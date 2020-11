COVID-19 :

Les grandes communes du sud de la Communauté de Madrid régies par le PSOE ils ne respectent pas les recommandations sanitaires et ils se sont lancés pour acheter Filtres HEPA pour purifier l’air dans les centres éducatifs. Les municipalités socialistes comme celles de Fuenlabrada, Móstoles ou, entre autres, Alcorcón ils ont dépensé plusieurs millions d’euros pour ces produits, qui, selon les experts, créent un faux sentiment de sécurité.

Précisément le ministère de la Santé de Madrid, dirigé par des médecins Image de balise Enrique Ruiz Escudero Oui Antonio Zapatero, a publié la semaine dernière des recommandations sur la ventilation dans les salles de classe ils ont découragé ces appareils. En outre, le ministère de l’Éducation et de la Jeunesse, dirigé par Enrique Ossorio, a alloué 1,5 million pour acheter des machines plus efficaces dans les écoles: Compteurs de CO2, «Plus efficace du point de vue sanitaire», indiquent les sources régionales à OKDIARIO.

Au lieu de filtres HEPA, la communauté recommande Ventilation naturelle croisade dans des espaces fermés pour éviter la transmission de Covid-19. «Les communes ne doivent pas jouer avec la santé de nos élèves pour faire campagnes politiques »», A déploré Ossorio ce jeudi en séance plénière de l’Assemblée de Madrid.

Le mardi 3 novembre dernier, l’équipe Éducation a adressé des instructions à tous les centres éducatifs de la Communauté et aux mairies de la région où, en règle générale, la ventilation naturelle croisée est recommandée dans les espaces fermés. Pour éviter le coronavirus, il vous est demandé d’ouvrir les fenêtres 15 minutes à l’entrée d’une salle de classe et ventilation continue dans les toilettes, ainsi que la réduction de capacité et l’utilisation de masques.

Ce document, adressé aux équipes de direction des centres, répondait aux doutes sur la bonne ventilation des salles de classe, aspect de la plus haute importance à ces dates où les basses températures commencent à être enregistrées et une qualité de l’air adéquate doit être atteinte. à l’intérieur pour lutter contre la propagation du virus. En ce sens, les techniciens de la santé ont clairement indiqué que l’utilisation de filtres HEPA portables n’était pas recommandée. Ils ont averti que certains appareils ils ne sont pas dimensionnés en raison des volumes requis dans les salles de classe, une mauvaise utilisation peut aider à propager le virus ou que son Efficacité ce n’est pas prouvé assez pour ces espaces.

De plus, dans tous les cas, la mise en place des appareils doit avoir l’approbation des autorités sanitaires, après une étude approfondie des courants générés et les filtres doivent être fréquemment changés par du personnel spécialisé. Cette solution est considérée comme sporadique, étant donné que toutes les salles de classe de la Communauté de Madrid ont en principe des fenêtres praticables qui permettent une ventilation transversale, et rendent donc l’utilisation de ces appareils inutile.

L’utilisation de purificateurs d’air pour éliminer les particules peut être une solution dans le cas de pièces sans fenêtres ou lorsque les ouvertures sont insuffisantes, bien que son utilisation doive être effectuée avec des conseils sanitaires et techniques. Malgré cela, la Communauté déconseille son utilisation dans les salles de classe avec des fenêtres et des portes permettant une ventilation naturelle croisée. Cependant, les maires socialistes aiment Javier Ayala (Fuenlabrada), Noelia Posse (Móstoles) ou Natalia de Andrés (Alcorcón) Ils ont manqué de temps pour prendre leurs photos dans les salles de classe, promettant des filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air, c’est-à-dire air particulaire à haut rendement) partout, même s’il s’agit de pièces avec des fenêtres donnant sur la rue.

Au contraire, le ministère de l’Éducation, se conformant aux recommandations du ministère de la Santé, va allouer 1,5 million d’euros pour que les établissements publics d’enseignement de la région se dotent de compteurs de CO2, considérés comme sanitaires plus efficaces accompagnés d’une ventilation. classe naturelle. Ossorio, par ailleurs, a lancé un appel à la responsabilité: “Les autorités sanitaires se sont déjà prononcées, ce n’est pas le moment de faire de la politique populiste », a ajouté.

Selon les instructions pour l’éducation du mardi, Le CO2 est généré par la respiration des personnes, avec ce qui dans les espaces clos a tendance à augmenter. Le niveau d’air extérieur est de 400 ppm (parties par million), et une valeur comprise entre 500 ppm et 700 ppm serait considérée comme acceptable, donc en cas d’atteinte de 800 ppm, la ventilation serait obligatoire. De plus, il n’est pas nécessaire d’installer un compteur dans chaque classe, car des «classes témoins» peuvent être utilisées, ce qui permet de définir le comportement de la concentration pour des espaces similaires en termes de surface et d’occupation.

En revanche, ils préviennent qu’en cas de températures hivernales extrêmes dans les écoles, il vaut mieux effectuer un plus grand nombre de respirations plus courtes au lieu d’avoir les fenêtres partiellement ouvertes tout le temps. De plus, ils rappellent que les centres éducatifs de la région construits après 2007 ont un Système de ventilation intégré (SIAV) qui garantit la qualité de l’air, bien qu’elle ne remplace pas la ventilation naturelle qui doit être réalisée dans les circonstances actuelles d’une pandémie.