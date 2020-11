COVID-19 :

Deux mois et 22 jours. C’est le temps qu’il reste pour le Le championnat du monde MotoGP se remet sur les rails avec la célébration de deux jours d’entraînements officiels sur le circuit de Sepang (19-21 février) où les fans de la classe reine pourront voir pour la première fois Pol Espargaró à l’arrière de la RC213V ou Danilo Petrucci entamer sa carrière KTM au sein de la structure de Red Bull Tech 3, parmi de nombreux autres swaps.

Ce sera la première étape d’une longue saison de 20 courses, même si le Grand Prix de la République tchèque et de la Finlande n’est pas encore confirmé à 100%. Les événements nocturnes du Qatar commenceront le 23 mars, tandis que Cheste proclamera les nouveaux champions des trois catégories le 14 novembre. Entre les deux, trois autres rendez-vous en Espagne: le 2 mai à Jerez de la Frontera, le 6 juin à Montmeló et le 12 septembre à MotorLand Aragón.

Mais avant ces dates, la Commission du Grand Prix (GPC) composé par Carmelo Ezpeleta (Dorna) et composé par Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA), Davide Brivio (Suzuki), Luigi Dalligna (Ducati) Romano Albesiano (Aprilia), Mike Leitner (KTM), Takeo Yokoyama (Honda) et Lin Jarvis (Yamaha), en présence de Jorge Viegas (Président FIM), Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Webb (Directeur de course), Corrado Cecchinelli (Directeur technologique), Jean-Paul Gombeaud (Directeur sportif de la FIM), Franck Vayssié (Directeur FIM Circuit Racing) et Mike Trimby (IRTA), ont approuvé le 20 novembre un série de nouveautés dans le règlement sportif qui entreront en vigueur la saison prochaine.

Mise à jour du règlement du championnat du monde MotoGP

Drapeaux jaunes

La pratique qui a été effectuée lors de plusieurs courses de 2020 est formellement introduite dans la réglementation. Le pilote qui voit un drapeau jaune doit réduire considérablement sa vitesse pour protéger les pilotes tombés et les commissaires adjoints. En cas de non-exécution de cette action lors d’une séance d’entraînement, la Direction de Course annulera le temps de ce tour.

Vitesse Pitlane

Si un pilote dépasse la limite de vitesse affichée sur la voie des stands pendant une course, il sera pénalisé par une double pénalité de long tour au lieu d’une «traversée». La Direction de Course se réserve le droit d’imposer une autre sanction plus sévère.

Caution dans les protestations et les appels

Comme pour les drapeaux jaunes, à partir de 2021, le règlement indiquera que toute caution déposée par une personne ou un organisme pour déposer une réclamation ou engager un recours leur sera restituée au cas où ils obtiendraient un avis favorable. Dans le cas où la résolution serait défavorable, la FIM conservera l’argent dans un fonds pour une utilisation éventuelle dans de bonnes causes.

Participation aux Wild Cards

En raison de restrictions dues au COVID-19, les Wild Cards ont été annulées en 2020. Pour 2021, il a été décidé de les réintégrer, même si seulement un maximum de deux par catégorie et grand prix sera autorisé. De plus, comme en Moto2, en Moto3, seules les invitations d’équipes déjà présentes dans la catégorie seront acceptées.

Le meilleur Grand Prix de 2020

En raison de la perturbation causée par la pandémie de coronavirus, aucun événement ne serait déclaré “ Meilleur Grand Prix 2020 ”. Au lieu de cela, un trophée spécial sera décerné aux dix circuits qui ont accueilli des événements cette saison en reconnaissance des efforts considérables qu’ils ont déployés pour soutenir le championnat en ces temps difficiles.