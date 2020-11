COVID-19 :

Le confinement augmente l’anxiété chez les jeunes, selon l’étude 1:23

. – Les premiers stades de la pandémie de coronavirus et le premier verrouillage du covid-19 ont fait presque doubler le nombre de jeunes souffrant d’anxiété, selon une étude de l’Université de Bristol.

L’étude, publiée mardi, a révélé que le nombre de personnes souffrant d’anxiété était passé de 13% à 24% chez les jeunes âgés de 27 à 29 ans. Ce nombre était plus élevé que celui de ses parents.

Les chercheurs ont découvert que même si les restrictions de confinement commençaient à diminuer en juin, les niveaux d’anxiété restaient élevés. Les experts ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la situation se poursuive en hiver.

Les chercheurs ont utilisé les informations de l’étude sur la santé de Bristol Children of the 90s, qui a recruté 14 500 femmes enceintes, en 1991 et 1992, pour recueillir près de trois décennies de données sur la santé et le mode de vie des mères et des pères. leurs bébés, qui approchent maintenant de 30 ans.

Sauriez-vous comment reconnaître les symptômes de l’anxiété chez votre enfant? 1:26

Alors que bon nombre des participants observés venaient du sud-ouest de l’Angleterre, les résultats ont également été observés dans un groupe supplémentaire de 4 000 individus écossais. Selon les chercheurs, cela implique que les effets de la quarantaine ne sont pas spécifiques aux jeunes de l’étude.

«Les données très détaillées du questionnaire sur les enfants des années 90 révèlent une augmentation inquiétante de l’anxiété chez les jeunes», a déclaré le co-chercheur principal, le Dr Alex Kwong de l’Université de Bristol. “Cela semble être dû à la pandémie elle-même et potentiellement aux conséquences sociales et économiques causées par les mesures de confinement utilisées pour contrôler la propagation du virus.”

“Les preuves suggèrent que ce ne sera pas un problème à court terme et qu’un soutien et des interventions en santé mentale sont nécessaires de toute urgence pour réduire certaines des inégalités émergentes en matière de santé mentale”, a ajouté Kwong.

Les taux d’anxiété ont augmenté chez les jeunes en raison du confinement au covid-19

L’étude a utilisé des données des années précédentes avec les résultats de deux questionnaires Covid-19 de cette année pour comprendre l’impact de la pandémie sur la santé mentale.

Les chercheurs ont découvert que les femmes qui avaient des problèmes de santé préexistants, celles qui vivaient seules pendant la pandémie, celles qui s’auto-isolaient et celles qui avaient des problèmes financiers récents étaient à risque d’une santé mentale plus mauvaise.

«Les résultats suggèrent qu’il est nécessaire de protéger la santé mentale en ce moment (en particulier la gestion de l’anxiété) et de soutenir les services de santé mentale», a déclaré la co-chercheuse principale, la Dre Rebecca Pearson.

Les recherches sur Internet sur la panique et l’anxiété montent en flèche 2:11

«Il est particulièrement important de tirer les leçons du premier verrouillage maintenant que nous sommes dans une deuxième quarantaine. Les résultats fournissent également des preuves pour soutenir des groupes spécifiques à risque plus élevé de santé mentale, comme ceux qui vivent seuls.

Les études font écho à ce que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont rapporté en août, dans lequel le nombre d’Américains signalant des symptômes d’anxiété a triplé par rapport à la même période de l’année. passé.

Un rapport a révélé que les Américains connaissent plus de problèmes de santé mentale liés à la covid-19 que les gens d’autres pays, et le CDC affirme que la pandémie a entraîné une crise de santé mentale aux États-Unis.

– Naomi Thomas et Sam Romano de CNN ont contribué à ce rapport.