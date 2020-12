COVID-19 :

MEXIQUE – La basilique de Guadalupe à Mexico a enregistré vendredi des rangées de paroissiens qui avaient une semaine d’avance sur le Jour de la Vierge, date à laquelle la fermeture du temple est prévue pour éviter les foules face à la pandémie COVID-19.

La messe de 14h a rassemblé une centaine de fidèles alignés aux portes du temple, conscients que le 12 décembre, jour anniversaire de l’apparition de la Vierge Noire, ils ne pourront pas l’approcher.

“Pensant que nous ne pouvions pas venir pour le 12, nous sommes venus plus tôt. Ils ont pris notre température et nous ont donné un gel, rien de plus. Ils nous ont vérifié que nous allions bien”, a souligné la croyante Sofía González sur l’esplanade du temple.

La première paroissienne de la file, Violeta Rosas, s’est également dite consciente de la nécessité de “respecter une distance saine”, avant d’assurer “catholique” que cette pandémie “traverse quelque chose” et qu’elle mérite réflexion.

“Les personnes qui sont mortes du coronavirus sont plus proches de Dieu aujourd’hui. Ceux d’entre nous qui sont restés pour vivre les difficultés sont ceux qui sont ici”, a-t-il déclaré.

Rosas a expliqué qu’il visite la basilique chaque année ou qu’au moins, il célèbre la Vierge de chez lui à chaque fois que son anniversaire arrive.

«Je viens depuis environ 26 ans, depuis 26 ans je suis venu à la basilique pour remercier Notre-Dame principalement pour les faveurs qu’elle rend à la famille. C’est une tradition que j’ai acquise de ma mère», a-t-il révélé.

Chaque année, à l’instar de Violeta Rosas, quelque 10 millions de croyants se réunissent le 12 décembre dans le temple de la capitale pour célébrer la Vierge noire, après des jours de pèlerinage de différentes régions du pays.

Cette année, cependant, les autorités de Mexico ont décidé de fermer la basilique du 10 au 13 décembre pour éviter les foules et les risques sanitaires qu’elles pourraient impliquer, la ville étant embourbée dans une augmentation des hospitalisations due au COVID-19 .

L’Église catholique mexicaine a également tenté de décourager les paroissiens de se rendre à la basilique de Guadalupe et a établi un programme virtuel comprenant un pèlerinage en ligne.

La capitale, principal foyer de la pandémie dans le pays, accumule 219 465 infections et 17 916 décès dus à la maladie, en plus d’ajouter deux mois à l’augmentation des hospitalisations.

Avec 1,14 million d’infectés et plus de 108 000 décès confirmés, le Mexique est le quatrième pays au monde avec le plus de décès.

Face à cette situation, qui a même conduit les autorités à demander que les gens ne quittent pas la maison, le radiologue Aníbal Muñoz, venu ce vendredi voir la Vierge de Guadalupe “à l’improviste”, a demandé au reste des paroissiens de “prendre le mesures qui signalent “parce que” ce n’est pas un jeu.

“On avait dit que cela avait touché un adulte pur, et en ce moment il y a des cas de jeunes. On voit dans les hôpitaux qu’il y a beaucoup de cas de COVID. Je le vois à l’hôpital”, a-t-il prévenu.

La foi pour la Vierge de Guadalupe est née au Mexique le 12 décembre 1531, lorsque le mythe dit que cette Vierge aux cheveux noirs est apparue à l’indigène Juan Diego, canonisée en 2002 par le pape Jean-Paul II, au Cerro del Tepeyac, à dont les pieds se trouvent aujourd’hui la basilique.