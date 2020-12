COVID-19 :

. – Partout aux États-Unis, des préparatifs sont en cours pour distribuer rapidement les vaccins anti-covid-19 une fois autorisés, mais les experts disent qu’avant cette promesse de soulagement, les prochains mois seront probablement difficiles.

Ce qui viendra ensuite est probablement le “pire des cas dans le pays en termes d’hôpitaux débordés, en termes de nombre de morts”, selon le docteur en médecine d’urgence, le Dr Leana Wen.

«Il y a tellement de virus dans nos communautés en ce moment», dit-il.

Ses paroles ont fait écho à un sombre pronostic du directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le Dr Robert Redfield, qui a averti mercredi que les trois prochains mois seraient «les plus difficiles de l’histoire de la la santé publique de cette nation.

C’est une triste réalité qui se reflète déjà dans les chiffres. Au cours des deux derniers jours, plus de 200 000 nouveaux cas ont été enregistrés quotidiennement. Et à mesure que le nombre d’infections augmente, les États-Unis ont ajouté un million de cas à leur nombre total tous les six jours au cours des trois dernières semaines.

Les hospitalisations ont également atteint six chiffres pour la première fois cette semaine, avec plus de 100 600 patients atteints de COVID-19 dans tout le pays, selon le COVID Tracking Project.

Et pour la deuxième journée consécutive, jeudi, les États-Unis ont signalé plus de 2800 décès dus au covid-19, battant un record lamentable que le pays avait établi la veille.

Systèmes de santé sous stress

Les hauts responsables de la santé ont depuis longtemps averti que l’augmentation du nombre de cas serait suivie d’une augmentation du nombre d’hospitalisations qui pourraient paralyser les systèmes de santé à travers le pays. Les hôpitaux et les experts à travers les États-Unis tirent la sonnette d’alarme.

Marvin O’Quinn, président et chef de l’exploitation de CommonSpirit Health, qui gère des hôpitaux dans 21 États, a déclaré à CNN qu’ils constataient une augmentation du nombre de patients dans tous les hôpitaux.

«Nous avons maintenant environ 2 100 cas positifs dans nos hôpitaux. C’est une augmentation de près de 70% par rapport au 11 novembre », a déclaré O’Quinn. “Nous voyons environ 70 à 100 nouveaux cas chaque jour.”

En Pennsylvanie, un peu moins de 5000 personnes sont hospitalisées avec le COVID-19 et deux parties de l’État se rapprochent d’une pénurie de personnel, a déclaré jeudi la secrétaire à la Santé, le Dr Rachel Levine.

“Il est très important de se rappeler que nous devons tous être conscients, que nous avons tous un rôle à jouer dans ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux”, a déclaré Levine. «Vous n’avez peut-être pas besoin de soins hospitaliers pour le moment; Vous n’avez peut-être pas un être cher à l’hôpital en ce moment. Mais ce qui se passe dans nos hôpitaux a un impact direct sur vous. Cela a un impact direct sur les mesures d’atténuation que vous devez prendre pour contenir la propagation du virus.

«Les gens qui font fonctionner notre système de santé font confiance à vous pour faire ce qu’il faut», a-t-il poursuivi.

Dans l’Ohio, le gouverneur Mike DeWine a averti que les hôpitaux n’étaient pas seulement en crise, mais que «la crise s’aggrave de plus en plus».

Le Dr Andy Thomas du centre médical de Wexner de l’Université d’État de l’Ohio a déclaré aux journalistes qu’un tiers des patients en soins intensifs dans tout l’État étaient positifs pour le COVID-19. Dans certains hôpitaux ruraux, les patients Covid-19 représentaient jusqu’à 60% de la population des soins intensifs, a ajouté Thomas.

«Ce n’est pas viable pour ces hôpitaux à gérer», a déclaré Thomas. “Le domaine le plus difficile pour les hôpitaux d’augmenter leur capacité, ou leur nombre de lits, est dans l’unité de soins intensifs.”

Et les hôpitaux à travers le pays n’ont pas encore vu les impacts que pourraient avoir les rassemblements et les voyages de Thanksgiving, et une autre vague devrait commencer à se concrétiser dans les semaines à venir.

Michael Osterholm, membre du comité consultatif de transition Covid-19 du président élu Joe Biden, a déclaré que des mesures sont nécessaires de toute urgence pour aider à ralentir la propagation et empêcher les hôpitaux d’être «envahis».

«Je préfère le faire maintenant et essayer d’éviter de futurs cas plutôt que d’attendre pour essayer de mettre cela en place alors que la maison est tellement en feu que nous avons franchi notre falaise et que les hôpitaux sont littéralement envahis», a-t-il déclaré. “C’est ce à quoi nous sommes confrontés.”

Nouvelles mesures strictes

Biden demandera aux Américains de porter un masque pendant 100 jours 6:53

En Californie, les hôpitaux traitent environ 2066 patients atteints de COVID-19 dans des unités de soins intensifs, selon les données du département de la santé de l’État. C’est le chiffre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Le chiffre sombre survient lorsque le gouverneur Gavin Newsom a annoncé un ordre régional strict de rester à la maison. L’ordonnance entrera en vigueur 48 heures après que la capacité de l’unité de soins intensifs de l’hôpital soit tombée en dessous de 15% dans l’une des cinq régions que l’État est divisé en: Californie du Nord, Bay Area, Greater Sacramento, la vallée de San Joaquin et le sud de la Californie.

Les projections montrent que quatre de ces cinq régions atteindront ce seuil dans les prochains jours, seule la région de la baie devant rester ouverte de la mi-décembre à la fin décembre, a déclaré Newsom.

«Nous sommes à un tournant dans notre lutte contre le virus et nous devons prendre des mesures décisives maintenant pour éviter que le système hospitalier californien ne soit submergé dans les semaines à venir», a-t-il déclaré.

Le gouverneur du Delaware, John Carney, a annoncé jeudi une recommandation de rester à la maison, demandant aux résidents d’éviter les rassemblements à l’intérieur avec quiconque à l’extérieur de leur domicile du 14 décembre au 11 janvier, a-t-il déclaré. le bureau du gouverneur.

“Un vaccin est en route mais, ne vous y trompez pas, nous traversons les mois les plus difficiles de cette crise”, a déclaré le gouverneur dans un communiqué. «Je sais que nous sommes tous fatigués du covid-19, mais il n’est pas fatigué de nous. Nous implorons les habitants du Delaware de faire ce qu’il faut. “

Pendant ce temps, le verrouillage de la Nation Navajo qui expirera à la fin de ce week-end sera désormais prolongé de trois semaines supplémentaires.

“Nos experts en soins de santé disent maintenant que la poussée ou la flambée actuelle est beaucoup plus grave et gênante que la vague que nous avons vue en avril et mai”, a déclaré jeudi le président Jonathan Nez dans un communiqué écrit.

En cas de verrouillage, les citoyens Navajo doivent rester à la maison en tout temps, sauf pour les activités essentielles, les urgences et les exercices en plein air.

Les gouverneurs s’attendent à ce que les premières doses de vaccins arrivent bientôt

Pendant ce temps, les dirigeants des États et locaux ont commencé à donner des informations sur le moment où ils prévoient l’arrivée de leurs premiers lots de vaccins. Aucun vaccin n’a été approuvé pour une utilisation d’urgence par la Food and Drug Administration (FDA).

Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré jeudi que la ville devrait recevoir la première série de vaccins contre le covid-19 dans environ 12 jours. Les doses initiales proviendront de Pfizer et environ une semaine plus tard, la ville recevra les vaccins Moderna, a déclaré de Blasio.

La priorité sera de faire vacciner les agents de santé, les travailleurs à haut risque et les résidents des maisons de retraite, a déclaré le maire.

“Avec le temps, il y aura suffisamment de vaccins pour tout le monde”, a déclaré de Blasio, mais pour l’instant, la ville travaille sur “la distribution la plus rapide et la plus efficace”.

Dans le New Hampshire, le gouverneur a annoncé que l’État s’attend à recevoir les premières doses du vaccin Pfizer dans la troisième semaine de décembre, ajoutant que le vaccin Moderna viendra la semaine suivante.

Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a déclaré qu’il prévoyait environ 300 000 doses de vaccin contre le covid-19 d’ici la fin du mois. Les travailleurs de la santé, les résidents et le personnel des établissements de soins de longue durée “seront absolument en haut de la liste” pour les premières doses, a déclaré Baker, alors que l’État se prépare à publier officiellement son plan de traitement. distribution le vendredi.

Redfield, directeur du CDC, a accepté les recommandations de vaccin covid-19 qui ont été votées cette semaine par le Comité consultatif de l’agence sur les pratiques d’immunisation.

Les conseillers ont voté 13-1 mardi pour recommander que les travailleurs de la santé et les résidents des établissements de soins de longue durée soient les premiers en ligne pour tout vaccin autorisé par la FDA. Mais les hauts responsables fédéraux de la santé disent que les directives du CDC ne sont que cela: des directives.

Les États peuvent utiliser ces recommandations, ainsi que les conseils d’autres experts, pour élaborer les meilleurs plans d’allocation pour leurs résidents en fonction de leur propre situation, a déclaré jeudi le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar.

Quels défis nous attendent?

Les hauts responsables de la santé travaillent continuellement pour déterminer comment la distribution d’un vaccin fonctionnerait le mieux dans différentes communautés, une fois le feu vert obtenu.

«Il y a un énorme écart entre un quai de chargement et le bras d’une personne», a déclaré Rick Bright, membre du comité consultatif de transition Covid-19 de Biden. “Nous examinons de très près le chemin compliqué entre la fabrication du vaccin et la livraison et l’administration de ce vaccin.”

«Nous comprenons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau local, au niveau de l’État et au niveau tribal et territorial pour s’assurer qu’il y a une infrastructure en place pour pouvoir administrer ces vaccins, pour s’assurer qu’il y a des gens sur place et qu’ils sont formés pour être en mesure de les administrer. vaccins », a-t-il dit.

En outre, a-t-il dit, des travaux sont toujours en cours pour s’assurer qu’il y a des messagers dans chaque communauté qui informent les résidents “dans toutes les langues nécessaires pour s’assurer que les gens peuvent comprendre la valeur de ce vaccin et faire confiance à ce vaccin et faire la queue pour obtenez ce vaccin.

Le plus grand défi reste à relever, selon la Dre Marcella Núñez-Smith, coprésidente du conseil consultatif.

«Dans certaines de nos communautés les plus touchées, nous savons qu’il y a un certain degré d’hésitation et de prudence autour des vaccins», a-t-il déclaré à NBC News.

“Ce que nous devons faire, c’est découvrir les questions que les gens se posent”, a-t-il déclaré. “Dans le même temps, nous devons reconnaître que la confiance entre les Américains et le gouvernement fédéral s’est affaiblie et qu’il faudra du travail pour reconstruire et restaurer cette confiance.”

