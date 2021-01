COVID-19 :

Les professionnels de l’hôpital Virgen de la Salud de Toledo ont commencé à recevoir le même message: “Le chauffage est définitivement cassé.” Tout cela dans le pire des scénarios, avec une vague de froid inconnue depuis des décennies et frappée par le Covid.

Les messages auxquels OKDIARIO a eu accès n’hésitent pas à demander aux patients de venir «avec des vêtements chauds». Ils recommandent d’avoir «les stores baissés» pour éviter un froid extrême et demandent aux malades de mettre leurs vêtements les plus chauds «s’ils en ont» car la rareté a même atteint les couvertures.

C’est tout un répertoire culminé par des fuites, des coupures de chauffe, etc. Et tout cela centré au milieu de la tempête Filomena et à l’hôpital Virgen de la Salud de Toledo en Castille-La Manche.

Les images que OKDIARIO a déjà montrées sont impressionnantes. La tempête a provoqué l’effondrement du système de climatisation de ce centre de santé de référence dans la communauté autonome présidée par le socialiste Emiliano Garcia-Page.

Selon différents témoignages, recueillis dans divers médias, les patients ont été contraints de porter des vêtements chauds et il a été conseillé de baisser tous les stores pour éviter que la température ne baisse encore plus. A cela s’ajoute qu’il n’y avait pas de couvertures pour toutes les personnes admises, ce qui a obligé les proches à rentrer chez eux pour les chercher et revenir pour pouvoir abriter leurs proches.

Marea Blanca Castilla-La Mancha a dénoncé la “négligence des administrations” après les derniers incidents qui ont laissé une grande partie de l’hôpital Virgen de la Salud à Tolède sans chauffage ni fuite.

Les températures extrêmes qui ont été enregistrées ces jours-ci dans la ville de Tolède ont affecté les conduites de climatisation dans différentes zones de l’hôpital. Des défauts qui, comme ils l’ont indiqué, tentent de résoudre le personnel de maintenance.

“Cascades”

De son côté, l’hôpital, dans un communiqué, a reconnu que les températures minimales atteintes ces derniers jours ont affecté le fonctionnement de la climatisation. «Les canalisations de certaines zones ont subi diverses pannes causées par la glace, qui entraînent une altération du rythme des climatiseurs du centre», ont-ils souligné, veillant à ce que le personnel travaille pour revenir à la normale le plus rapidement possible.

Pour sa part, la Délégation du Conseil d’Administration à Tolède a indiqué que «le personnel de maintenance du Complexe Hospitalier Universitaire de Tolède travaille sans relâche depuis lundi dernier pour résoudre les problèmes qui se produisent dans le système de climatisation de l’hôpital. Vierge de la santé ».

Il faut se rappeler que ces problèmes surviennent trois mois après que le président de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, se soit publiquement vanté d’avoir rétabli l’investissement dans la santé dans cette région grâce au nouvel hôpital universitaire.

Le 20 octobre, le président de Castilla-La Mancha a présenté à Tolède, «l’opération la plus complexe» de l’histoire de la communauté autonome dans le domaine de la santé, qui également «représente un investissement énorme du point de vue économique, et d’un point de vue énergétique. Et même d’un point de vue juridique et urbain », comme il l’a lui-même souligné. Un investissement qui, selon lui, est venu résoudre les problèmes observés avec le Covid.

C’est le chef de l’exécutif régional lui-même, au palais de Fuensalida, lors de la présentation du plan de transfert de l’hôpital universitaire de Tolède, qui l’a décrit comme «une opération très délicate, vraiment difficile et complexe». Un plan que le gouvernement de Castilla-La Mancha prévoyait de réaliser “prudemment, étape par étape”, a expliqué García-Page. Pour cela, “il y a plus de 60 spécialistes, en ce moment, impliqués dans la planification, la programmation et la gestion de ce transfert”, a déclaré le président régional, car, a-t-il ajouté, il s’agit “d’une opération de préparation minutieuse et de risques extrêmement élevés”.

Le plan était censé être conçu pour garantir la qualité des soins dans la fourniture de services aux utilisateurs du Service de Santé Castilla-La Mancha (SESCAM) pendant la période où la pandémie a duré, et cela avait «nécessité des mois de étude technique et scientifique », a souligné Page. Le président lui-même a reconnu qu ‘”il y a eu de nombreuses années à Tolède, où les gens sont très clairs que l’hôpital ne tient pas”, se référant à la Virgen de la Salud, située dans le quartier de Palomarejos, dans la capitale régionale. Et, en effet, cela a été le cas: mais piéger à l’intérieur d’innombrables patients qui souffrent actuellement du froid malgré l’annonce des médias.

Dans ce contexte, Page a déclaré que le démarrage du nouveau centre hospitalier «ne fait pas exception» car «il est au milieu d’une opération qui n’a pas de région en Europe, pour le moment», en termes d ‘«investissement dans la santé, en infrastructure, technologie et ressources humaines », faisant référence aux hôpitaux en développement de Guadalajara, Cuenca, Albacete ou Puertollano.

Aujourd’hui, la Virgen de la Salud continue comme elle était, mais plus froide et sans chauffage ni couvertures.