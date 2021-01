COVID-19 :

La crise des coronavirus a conduit au comportement des cours boursiers en 2020 de la sociétés pharmaceutiques Les développeurs de vaccins contre le covid-19 ont été inégaux, puisque tous les rendements positifs étaient concentrés dans des sociétés récemment cotées en bourse, tandis que les laboratoires consolidés ont vu le cours de leurs actions chuter.

BioNTech a enregistré une évolution positive en 2020, avec une amélioration de la Bourse allant jusqu’à 150% à la fin de 2020 grâce aux données positives du vaccin contre la crise des coronavirus. En fait, si vous regardez le sommet du 10 décembre, lorsque le prix a atteint son maximum historique de 129,54 $, les données sont encore plus élevées, avec une amélioration par rapport au 31 décembre 2019 de 282%.

BioNTech, Moderna, Novavax et Curevac Ce sont les entreprises du secteur pharmaceutique où les rendements ont été concentrés. Bien que leurs années de fondation varient et que tous aient plus d’une décennie de vie, tous, à l’exception de Novavax, ont commencé à devenir publics au cours des deux dernières années.

Au contraire, les principaux laboratoires impliqués dans la création de vaccins, dont les inscriptions en Bourse dépassent largement 20 ou 30 ans, comme Pfizer, Sanofi, GSK ou Astrazeneca des rendements négatifs observés en 2020.

Cotation d’entreprises

Alors, Pfizer a enregistré une croissance pratiquement plate en 2020, malgré le rallye final avec l’annonce de l’affectivité du vaccin contre le coronavirus allant jusqu’à 95%. Concrètement, à la fin du mois de mars 2020, alors que la pandémie avait semé la panique sur les marchés financiers mondiaux, la baisse du prix par rapport au 31 décembre 2019 atteignait 27,3%, pour s’établir à 26,99 $ . En fait, même le rebond début décembre, alors que le prix atteignait 42,56 $, n’a pas dépassé les données boursières observées en 2018.

Curevac a été le plus performant des marchés. Après avoir fait ses débuts en bourse en août, il a rapidement enregistré des hausses de son prix, jusqu’à clôturer l’année avec un rendement de 4 200%. À son plus haut le 9 décembre, la hausse était de plus de 6,920%

Il a également enregistré une évolution positive Moderne -qui est coté au Nasdaq avec les principales sociétés technologiques comme Facebook ou Amazon-, avec une amélioration de 470% sur l’ensemble de l’année. À son apogée le 8 décembre, le rendement a atteint 768,4%, soit 169,86 $ par action. La société a fait ses débuts sur les marchés en 2018 et jusqu’en 2020, elle n’avait enregistré aucune tendance à une hausse stable du marché boursier.

Loin de ces données se trouve le laboratoire britannique AstraZeneca, qui collabore avec l’Université d’Oxford au développement de son vaccin pour enrayer les effets de la crise des coronavirus, a enregistré une baisse de 2,71% sur l’ensemble de 2020. Cependant, malgré les données négatives, le prix du L’entreprise s’est redressée par rapport à mars, où elle avait accumulé une baisse depuis le début de l’année de 18,22% qui a conduit l’entreprise du secteur pharmaceutique à enregistrer un record.

Les sociétés pharmaceutiques européennes en baisse

De leur côté, les sociétés pharmaceutiques européennes Sanofi et GSK a eu une évolution encore plus négative que AstraZeneca. La société française a clôturé 2020 avec une baisse d’environ 12% sur l’ensemble de l’année marquée par les effets de la pandémie sur le prix de marché, tandis que la société britannique a reculé de près de 24%.

Parmi les grands laboratoires impliqués dans le développement de vaccins, seuls Johnson & Johnson a clôturé l’année avec une hausse boursière de plus de 6%. En fait, depuis la crise boursière de mars, le cours de son action s’est amélioré de 40% et, en général, tout au long de 2020, le cours se situait dans une fourchette de plus hauts historiques par rapport aux autres années.

