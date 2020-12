COVID-19 :

L’esprit de générosité américain en cette période des fêtes pourrait ne pas être à la hauteur du coronavirus, mais les organisations à but non lucratif ont ressenti l’impact direct de la pandémie.

Malgré un nombre record de dons cette année, les effets de la pandémie étouffent les organisations à but non lucratif dans le pays qui font face à une demande exorbitante d’aide et de coûts, mais qui ont maintenant été dépouillées de leur propre système de soutien. , y compris les bénévoles et les événements de collecte de fonds en personne.

Décembre est généralement le mois où les agences collectent le plus de fonds, car les déductions de Noël et de fin d’exercice génèrent un flux de dons. La saison des fêtes dont dépendent les organismes petits et grands se déroule à un moment où la pandémie refait surface, infectant plus de 16 millions de personnes et tuant près de 300 000 rien qu’aux États-Unis.

L’Armée du Salut, déjà financée à 18% cette année, prévoit que sa campagne Red Kettle rapportera la moitié de ce qu’elle a fait en 2019. Cela représente une baisse de 60 millions de dollars par rapport au produit phare. collecte de fonds qui a été affectée par la pandémie de diverses manières.

Des milliers d’emplacements de bouilloire ont été éliminés parce que les entreprises qui les hébergeaient autrefois ont dû fermer et que le trafic piétonnier a ralenti car de nombreuses personnes choisissent de rester à la maison. Leur bassin de bénévoles qui sonnent les cloches est plus petit, car de nombreux assistants plus âgés – certains vêtus de vêtements du père Noël – ne peuvent pas participer car ils courent un risque élevé de COVID-19. Il y a même une pénurie nationale de pièces de monnaie, en partie parce que les achats pendant la pandémie sont de plus en plus numériques.

Les friperies de l’Armée du Salut, une autre source de financement, devraient également amasser 150 millions de dollars de moins cette année.

Le groupe caritatif chrétien prédit que 6,6 millions de personnes – 155% de plus que l’année dernière – chercheront de l’aide entre Thanksgiving et Noël pour de la nourriture, des jouets et une aide à la location après l’expiration des moratoires sur les expulsions.

“Le nombre de personnes que nous aidons sort de l’ordinaire et nous sommes préoccupés par les niveaux d’engagement que nous avons jusqu’à présent”, a déclaré Kenneth Hodder, commandant national américain de l’Armée du Salut.