COVID-19 :

Pour la première fois, les agences à but non lucratif de Floride et les organisations religieuses, qui, selon la loi, n’ont pas à payer d’impôts fédéraux, ont reçu des centaines de millions de dollars de fonds publics dans le cadre du programme de protection des salaires (PPP) de la Administration des petites entreprises (SBA).

«Le Congrès et la SBA ont décidé d’assouplir les critères afin que les entreprises ou les organisations à but non lucratif puissent demander les prêts dont nous disposons pour aider les entrepreneurs en cette période de pandémie», a déclaré Victoria Guerrero, directrice de Quartier SBA dans le sud de la Floride.

Sur les 32 milliards de dollars de prêts PPP consentis dans notre État, près de 200 organisations confessionnelles du sud de la Floride ont reçu plus de 150 dollars de prêts fédéraux remboursables. 27 autres étaient pour plus d’un million de dollars. Parmi les bénéficiaires: églises, temples, synagogues, paroisses et écoles religieuses entre autres.

La Chambre de commerce de Miami-Dade affirme que ces prêts ont empêché la fermeture de nombreuses petites organisations, y compris des organisations religieuses.

«Les églises emploient des gens. Ces personnes doivent apporter du pain chez elles et les églises aident les gens. Les églises ont organisé des événements pour distribuer de la nourriture», explique Gloria Fonseca, propriétaire de la société Fonsis et membre de la Chambre de commerce. de Miami-Dade.

Précisément, les prêts visaient à empêcher les entreprises de devoir licencier des employés pendant la pandémie et si les organisations les utilisaient correctement, elles n’auront pas à rendre l’argent.

«La loi dit que le critère est qu’ils doivent utiliser au moins 60 pour cent des fonds pour payer les salaires des employés, pour fidéliser les employés avec leur travail», explique Guerrero. Le reste peut être utilisé pour payer les dépenses d’organisation telles que le loyer, les hypothèques ou les factures d’électricité.

Parmi ceux qui ont reçu de petits prêts, il y avait la synagogue Beth Or à Miami.

«Nous l’utilisons pour rester ouverts et rémunérer nos deux employés à temps partiel», a déclaré Ilien Hechtman, membre du conseil d’administration de Beth Or.

King Jesus International Ministry est l’église du sud de la Floride qui a reçu le plus d’argent.

Cette méga-église a reçu 2 027 537 $ en prêts PPP, qui, selon elle, ont permis de conserver 287 emplois.

Des dizaines de millions de dollars ont également été approuvés pour les églises de l’archidiocèse de Miami, les écoles paroissiales et les organismes de bienfaisance qui ont déclaré avoir sauvé plus de 2000 emplois.

«Les fonds PPP ont été demandés par les paroisses et les écoles (…) pour: les salaires, la couverture d’assurance maladie, les indemnités de maladie, les indemnités de vacances de leurs employés, y compris les enseignants, les agents d’entretien, et pour payer les services publics et les frais de location », a déclaré l’archidiocèse dans un communiqué.

Le ministère international du roi Jésus n’a pas voulu parler des prêts.

Voici la liste des organisations confessionnelles et sans but lucratif du sud de la Floride qui ont reçu plus de 150 000 $ en prêts fédéraux dans le cadre du programme PPP.