COVID-19 :

Les hôpitaux d’El Paso disent qu’ils sont pleins 1:18

. – Oui, les fermetures au printemps ont été brutales et douloureuses. Mais ils ont aidé à empêcher les hôpitaux de déborder et à réduire les taux d’infection au COVID-19, sauvant ainsi d’innombrables vies.

Puis les états ont rouvert, parfois très rapidement. De nombreuses personnes avaient un faux sentiment de sécurité, rejetaient la responsabilité personnelle et se retrouvaient sans masque.

Les nouvelles infections, hospitalisations et décès sont montés en flèche. Et le rebond abyssal de l’été a effacé une grande partie des progrès réalisés lors des fermetures.

Les États-Unis sont maintenant au milieu de ce que les médecins disent être la pire vague de coronavirus à ce jour. Mais les États ne veulent pas adopter de nouvelles fermetures. C’est plutôt ce que font certains gouverneurs et maires pour essayer de contrôler la pandémie:

La plupart des États américains ont maintenant des mandats de port de masque pour contrôler le covid-19

C’est ainsi que les masques nous protègent du coronavirus 3:43

Un nombre croissant de villes et au moins 33 États exigent que les masques soient portés dans les lieux publics ou dans des circonstances spécifiques.

Le Michigan est l’un des nombreux États confrontés à une vague de nouvelles infections à Covid-19, d’hospitalisations et de décès. Ainsi, la semaine dernière, l’État a ordonné aux résidents de porter un masque lors de tout rassemblement de deux personnes ou plus dans des endroits comme des magasins, des bureaux et des écoles, a déclaré le département de la santé de l’État.

«Les entreprises ne peuvent pas admettre de personnes sans masque, à quelques exceptions près», a déclaré le ministère de la Santé du Michigan.

Les experts en santé affirment que porter un masque à proximité de personnes qui ne vivent pas chez vous est l’un des moyens les moins chers et les plus simples de lutter contre cette pandémie.

En fait, un masque facial pourrait offrir plus de protection qu’un vaccin, a déclaré à la mi-septembre le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis.

Des responsables locaux américains décrètent des couvre-feux pour contenir le COVID-19

Certaines villes et comtés sont maintenant soumis à des couvre-feux nocturnes, notamment le comté de Miami-Dade, le comté d’El Paso au Texas et Pueblo, au Colorado, qui ont connu des pics de nouvelles infections au COVID-19.

“Ce à quoi nous sommes confrontés à Pueblo est une catastrophe de santé publique, menaçant des vies et notre économie”, a déclaré jeudi le maire Nicholas Gradisar, annonçant un couvre-feu de deux semaines.

“Nous sommes obligés de prendre des mesures immédiates pour sauver les entreprises de Pueblo et sauver des vies”, a-t-il ajouté.

Le comté d’El Paso a mis en place un couvre-feu de deux semaines, a déclaré le juge Ricardo Samaniego, le plus haut fonctionnaire du gouvernement du comté.

Samaniego a déclaré que tous les hôpitaux et unités de soins intensifs de la région d’El Paso avaient déjà atteint une capacité de 100%.

«Nous avons eu des pics importants au point où notre capacité hospitalière est vraiment épuisée», a déclaré le maire d’El Paso Dee Margo. “Nous sommes probablement à la limite de nos forces”, a-t-il ajouté.

En Floride, tout le monde dans le comté de Miami-Dade doit porter un masque facial en public lorsque la distanciation sociale n’est pas possible ou lorsqu’il n’y a pas de barrière physique présente, selon un ordre du maire du comté Carlos Giménez.

Miami-Dade a déclaré que le mandat de porter un masque était également bon pour les affaires.

L’ordonnance dit que «l’utilisation généralisée et cohérente de masques et autres masques aidera le comté à éviter de futures fermetures d’entreprises, donnera confiance aux clients d’affaires et aux touristes, et aidera à limiter les dommages économiques à la communauté».

Les restaurants doivent collecter des informations personnelles auprès des convives

C’est comme ça que le Covid-19 se propagerait facilement au restaurant 1:24

Au Michigan, les clients des restaurants et des bars doivent fournir leurs numéros de téléphone afin que les contacts puissent être retrouvés au cas où quelqu’un serait exposé au coronavirus, a déclaré le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan.

L’État de New York a annoncé des règles similaires en septembre.

Au moins un membre de chaque groupe qui dîne dans un restaurant couvert doit fournir des informations afin qu’il puisse être joint au cas où un traqueur de contact aurait besoin de les atteindre, a déclaré le bureau du gouverneur Andrew Cuomo.

Réduction drastique de la capacité des commerces et lieux de culte

Ce qui rend ce virus notoirement difficile à contrôler, c’est la facilité avec laquelle il se propage lorsque les gens ne se sentent pas malades. Le CDC estime que 40% des infections sont asymptomatiques et 50% des transmissions se produisent avant le début des symptômes.

Les États prennent donc des mesures pour réduire la taille des foules qui se rassemblent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le Connecticut, qui avait été l’un des États les plus performants dans la gestion de la pandémie, recommence à voir des augmentations.

C’est pourquoi à partir de ce vendredi, les restaurants seront limités à 50% de leur capacité, a déclaré lundi le gouverneur Ned Lamont.

Les cérémonies religieuses sont limitées à 50% de la capacité ou à 100 personnes, selon le moins élevé des deux. Les espaces événementiels intérieurs sont limités à 25 personnes, les espaces événementiels extérieurs à 50 personnes et les cinémas à 100 personnes.

L’Illinois fait maintenant l’objet d’une «atténuation de la résurgence» après que les taux de positivité des tests ont grimpé en flèche dans toutes les régions de l’État. À partir du mercredi, tout service de bar et de restaurant intérieur est interdit. Et tous les rassemblements, rassemblements ou événements sociaux sont limités à 25% de la capacité ou à un total de 25 invités, selon le montant le moins élevé.

Et les autorités sanitaires du Colorado ont fait marche arrière sur la réouverture de Denver. Les restaurants sont désormais limités à 25% de leur capacité à l’intérieur, soit pas plus de 50 personnes au total par salle.

Les lieux de culte sont limités à 25% de leur capacité soit 50 personnes. Et les magasins de détail sont désormais limités à 25% de leur capacité.

“Les dirigeants de la ville avaient déjà promulgué des ordonnances de santé publique plus strictes, notamment l’utilisation obligatoire d’écrans faciaux à l’extérieur, pour tenter de contourner ces restrictions”, a déclaré la semaine dernière le ministère de la Santé publique et de l’Environnement de Denver.

“Mais (le département) a déclaré que la gravité des augmentations avait forcé le changement”, a-t-il expliqué.

Hollie Silverman, Tara Subramaniam, Casey Tolan, Kristina Sgueglia, Rosa Flores et Sara Weisfeldt, toutes de CNN, ont contribué à ce rapport.