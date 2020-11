COVID-19 :

MEXIQUE – Confinement, masques faciaux et distanciation sociale, pratiques répandues dans les pays de la région, ont été appliquées de manière très disparate au Mexique, où une partie des citoyens reste sceptique quant au coronavirus, même s’il a déjà dépassé 100000 décès et un million cas.

L’un des facteurs à l’origine de ces chiffres élevés est la méfiance des Mexicains à l’égard des informations scientifiques car, malgré la gravité avec laquelle la maladie a attaqué une partie de la population, une autre partie ne reconnaît toujours pas l’existence du virus. SRAS-CoV-2.

“Nous devons reconnaître que dans une société comme celle du Mexique, il n’y a pas de préparation scientifique dès le plus jeune âge”, a déclaré le chercheur Rodrigo Martínez, du Département des sciences de la communication de l’Université métropolitaine autonome (UAM) dans une interview.

“Si nous l’examinons avec rigueur, notre éducation de base, et même l’enseignement supérieur, manque de formation scientifique”, a-t-il ajouté.

Un exemple est une étude de la Royal Society Open Science de Grande-Bretagne, qui indiquait il y a un mois que 33% des Mexicains jugent “très faisable” que le coronavirus ait été créé dans un laboratoire de Wuhan, en Chine, et “ne croient pas “qui est apparu naturellement.

REFUS DE COVID-19

Pour Martínez, un type d’éducation prévaut au Mexique qui mêle traditions familiales, mentalité quotidienne et une formation, même religieuse, qui tend au conservatisme.

“Par conséquent, quand il y a des phénomènes que nous ne pouvons pas bien comprendre, la chose la plus sûre est de parier sur le fait de ne pas croire ou de les nier parce que nous ne sommes pas habitués au langage de la science”, a-t-il déclaré.

En raison de ce manque d’éducation scientifique ou d’approche de la diffusion, “il y a un manque de connaissances sur le fonctionnement de la science et comment la voir dans la vie quotidienne”, a-t-il expliqué.

“Beaucoup de gens ne croient pas cela (COVID-19) et dans de nombreux cas, ils en ont assez du fait qu’il n’y a pas de solution immédiate ou de réponse universelle qui leur permet de contrôler l’incertitude que cette pandémie a provoquée”, a-t-il déclaré.

En outre, il a noté que la société mexicaine a une mentalité qui «tend à relier tout phénomène inexplicable ou incertain à des croyances préétablies».

«Ce secteur qui ne croit pas est plus disposé à accepter ses propres convictions, croyances et explications», a-t-il observé.

Mi-juillet, une enquête du journal El Financiero a révélé qu’au Mexique, malgré les chiffres de décès et d’infection, 9% des Mexicains niaient l’existence du coronavirus, tandis que 5% n’avaient pas d’opinion.

Selon l’étude, ceux qui remettaient le plus en question l’existence du virus étaient les jeunes entre 18 et 29 ans.

COSMOGONIE AUTOCHTONE CONTRE LA SCIENCE

Au Mexique, près de 25,7 millions de personnes sur plus de 120 millions d’habitants s’identifient comme autochtones, qui sont intégrées dans 68 peuples qui ont également souffert de la pandémie.

Au Chiapas, un État du sud-est, la cosmogonie de l’ethnie Tzotzil estime que les divinités protègent la terre de tout mal et la blâment pour la réduction du nombre de décès dus au COVID-19, a déclaré le promoteur culturel Mariano de Jesús Pérez Hernández, résident municipalité de Zinacantán.

Les Tzotziles, expliqua-t-il, se souviennent des paroles de leurs ancêtres et se souviennent des pandémies passées et comment ils les ont éradiquées.

Les légendes orales dictent que parmi les montagnes du Chiapas, il y a des points sacrés vers lesquels les prières et les musiciens vont demander la protection des peuples.

“Sachant qu’une pandémie était à venir, une maladie inconnue très forte, on a la cosmogonie que les divinités peuvent contrer la maladie avec des rituels et des prières et ce sont les autorités religieuses traditionnelles qui s’organisent pour se rendre dans ces lieux (points sacrés) pour offrir des bougies », dit-il.

Ils s’inspirent de l’ancienne sagesse des groupes ethniques Tzeltal et Tzotzil.

LA MÉDECINE TRADITIONNELLE

Au moins 10419 cas et 1494 décès de COVID-19 ont été des populations autochtones, selon le dernier rapport du ministère de la Santé du 22 octobre.

Une histoire de ces milliers d’infections a été racontée par Manuel San Juan, un résident de la communauté de San Juan Chamula et un pasteur évangélique, qui a assuré qu’il était cloué au lit pendant 35 jours à cause du COVID-19 et que son remède était du citron, du miel et un médicament qui n’a pas révélé.

“La maladie est venue, je n’avais pas de fièvre (fièvre), j’avais froid, froid et chaud. Maintenant je suis encore en vie grâce à Dieu, je suis en bonne santé, je suis libre. Elle a donné (la contagion) à tous mes enfants et aucun n’est mort, nous avons 55 ans total et nous sommes tous vivants », a déclaré l’évangélique, qui a essayé différentes herbes pour les guérir.

Mais tous ne courent pas avec le même sort que Manuel San Juan.

D’autres ne se rendent pas au centre de santé par peur ou ne croient pas aux charlatans et meurent à la maison.

“A Chamula il y a des coutumes et des traditions, ils vont avec le guérisseur et c’est le nombre de Chamulans qui sont morts. Beaucoup de gens sont morts parce que c’était avec des charlatans qui racontent des mensonges et allument des bougies, mais pour moi il valait mieux prendre du citron et du miel”, a déclaré le pasteur.

Les Tzotziles, qui sont maintenant pour la plupart protestants, disent que leur seule protection est le Christ.

“Dieu est mon bouclier, j’attends seulement la mort comme il l’a dit, c’est pourquoi nous n’avons pas peur du COVID-19, il n’y a pas besoin de masques, il suffit de bien se laver les mains”, a déclaré l’un d’eux.

Pour le promoteur culturel de Zinacantán, la méfiance et l’économie limitée dans de nombreuses régions du Chiapas ont ramené les connaissances ancestrales de l’herboristerie, l’étude des plantes médicinales.

«Au Chiapas, la phytothérapie a fonctionné maintenant et toujours. Nous ne savons pas si nous avons eu la maladie parce qu’il n’y avait pas de test, mais nous avions des symptômes tels que toux, fièvre, maux de tête et c’était la phytothérapie qui a fonctionné pour nous et a aidé notre corps» , affirma-t-il.