COVID-19 :

Ce mercredi, le ministère chinois de la Santé a notifié 17 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, dont 16 correspondent à des infections provenant de l’étranger. Le seul positif local a été diagnostiqué dans la province orientale de Anhui. Une incidence minimale grâce à la mise en place précoce de restrictions extrêmes.

La Chine était à l’origine de la grave pandémie de COVID-19, mais c’était aussi le premier endroit où se débarrasser du virus. Début septembre, le médecin Zhong Nanshan, une éminence en Chine et qui a reçu la Médaille de la République pour son travail pendant la pandémie, a confirmé la fin de la pandémie, assurant que le pays asiatique “a vaincu l’épidémie actuelle”. Cette réalisation était due, entre autres aspects, à la fermeture complète de ses frontières. Cependant, le 28 septembre, il les a rouverts, bien qu’avec un protocole strict «pour halluciner» que l’utilisateur Nyscalo a développé dans un «fil» Twitter, selon sa propre expérience.

Je vis à Shanghai, en Chine. Dans le pays qui a réussi à contenir le virus et où la vie est revenue à la normale. Pour des raisons familiales, j’ai passé quelques semaines à Madrid.

CECI EST LE RETOUR DE MON RETOUR EN CHINE. Pour halluciner.

À L’INTÉRIEUR DU FIL. pic.twitter.com/CCgTRQb6wp – Nyscalo (@Nyscalo) 9 novembre 2020

Ce tweeter vient de Madrid, mais vit à Shanghai. En septembre, il est venu passer du temps avec sa famille dans la capitale madrilène. “Quand à la fin de septembre je suis allé dans l’autre sens, tout ce que j’avais à faire en arrivant à Barajas était de remplir un formulaire … à la main», Raconte-t-il le voyage dans notre pays.

Quand je suis allé dans l’autre sens fin septembre, la seule chose que j’avais à faire en arrivant à Barajas était de remplir un formulaire… à la main. Différences … pic.twitter.com/jCNRRrIeaM – Nyscalo (@Nyscalo) 9 novembre 2020

Le retour était une odyssée

Cette mesure contraste avec le retour à leur résidence en Chine, un authentique “Odyssée”. Tout a commencé dans Espagne, où il est nécessaire de présenter un PCR avec résultat négatif et envoyer le rapport de test à l’ambassade de ChineEt le défi se poursuit à Shanghai. Une fois arrivés là-bas, le tweeter dit qu’ils sortent des passagers de l’avion en groupes et l’expulsion pourrait durer jusqu’à deux heures. Alors qu’il se dirigeait vers l’aéroport, il avait l’impression d’être à l’intérieur “une autre planète” car tous les travailleurs portent la combinaison de protection avec un masque et un écran de protection sur le visage.

Nous commençons en Espagne où, outre le visa valide, vous devez également présenter un PCR avec un résultat négatif effectué dans les 72 heures avant le vol. Vous devez envoyer le rapport de test à l’ambassade de Chine, qui le renverra scellé par e-mail. – Nyscalo (@Nyscalo) 9 novembre 2020

Lorsque vous entrez dans l’aéroport, vous vous rendez compte que vous avez atterri sur une autre planète. Absolument tout le personnel de l’aéroport porte des vêtements de protection, une cagoule et un écran facial inclus. pic.twitter.com/RLi6vMYX8G – Nyscalo (@Nyscalo) 9 novembre 2020

Lorsque les voyageurs ont récupéré leurs valises respectives, chacun se voit attribuer un code QR d’identification et une deuxième PCR est effectuée. “Prends la valise, ils nous séparent en groupes pour nous envoyer dans un hôtel, où nous ferons la quarantaine ». Malgré le fait que le séjour soit payé par le voyageur, il ne peut pas choisir l’hôtel où mettre en quarantaine, révèle-t-il. Ce sont des «endroits spécialement équipés où à votre arrivée, ils vous donnent un thermomètre et des comprimés d’eau de Javel pour que vous dissolviez les excréments avant de rincer».

Après avoir récupéré la valise, ils nous séparent en groupes pour nous envoyer dans un hôtel, où nous mettrons en quarantaine. Au cas où vous vous poseriez la question: oui, l’hôtel est payé par le voyageur. Et non, il ne l’a pas choisi. Et oui, tout le monde doit faire une quarantaine surveillée, tant chinois qu’étrangers. pic.twitter.com/q4kJ3QVAPX – Nyscalo (@Nyscalo) 9 novembre 2020

Un suivi rigoureux

Une fois installé dans l’hôtel, la quarantaine commence par un suivi quotidien minutieux de chaque passager: «Chaque jour, vous devez envoyer votre température corporelle via QR, à 9h00 et 14h00. Il est interdit de quitter la salle en toutes circonstances ». De plus, les médecins franchissent parfois les portes pour effectuer des tests: “Le contrôle est total”.

Vivant avec sa femme à Shanghai, ils lui ont permis de passer la deuxième semaine en isolement à la maison, mais cela ne signifiait pas que son contrôle était réduit. «Ils venaient d’installer un capteur dans la porte et une caméra de sécurité. Je commençais à me sentir comme Al Capone », a plaisanté Nyscalo. Le transfert de l’hôtel à sa maison s’est fait en camionnette et, à son arrivée, deux policiers lui ont lu ses obligations, tandis que l’un d’eux a enregistré le processus.

Le transfert s’est fait dans une camionnette. 2 mecs habillés en astronautes m’ont emmené dans mon urbanisation. Là, 2 policiers m’attendaient pour me lire quelles seraient mes obligations (vous avez droit à un avocat, tout ce que je dis …). L’un d’eux a enregistré le processus avec une mini caméra. pic.twitter.com/p7oYizIfQM – Nyscalo (@Nyscalo) 9 novembre 2020

Lors de votre dernière semaine à la maison, un médecin venait deux fois par jour pour mesurer la température et, enfin, le jour 12 de l’accouchement, ils ont fait le dernière PCR ce qui a donné du négatif. Deux jours plus tard, il a pu retrouver sa vie normale.