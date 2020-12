COVID-19 :

Douze des meilleurs médecins d’Espagne, selon la liste que Forbes inclut dans le livre “ Best Doctors Spain ”, expliquent les différences entre la première et la deuxième vague de la pandémie de covid-19 et comment la meilleure connaissance du coronavirus, l’expérience les dotations en ressources acquises et accrues se révèlent désormais essentielles.

Si dans la première vague de Sars-CoV-2 ce sont les virologues qui ont pris les rênes pour en savoir le plus possible sur le nouveau coronavirus, son évolution, son origine, etc., dans cette deuxième vague il y a déjà une plus grande connaissance de cela et des traitements possibles, étant les pneumologues ceux qui sont plus au fond du baril.

Le docteur José María Echave-Sustaeta, Le chef du service de pneumologie de l’hôpital La Luz, indique que la première vague en Espagne, et en particulier à Madrid, a été si dévastatrice qu’elle nous a tous surpris sans préparation adéquate. Même dans les cas où l’intervention et l’organisation étaient prévues, le volume de patients gravement malades hospitalisés était si brutal qu’il dépassait toutes les attentes possibles.

Cependant, il assure que, dans le second, les connaissances acquises et l’organisation ont permis de faire face de manière beaucoup plus adéquate aux demandes de soins des patients atteints d’insuffisance respiratoire aiguë sévère.

L’un des organes vitaux qui a été touché par le covid-19 et dans lequel il laisse des séquelles chez un nombre important de patients est le cœur. Le cardiologue José Ángel Cabrera, de l’hôpital universitaire Quirónsalud de Madrid, souligne que la pression sur les soins aux urgences, dans les unités d’hospitalisation et de soins intensifs cardiovasculaires a été, en général, plus faible dans la deuxième vague de la pandémie.

Aussi le docteur José Luis de la Calle Reviriego, Le chef de l’Unité d’étude et de traitement de la douleur, Hôpital universitaire Ramón y Cajal, précise que les différences sont très notables. Dans la première vague, les ressources ont été concentrées sur la prise en charge des patients critiques qui, en raison de leur grand nombre, ont couvert les différents scénarios prévus avec une grande rapidité.

Concernant ce qui suit, il souligne que la situation a été sensiblement différente, «des patients critiques ont été traités, maintenant une grande partie de l’activité chirurgicale». Et c’est que les unités de traitement de la douleur des centres hospitaliers jouent un rôle essentiel et, bien qu’elles semblent rester à l’arrière-plan, elles ont un impact direct sur un grand nombre de spécialités et de prise en charge de la maladie, et Covid-19 ne fait pas exception. .

De la médecine interne et des urgences de l’hôpital Universitari Dexeus, le médecin Angel Charte fait valoir que la plus grande différence réside dans l’équipement et le personnel hospitalier et le personnel de santé, ainsi que dans la connaissance de l’infection. Cela explique probablement une meilleure maîtrise de l’épidémie: moins de patients hospitalisés, moins de séjour moyen, une meilleure anticipation des complications et des situations nécessitant une admission en USI, plus d’optimisation des ressources.

Un autre domaine pertinent pendant la pandémie a été le diagnostic. Pour le docteur Juan Álvarez-Linera Prado, spécialiste en imagerie diagnostique à l’hôpital Ruber Internacional, du point de vue de l’imagerie radiologique, il n’y a pas de grandes différences entre les deux ondes. Dans le domaine de l’allergologie, le médecin Pedro Gamboa, Hospital de Cruces, souligne que lors de la première vague, il y avait moins d’informations sur le coronavirus à l’origine de la pandémie.

Stratégies thérapeutiques

Dans cette deuxième vague, il y a eu plus d’options pour l’analyse des patients. Le médecin Pilar Llamas Sillero, Chef du service d’hématologie de la Fondation Jiménez Díaz, souligne que, à présent, les ressources de diagnostic ne manquent pas.

En outre, il soutient que dans la deuxième vague, il y a eu un boom des publications scientifiques qui nous ont montré que les stratégies thérapeutiques n’ont pas été efficaces. Et parmi ceux qui ont été, en tant qu’hématologue, soulignent l’intérêt de la prophylaxie antithrombotique, à condition qu’il n’y ait pas de contre-indication, chez tous les patients hospitalisés atteints d’une infection à Covid-19.

Quant aux patients plus jeunes, selon le médecin Jésus Argente Oliver, Professeur de pédiatrie à l’Université autonome de Madrid et chef du service de pédiatrie de l’hôpital Infantil Universitario Niño Jesús Madrid, en pédiatrie, jusqu’à présent, l’incidence des patients hospitalisés atteints de covid-19 a été plus faible dans cette deuxième vague et l’hospitalisation des cas la gravité dans les unités de soins intensifs a été encore plus faible, note-t-il.

En ces mois intenses de 2020, les spécialistes ont mieux connu les conséquences de cette pandémie. Le neurologue Rafael Arroyo, du complexe hospitalier Ruber Juan Bravo et de l’hôpital universitaire Quirónsalud Madrid, il est également clair qu’ils sont désormais mieux préparés.

Enfin, le docteur Eduard Vieta, Le chef du service de psychiatrie et de psychologie de l’hôpital Clínico de Barcelona, ​​explique que du point de vue de la santé mentale, pendant la deuxième vague, nous maintenons les soins pour tous les patients qui en ont besoin, ce que nous n’avons pas pu faire dans la première vague. pour avoir à détourner des ressources humaines et des espaces pour s’occuper du covid-19.