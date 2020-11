COVID-19 :

Les ministres des Affaires étrangères ibéro-américains ont demandé à la communauté internationale une réponse coordonnée et solidaire au COVID-19

Les ministres des Affaires étrangères des 22 pays de Ibéroamérique ils en ont demandé plus aide financière et politique pour la région avant la pandémie de COVID-19[feminine.

Ce lundi, ils se sont réunis virtuellement dans le Réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères de la péninsule ibéro-américaine.

Ils ont conclu par une déclaration à la présidence de 71 points dans laquelle ils ont exprimé la volonté de «travailler ensemble à la recherche de solutions innovantes permettant à nos pays de surmonter les effets de la grave crise sanitaire mondiale produite par la pandémie de coronavirus».

Le document demande à la communauté internationale de fournir une réponse globale et coordonnée, solidaire et conjointe pour faire face à la récupération inclusive et résilient de économies ibéroaméricain.

Les Ministres des affaires étrangères ont exhorté les organisations multilatérales de financement du développement, les organismes, fonds et programmes des Nations Unies et les organisations internationales, régionales et sous-régionales d’Amérique latine et des Caraïbes à continuer de soutenir les pays en développement. faire face aux effets de la crise.

Ils ont également reconnu l’importance de renforcer les systèmes universels de santé, de protection sociale et de sécurité au travail avec une approche préventive.

Cette année, nous avons fait beaucoup à la Conférence ibéro-américaine, nous avons su saisir l’occasion. Nous montrons qu’en temps de crise comme la crise actuelle, émergent les actions, propositions et plans de travail conjoints de coopération ibéro-américaine qui constituent une partie importante de la solution, de la sortie et de la reprise dans la région », a déclaré la secrétaire générale ibéro-américaine, Rebeca Grynspan.

La réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères faisait partie des réunions préparatoires de la XXVII Sommet ibéro-américain qui se déroulera en Andorre en avril 2021, dont la devise sera «Innovation pour le développement durable – Objectif ibéro-américain 2030 face au défi des coronavirus».

Avec des informations de López-Dóriga Digital