques. Mais aussi les thérapies suivies, les médicaments pris, les changements d’humeur, les modes de vie et l’activité scolaire pour évaluer l’impact de ces facteurs sur le mal de tête.

Ce qui ressort de l’analyse des données, c’est que une amélioration significative des céphalées a été observée chez 46% des enfants et adolescents, une aggravation pour 15% et pas de changement notable pour 39%.

L’étude a révélé que dans le premier groupe, la fréquence des crises mensuelles a diminué en moyenne de 28% (7 à 5 épisodes par mois). Avec des diminutions allant jusqu’à 40% chez les enfants atteints des formes les plus sévères de maux de tête (15 à 9 crises par mois).