COVID-19 :

L’Académie des arts et des sciences du cinéma Hollywood a annoncé ce mercredi que la prochaine cérémonie des Oscars Il se tiendra en personne et diffusé en direct. Ainsi, l’Académie a refusé d’organiser un gala virtuel comme cela a été fait avec les Emmy Awards, qui ont organisé une curieuse cérémonie de remise de prix assez bien organisée avec les nominés chez eux. Malgré l’annonce, les organisateurs du gala populaire ils n’ont pas spécifié la capacité avec laquelle il se tiendra ou les protocoles de santé qui seront suivis pour la 93e édition des Oscars, qui se tiendra à Los Angeles le 25 avril 2021.

“Les Oscars auront lieu en personne”, a transféré dans des déclarations au magazine Variety un représentant de la Hollywood Academy elle-même et ABC, le réseau qui détient les droits de diffusion des récompenses. Il y a quelques jours à peine, le magazine a rendu compte de la Les organisateurs des Oscars visitent le Dolby Theatre de Los Angeles, lieu traditionnel du festival international du film. Selon Variety, la visite s’est située dans une première approche pour peser les différentes options de réduction de la capacité du lieu. Dans des conditions normales, l’espace il peut accueillir 3 400 personnes.

C’est vrai! Les #Oscars de l’année prochaine auront lieu le 25 avril 2021. Voici ce que vous devez savoir: – La période d’éligibilité aux Oscars sera prolongée jusqu’au 28 février 2021

– Les nominations seront annoncées le 15 mars 2021

– @AcademyMuseum ouvrira le 30 avril 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k – The Academy (@TheAcademy) 15 juin 2020

Grandes stars du groupe à risque

En juin de cette année, après avoir relâché un peu la pression sanitaire après la première vague de cas de coronavirus, l’Académie a annoncé qu’elle retardait la cérémonie de deux mois. Initialement prévu pour le 28 février, le gala a été reporté au 25 avril. Avec ce déménagement, l’Académie espérait donner une pause dans les théâtres pour qu’ils puissent rouvrir et offrir ainsi la possibilité aux producteurs d’exposer leur travail dans les cinémas. Compte tenu de l’évolution de la pandémie, qui n’a pas fini de donner une pause à l’industrie cinématographique, de nombreux cinémas sont restés fermés. Désormais, l’organisation des Oscars concentre ses efforts sur le gala se déroule de la manière la plus similaire possible au format traditionnel: avec un événement en direct et avec le plus grand nombre de stars réunies dans le théâtre.

Ils n’ont pas encore décidé quelles sont les mesures de sécurité que l’organisation adoptera pour garantir qu’il n’y aura pas d’infections Covid pendant la célébration. Quelque chose d’extrêmement important dans cette édition, que de nombreux nominés des groupes à risque sont attendus du coronavirus. Parmi les favoris pour leur travail en 2020 figurent des acteurs avec une vaste expérience tels que Anthony Hopkins, 82 ans; Ellen Burstyn, 88 ans; Sophia Loren, 86 ans; Meryl Streep, 71 ans; David Strathairn, 72 ans; ou Yuh-jung youn, 73 ans. Tous feraient partie du groupe de personnes les plus sensibles aux effets de Covid.

Il faut rappeler que l’Académie, compte tenu des circonstances exceptionnelles de ce 2020, a allongé la période d’éligibilité des films: alors qu’elle se termine traditionnellement le dernier jour de l’année, le 31 décembre, tous les films sortis auront la possibilité de participer à cette édition. jusqu’au 28 février 2021. De plus, l’Académie autorisera la diffusion de bandes sur des plateformes de vidéo à la demande se qualifier pour des prix sans avoir besoin de sortir en salles. Les nominations des films et des artistes qui concourront dans les différentes catégories de ces prix seront connues le 15 mars.

Autres galas de remise de prix

Avant les Oscars, d’autres prix internationaux du cinéma comme le Ballons d’Or, dont la célébration est prévue pour le prochain 28 février lors d’un gala tenu au Beverly Hilton de Beverly Hills et présenté à nouveau par Tina Fey et Amy Poehler, les SAG Awards, Actors Guild Awards qui sont programmés pour la 7 mars ou les BAFTA, les prix du cinéma britannique qui ont leur gala pour le 11 avrL’année prochaine.

En Espagne, la 35e édition du Les Goya Awards auront lieu le 6 mars au Teatro del Soho CaixaBank à Malaga dans un gala qui sera organisé par Antonio Banderas et María Casado et dans lequel des connexions et des interventions seront faites à partir de différentes villes espagnoles. “Nous allons rendre certains Goya conscients de l’époque que nous vivons”, a récemment déclaré Banderas lors de la présentation de son programme Amazon, ‘Scene in Black & White’, dans lequel il reconnaissait que sera un «prix compliqué et très particulier car il y a eu très peu de films en salles ».