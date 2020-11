COVID-19 :

Borja Sanchez, Ministre de la science, de l’innovation et de l’Université du gouvernement des Asturies, a apprécié la proposition lancée par le syndicat minier SOMA-Fitag-UGT sur la possibilité d’adapter Puits asturiens pour stocker les flacons de vaccins. Doses du remède ils doivent être stockés à des températures très basses, environ 70 degrés sous zéro.

Ainsi, Sánchez considéré comme “très intéressant” le fait que les Asturies disposent d’infrastructures là où ils existent déjà installations pour l’utilisation de l’azote, “à la fois pour ce projet de stockage de vaccins COVID-19 et pour od’autres qui peuvent survenir dans le domaine de la biotechnologie et de la biomédecine, et cela implique de relier la recherche d’excellence biomédicale, agroalimentaire et technologique au tissu productif “.

Système de refroidissement

L’idée se produit parce que les galeries asturiennes disposent déjà d’un système de refroidissement. Quand les puits fonctionnaient et la production a été arrêtée pendant quelques jours de charbon, le conduites d’air comprimé pour introduire de l’azote et refroidir les couches, qui il évite une éventuelle auto-combustion du matériau.

Maintenant, cette infrastructure pourrait être adaptée et utilisée comme entrepôt pour le vaccin de Pfizer. La logistique de sa conservation est compliquée, mais Comme SOMA l’a souligné hier, les mines offrent «un espace suffisant et une sécurité élevée».

Bonne réception

Pour cette raison, le conseiller était positif à l’initiative: “Il faut noter que tout discuter d’idées et de projets pour réutiliser les infrastructures minières désaffecté a le soutien du Conseil de la science, de l’innovation et de l’université “.

Bien qu’il ait également voulu préciser que “gardez à l’esprit qu’il est nécessaire de discuter des idées, car de nombreuses fois ils donnent lieu à deuxième ou troisième idées qui finissent par être définitives “.