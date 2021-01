COVID-19 :

(KHN) – Le Dr Andrew Carroll, médecin généraliste à Chandler, en Arizona, veut aider ses patients à se faire vacciner contre le COVID-19. C’est pourquoi il a payé plus de 4000 $ pour un congélateur à ultra-basse température eBay nécessaire pour stocker le vaccin Pfizer.

Mais il n’est pas sûr d’avoir une chance de l’utiliser, étant donné que les responsables de la santé n’ont pas encore dit quand il sera vacciné dans les cabinets de médecins privés.

“Je suis très en colère”, a déclaré Carroll.

Non seulement les médecins ont du mal à vacciner les patients, mais de nombreux médecins communautaires et personnels médicaux qui ne sont pas employés par les hôpitaux ou les systèmes de santé rapportent également des résultats mitigés lors de la vaccination. Certains ont reçu leurs vaccinations, mais d’autres attendent toujours, bien que les agents de santé qui fournissent des soins directs aux patients font partie du groupe prioritaire des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Beaucoup de ces médecins disent qu’ils ne savent pas quand (ou si) ils recevront des doses pour leurs patients, ce qui deviendra bientôt un problème plus grave à mesure que les États tenteront de vacciner davantage de personnes.

“La raison qui est importante est que les patients font confiance à leurs médecins en ce qui concerne le vaccin”, a déclaré Carroll, qui s’est plaint sur les réseaux sociaux que son comté n’a pas encore publié de plans sur la façon d’intégrer le vaccin. médecins de soins primaires au circuit.

Les médecins cherchent à obtenir des vaccins covid pour leurs patients

Ensemble, les médecins du comté pourraient vacciner des milliers de patients par jour, a-t-il déclaré, et pourraient en attirer certains qui, autrement, hésiteraient s’ils devaient se rendre dans un grand hôpital, une foire ou un autre lieu central.

Leur inquiétude découle du fait qu’à l’échelle nationale, le lancement du vaccin a démarré plus lentement que prévu, loin derrière l’objectif initial d’administrer 20 millions de doses avant la nouvelle année.

Mais la Dre Jen Brull, médecin de famille à Plainville, au Kansas, a déclaré que sa région rurale avait bien progressé dans la première phase des vaccinations et reconnaît les relations de travail étroites nouées bien avant la pandémie.

Cet automne, avant que les doses ne soient disponibles, l’hôpital local, le département de la santé et les bureaux médicaux ont coordonné une liste d’inscription pour les travailleurs médicaux qui voulaient le vaccin. Ainsi, lorsque leur comté, qui compte 5 000 habitants, a reçu ses 70 premières doses, ils étaient prêts à partir. 80 autres doses sont arrivées une semaine plus tard.

«Nous serons en mesure de vacciner presque tous les habitants du comté qui le voulaient en lien avec les soins de santé», a récemment déclaré Brull.

Lacunes de vaccination

Mais ce n’est pas le cas partout.

Le Dr Jason Goldman, médecin de famille à Coral Gables, en Floride, a déclaré qu’il avait pu se faire vacciner dans un hôpital local qui avait reçu la plupart des vaccins de son comté et supervisé la distribution.

Dans les semaines qui ont suivi, cependant, il a déclaré que plusieurs de ses employés de première ligne «n’ont toujours pas accès au vaccin».

En outre, “beaucoup” de patients appellent son bureau parce que la Floride a assoupli les directives de distribution pour inclure toute personne de 65 ans et plus, a déclaré Goldman, demandant quand ils peuvent se faire vacciner. Il a demandé aux fonctionnaires de distribuer les vaccins par le biais de sa pratique, mais n’a reçu aucune réponse.

Les patients “sont frustrés parce qu’ils n’ont pas de réponses claires et parce qu’ils ne me donnent pas de réponses claires à fournir”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas d’autre choix que de les diriger vers le service de santé et certains des systèmes hospitaliers.”

Un autre point de préoccupation pour Goldman, qui a servi de liaison entre l’American Academy of Family Physicians et le groupe d’experts qui élabore les directives de distribution du CDC, est l’énorme variation dans la façon dont ces recommandations sont mises en œuvre entre les États.

Les phases du vaccin contre le coronavirus

Le CDC recommande plusieurs phases, avec les travailleurs de la santé de première ligne, les résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers dans le bassin initial. Ensuite, dans la deuxième partie de cette phase, viennent les personnes âgées de plus de 75 ans et les travailleurs de première ligne autres que les soins de santé, qui pourraient inclure les premiers intervenants, les enseignants et d’autres travailleurs essentiels désignés.

Les États ont la flexibilité de concevoir leur propre programme de mise en œuvre et leurs groupes prioritaires. La Floride, par exemple, offre des doses à toute personne de 65 ans et plus. Dans certains comtés, on a dit aux personnes âgées que les vaccins étaient disponibles sur la base du premier arrivé, premier servi, une décision qui a entraîné de longues files d’attente.

Dis à ce moment [que se deben vacunar a personas de más de 65 años], alors que même tous les agents de santé n’ont pas été correctement vaccinés, il nie la phase », a déclaré Goldman. «Il doit y avoir une norme nationale. Nous avons ces lignes directrices. Nous avons besoin d’un peu de supervision.

Jeudi, l’American Hospital Association a fait écho à cette préoccupation dans une lettre adressée au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (HHS), Alex Azar. Les hôpitaux, ainsi que les services de santé et les grandes chaînes de pharmacies, fabriquent la plupart des vaccins.

Dans un appel à une coordination supplémentaire par les responsables fédéraux, la lettre décrivait ce qu’il faudrait pour atteindre l’objectif de vacciner 75% des Américains d’ici la fin mai: 1,8 million de vaccins par jour. Notant qu’il existe 64 plans de mise en œuvre différents d’états, de villes et d’autres juridictions, la lettre demandait si HHS “évaluait si ces plans, pris ensemble, sont capables d’atteindre ce niveau de vaccination.”

Faire fonctionner votre plan de vaccination: les médecins privés sont essentiels

Le manque de stratégie ou de soutien national direct signifie que chaque comté est essentiellement seul, et le succès ou l’échec est affecté par les ressources disponibles et l’expertise des responsables locaux. La plupart des services de santé des États et locaux sont sous-financés et soumis à une pression intense en raison de la pandémie croissante.

Cependant, le succès des efforts de vaccination dépend de la planification, de la préparation et d’une communication claire.

Dans le comté de Lorain, dans l’Ohio, avec une population de 310 000 habitants, les autorités locales ont commencé à pratiquer en octobre, a déclaré Mark Adams, commissaire adjoint à la santé. Ils ont établi des cliniques de vaccination de masse contre la grippe pour étudier ce qui serait nécessaire pour un effort de vaccination contre le COVID-19. Combien d’employés? À quoi ressemblerait la circulation? Les patients peuvent-ils être maintenus à une distance de deux mètres?

“Cela nous a donné une idée de ce qui est bon, de ce qui est mauvais et de ce qui doit changer”, a déclaré Adams, qui a déjà eu une expérience de coordination des efforts de vaccination de masse au niveau du comté.

Ainsi, lorsque le comté a reçu son premier envoi de 500 doses le 21 décembre, Adams avait son plan en place. Il a appelé les chefs des pompiers pour inviter tous les techniciens médicaux d’urgence et le personnel affilié à un centre de vaccination ad hoc installé dans un grand lieu de divertissement géré par son service de santé. À leur arrivée, les gens ont été accueillis à la porte et dirigés vers des «voies» séparées où ils recevraient leurs vaccinations, puis vers une zone de surveillance où ils pouvaient attendre 15 minutes pour s’assurer qu’ils n’avaient pas de réaction.

Juste après Noël, 400 autres doses sont arrivées et la clinique de fortune a rouvert. Cette fois, les doses étaient destinées aux médecins communautaires, dentistes et autres médecins, dont 600 s’étaient inscrits auparavant. (Le personnel hospitalier, le personnel et les résidents des maisons de soins infirmiers se font vacciner dans leurs propres établissements.)

À mesure qu’ils entrent dans la phase suivante, les bénéficiaires comprennent des résidents de plus de 80 ans, des personnes souffrant de troubles du développement et du personnel scolaire, les défis augmenteront, a-t-il déclaré. Le comté prévoit une approche à plusieurs volets pour informer les gens quand c’est leur tour, notamment en utilisant un site Web, les médias locaux, les églises, d’autres organisations et le bouche à oreille.

Adams partage les préoccupations des fournisseurs de soins médicaux à travers le pays: vous ne recevez qu’un préavis de deux jours du nombre de doses que vous allez recevoir, et au rythme actuel de 400 ou 500 doses par semaine, il faudra un certain temps avant que la plupart des résidents de le comté a la possibilité de recevoir un vaccin, y compris les quelque 33 000 personnes de 65 ans et plus.

Avec 10 infirmières, sa clinique peut injecter environ 1 200 personnes par jour. Mais de nombreux autres professionnels de la santé se sont portés volontaires pour vous administrer les injections si vous recevez plus de doses.

“Si j’avais trois cliniques, cinq jours par semaine, je pourrais faire 15 000 coups par semaine”, a déclaré Adams. “Avec tous les bénévoles, je pourrais faire près de six cliniques, soit 30 000 par semaine.”

Pourtant, pour ceux du dernier groupe public, ceux de 18 ans et plus sans conditions médicales sous-jacentes, «cela pourrait être l’été», a déclaré Adams.

