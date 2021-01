COVID-19 :

La Communauté de Madrid a notifié 5 522 nouvelles infections, dont 4 615 correspondent aux dernières 24 heures, et 28 décès supplémentaires dans les hôpitaux, selon le rapport sur la situation épidémiologique de ce vendredi, avec des données en fin de journée précédente.

La veille, 5 319 nouveaux cas ont été notifiés, dont 4 635 correspondaient aux dernières 24 heures, et 41 décès supplémentaires dans les hôpitaux.

Le nombre de patients hospitalisés dans le service est passé à 2 839 (106 de plus) et les patients en soins intensifs à 472 (26 de plus), avec 278 sorties d’hôpital hier. En ce qui concerne les patients bénéficiant d’un suivi à domicile par les soins primaires, ils sont passés à 10 604 (571 de plus).

Dans le cumul, la Communauté de Madrid a enregistré 460 729 positifs, un total de 81 345 cas ont nécessité une hospitalisation, 7 559 ont eu besoin de soins intensifs et 72 154 sont sortis de l’hôpital, tandis que 606 300 ont reçu des soins primaires à domicile.

En ce qui concerne le nombre cumulé de décès, dans les hôpitaux, il y en a 13 265 et Mortuary Health en a dénombré un total de 19 919, 4 989 dans les centres de santé sociale, 13 707 dans les hôpitaux, 1 193 à domicile et 30 ailleurs.

Nouvelles restrictions

Le Vice-Ministre de la Santé Publique et du Plan Covid-19 de la Communauté de Madrid, Antonio Zapatero, a annoncé ce vendredi lors d’une conférence de presse que la région avance couvre-feu à onze heures du soir et la fermeture de tous les locaux à dix heures (hôtels, cinémas, théâtres, etc.). Compte tenu de la situation de la pandémie de coronavirus, le gouvernement régional a déplacé cette mesure avec la recommandation d’empêcher les non-cohabitants d’entrer dans les foyers.

Depuis la Poste royale, Antonio Zapatero a rendu publiques les mesures accompagné du directeur général de la santé publique, Elena Andradas. L’imposition de restrictions à de nouveaux domaines de santé de base a également été annoncée. Ils ont détaillé qu’il existe 47 zones de santé de base avec des mesures spéciales, ce qui se traduit par un total de 19 municipalités dans leur intégralité ou partiellement confinées. Ces limitations de mobilité s’appliquent aux plus de 1,3 million de personnes de Madrid, soit 20% de la population où sont concentrés 25% des cas positifs de contagion virale.

De cette manière, le ministère de la Santé étend les restrictions à 6 nouveaux domaines clés dans cinq endroits. Andradas a avancé que les incorporations sont les zones Las Matas (Las Rozas), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Parc Coimbra (Móstoles), Alicante, El Naranjo et Parc Loranca (Fuenlabrada); tandis que les localités de Pedrezuela, La Cabrera, El Molar, San Agustín de Guadalix et Fuente el Saz seront restreintes.