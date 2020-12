COVID-19 :

Avec le compte à rebours pour l’arrivée en Espagne des vaccins contre le coronavirus, la science continue d’avancer vers de nouvelles solutions pour enrayer cette pandémie. Récemment, plusieurs chercheurs ont montré dans une étude que un système d’administration par inhalation de vaccin à base de phages génère de puissantes réponses d’anticorps. La recherche a été menée sur des souris et des primates non humains, dans lequel il n’a pas causé de lésions pulmonaires. Une avancée qui permettra de mettre les vaccins de côté et améliorera les traitements des maladies respiratoires de manière efficace et sûre.

Celui-ci a été publié dans la revue Med -et inclut 20 Minutes dans sa publication-, dans lequel le co-auteur de cette thérapie innovante, Wadih Arap, du Rutgers Cancer Institute du New Jersey (États-Unis), explique leurs progrès dans cette étude: «Cette stratégie de traduction permet potentiellement une administration plus efficace de thérapies ou de vaccins tout en réduisant la possibilité d’effets secondaires toxiques. Dans la recherche en cours, nous espérons que ce travail jouera un rôle crucial dans le développement de vaccins et de traitements ciblés. pour bloquer la propagation des maladies infectieuses respiratoires, probablement pour la pandémie actuelle de COVID-19, surtout dans le contexte des populations mal desservies ».

Ils vont directement au point d’infection

Et est-ce que ce nouveau système d’administration est une percée, compte tenu notamment du grand nombre d’avantages qu’il signifierait pour le traitement chez l’homme. L’essentiel est que cette administration pulmonaire de ces vaccins mène directement au point d’infection. En raison de son mode d’injection, il ne nécessite pas d’aiguilles et il est peu invasif, un point en faveur en cas de nécessité de plusieurs doses.

De plus, les experts ajoutent que ses effets secondaires sont considérablement réduits en agissant directement et dans un temps d’action plus court que tout autre vaccin administré par aiguille. “La couche très étendue et accessible de surfaces cellulaires dans les poumons est hautement vascularisée, permettant une absorption rapide des molécules par circulation à des concentrations beaucoup plus élevées en évitant les enzymes métabolisant les médicaments du tractus gastro-intestinal et du foie », ajoute Renata Pasqualini, co-auteur principal de l’étude.

En plus du COVID, ils pourraient protéger contre de nombreuses autres maladies

Ebola, COVID-19, tuberculose, rougeole … même la grippe sont quelques-unes des maladies dont nous pourrions nous protéger avec ce vaccin. Son administration par les poumons permet de protéger notre corps des agents pathogènes auxquels nous sommes exposés lorsqu’ils sont transportés dans l’air. Ce n’est pas encore quelque chose qui a été étudié de manière concrète, Mais de nombreux chercheurs pointent une grande possibilité, bien que bon nombre des mécanismes physiologiques sous-jacents restent largement inconnus.

«Parce que les poumons sont constamment exposés à des agents pathogènes aéroportés, ils sont susceptibles d’avoir un haut niveau d’activité de défense immunitaire et représentent donc un site efficace de protection immunitaire contre les pathogènes aéroportés », ajoute le co-auteur principal de l’étude. Et c’est que connaître ces aspects pourrait rendre ce vaccin largement utilisé, selon les experts.