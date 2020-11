COVID-19 :

Les cas mondiaux de COVID-19 s’élevaient aujourd’hui à 53,1 millions, après plus de 657 mille au cours des dernières 24 heures, un nouveau nombre record de cas quotidiens, selon les données du Organisation mondiale de la SANTE (OMS).

Les décès dans la pandémie s’élèvent à 1,3 million, 9700 de plus que la veille, et le graphique des décès quotidiens montre également un tendance à la hausse et au-dessus des chiffres de mortalité de la première vague, en mars et avril.

Par régions, Amérique cela représente 22 millions de cas, l’Europe 14 millions et l’Asie du Sud près de 10 millions, étant les zones les plus touchées de la planète.

Amérique, conditionnée avant tout par la forte augmentation du nombre de cas États Unis, a également publié un bilan quotidien des infections aujourd’hui, près de 270 mille, alors que en L’Europe , là où la courbe semble descendre, le 300 mille toutes les 24 heures.

Les États-Unis ajoutent 10,4 millions de cas, l’Inde 8,7 millions, le Brésil 5,7 millions et la Russie 1,9 million, ils sont toujours les quatre pays avec des chiffres plus élevés positifs absolus.

Ils sont immédiatement suivis par la France (1,8 million), l’Espagne (1,4 million) et le Royaume-Uni (1,3 million), dans des positions occupées il y a quelques semaines par des pays d’Amérique latine comme Pérou, La Colombie ou Mexique, témoignant du déplacement de la crête de la pandémie vers Vieux continent.

Les patients récupérés sur la planète s’élèvent à 37,6 millions, tandis que la barrière de 100000 patients dans un état grave ou critique (il y en a maintenant plus de 110 000), bien qu’ils ne représentent qu’un pour cent des cas actifs totaux, qui dépassent 15 millions.

