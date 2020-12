COVID-19 :

Un groupe de médecins fait un appel à unautorités sanitaires de États Unis recommander le sprays nasaux pour “verrouiller” le COVID-19[feminine et «réduire le risque de transmission» de la même manière qu’ils recommandent l’hygiène des mains et l’utilisation de masques.

Les médecins et infirmières ont directement demandé le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC, en anglais) envisagent des sprays nasaux pour lutter contre la pandémie et ont également fait la demande via la plateforme internet change.org à la recherche du soutien des citoyens.

Ces professionnels demandent spécifiquement au CDC de recommander l’utilisation de sprays nasaux contenant xylitol et extrait de pépins de pamplemousse.

Ils détaillent que des études récentes ont montré que ces composants naturels utilisés ensemble sont antiviral (ils bloquent l’adhésion du SRAS-CoV-2 à la membrane nasale) et virucide (ils tuent ou désactivent le virus).

Nous avons plus de données soutenant l’utilisation de sprays nasaux contre COVID-19 que nous avons soutenu l’utilisation de masques et la distanciation sociale lorsque le CDC a dit aux Américains de faire ces choses », a déclaré le médecin. Mark Cannon c’est une déclaration.

Le médecin, l’un des pétitionnaires, a souligné que ces sprays nasaux sont peu coûteux, sûrs, faciles à utiliser et peuvent être trouvés prêts à l’emploi dans n’importe quel magasin local.

Cannon est l’un des 15 médecins, infirmières et autres professionnels de la santé publique qui demandent au CDC de publier des lignes directrices pour l’utilisation de ces sprays nasaux, qui sont également «non invasifs».

«Vous vous lavez les mains, vous devriez aussi vous laver le nez. Vous portez un masque et une distance sociale, vous devez le faire et utiliser un spray nasal “, a déclaré le médecin Alonzo Jones, un autre des pétitionnaires et inventeur de l’un des sprays nasaux étudiés.

Nous avons des données montrant que certains sprays nasaux ne tuent pas seulement le virus. Certains aérosols bloquent, désactivent et / ou tuent le virus », a déclaré le médecin Gustavo Ferrer, un expert des maladies respiratoires qui a mené des recherches sur l’utilisation des sprays nasaux pour lutter contre le COVID-19.

Un de ces sprays, Xlear, est actuellement disponible à États Unis et il a été utilisé par des millions de personnes dans le monde depuis plus de 20 ans, sans effets indésirables signalés, ont-ils noté.

En outre, une nouvelle étude clinique a révélé que Xlear réduit la gravité et raccourcit la durée du COVID-19 et réduit le risque de transmission ultérieure, de sorte que la pétition demande des conseils aux médecins pour l’utiliser en complément des traitements actuels.

Alors que nous espérons tous un vaccin sûr et efficace, dans le meilleur des cas, il faudra des mois avant que suffisamment d’Américains soient vaccinés pour arrêter la pandémie », disent les médecins dans la pétition pour Change.org.

Ils appellent à utiliser “tous les outils” disponibles “pour nous aider à nous protéger, nos familles, nos proches, nos communautés”.

