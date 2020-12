COVID-19 :

. – Avec des kilomètres de barbelés et de clôtures électriques le long de sa frontière et l’hostilité ouverte du gouvernement envers les migrants, les frontières hongroises ne sont pas toujours l’endroit le plus convivial pour les étrangers.

Tel est le scénario en temps normal. En pleine pandémie, la Hongrie a fermé ses portes à presque tout le monde, y compris ses voisins européens.

Sauf s’ils avaient covid-19.

Ce n’est pas le lieu où l’on s’attendrait à trouver une exception aussi nouvelle à des règles d’entrée autrement difficiles.

La politique, qui est entrée en vigueur début septembre, ouvre la porte aux visiteurs qui peuvent fournir la preuve qu’ils se sont rétablis du COVID-19, preuve d’un test positif et négatif au cours des six derniers mois.

L’Islande a des plans pour une politique similaire à partir de la semaine prochaine, accordant déjà aux citoyens qui ont déjà été infectés l’autorisation d’ignorer le mandat du masque au niveau national.

Les experts appellent ces types de politiques une sorte de «passeport d’immunité». Mais vaincre le virus vous donne-t-il vraiment une immunité? Jusqu’à présent, les preuves suggèrent que pour la plupart des gens, oui.

“Certes, il est théoriquement possible que certaines personnes, même celles qui ont des anticorps, ne soient pas protégées”, a déclaré le Dr Ania Wajnberg à CNN devant son laboratoire de l’école de médecine Icahn de l’hôpital Mount Sinai de New York.

“Mais je pense que la plupart des gens dont le test est positif aux anticorps seront protégés pendant un certain temps.”

Réouverture de l’entreprise

Wajnberg mène une étude massive sur plus de 30000 personnes ayant eu des cas légers à modérés de Covid-19. Leur dernière recherche, publiée en octobre, a révélé que plus de 90% des personnes ont suffisamment d’anticorps pour tuer le virus pendant plusieurs mois après l’infection, peut-être plus longtemps.

Ainsi, le risque qu’une personne entrant en Hongrie dans le cadre de cette politique puisse être réinfectée ou infecter d’autres personnes est faible, dit-il. Bien que la science n’ait pas entièrement décidé de la durée de l’immunité, il n’y a eu qu’une poignée de cas documentés de réinfection.

«Cela peut être un moyen raisonnable de commencer à rouvrir la société et de permettre les voyages et les affaires», dit-il.

L’épidémiologiste en chef de l’Islande Thorolfur Gudnason est parvenu à la même conclusion sur la base de données du pays lui-même et d’études menées à l’étranger.

Je pense que c’est assez sûr. Je veux dire, tout ce que nous faisons comporte des incertitudes. Rien n’est à 100% », a-t-il déclaré à CNN.

Les tests et la dispense de mise en quarantaine à la frontière commencent le 10 décembre. Le North Atlantic Tourist Magnet acceptera la preuve documentée d’un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) positif datant d’au moins 14 jours, ou d’un test ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) qui mesure les niveaux d’anticorps, à condition qu’il soit délivré par un laboratoire européen agréé.

Thorolfur dit que les Islandais qui ont vaincu le virus sont également exemptés du mandat de masque national avec une lettre de leur médecin, bien qu’il affirme que la plupart des gens les portent de toute façon en raison de la stigmatisation sociale. Vous n’avez jamais entendu parler d’une personne infectée intentionnellement, en particulier avec un vaccin à venir.

“C’est possible. Mais d’un autre côté, je pense que c’est aussi injuste pour les personnes qui ont eu l’infection. Pourquoi ne devraient-ils pas être autorisés à voyager librement? ” il a dit. «Je pense que c’est une question de justice, au fond. Si vous avez la condition médicale que vous ne propagez pas ou n’avez pas le virus, vous ne présentez pas de risque pour l’environnement, alors vous devriez être reconnu pour cela.

Risque de cap Covid

L’Islande est également en pourparlers avec les autres pays nordiques – Suède, Danemark, Finlande et Norvège – afin que les personnes bénéficiant de cette exemption puissent voyager librement sans restrictions. Bien que Thorolfur dise que les pourparlers ne sont pas allés très loin, et il ne s’attend pas à ce qu’un autre pays suive l’exemple de l’Islande.

Thorolfur n’était pas au courant de la politique hongroise.

Le pays d’Europe centrale n’a pratiquement rien à dire sur le succès ou l’échec de son exemption unique, sur la science sur laquelle il se fonde et sur la façon dont il a pesé le pour et le contre.

Le gouvernement hongrois a rejeté les demandes d’entretien et n’a envoyé qu’une déclaration décrivant la politique elle-même. De nombreux experts que CNN a contactés ne savaient pas qu’elle était rigoureuse. Il n’a pas été largement débattu, même en Hongrie.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déconseillé les passeports d’immunité en avril. “Il n’y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont rétablies du covid-19 et qui ont des anticorps soient protégées d’une deuxième infection”, lit-on dans leur rapport scientifique.

Jeudi, l’OMS a confirmé qu’elle n’avait pas changé sa position, mais la conseillère régionale Dr Siddhartha Sankar Datta a déclaré qu’elle cherchait à aider les pays à mettre en œuvre des certificats de vaccination électroniques. D’autres experts ont également fait part de leurs préoccupations concernant les passeports d’immunité.

“Je pense que le pire des cas est que vous voyez une augmentation des cas parce que les gens sont incités à essayer d’obtenir le COVID pour démontrer l’immunité”, a déclaré Carmel Shachar, un expert en bioéthique et en droit de la santé à l’Université de Harvard, à CNN.

«Puis, tout à coup, vous voyiez des gens qui ne portent pas de masques, qui ne respectent pas la distance sociale, parce qu’ils veulent devenir covid. Surtout si de plus en plus de pays adoptent un système similaire.

Les experts de plusieurs revues médicales de premier plan ont également averti que les passeports d’immunité pourraient inciter des personnes par ailleurs en bonne santé à rechercher délibérément une infection.

On ne sait pas si quelqu’un a été délibérément infecté pour entrer en Hongrie, mais l’éthicienne de l’Université d’Oxford Rebecca Brown a du mal à le croire.

Ce serait quelque chose d’assez extrême. Et je pense que, selon toute vraisemblance, la grande majorité des gens ne le ferait pas », dit-il, expliquant que le COVID-19 peut avoir des effets à long terme même chez certaines personnes jeunes et en bonne santé.

‘Une mauvaise idée’

Shachar soutient également que les “passeports d’immunité” pourraient récompenser les personnes imprudentes qui sont infectées après avoir ignoré les règles covid ou érodé la vie privée médicale.

“Plus il faudra publier d’informations, plus il sera normal d’empiéter sur la vie privée des gens”, dit-il.

La bioéthique de Harvard Natalie Kofler est catégorique dans son opposition aux passeports d’immunité. «C’est une mauvaise idée», dit-il.

Kofler dit qu’ils pourraient exacerber les inégalités existantes.

«Si tu as eu [el virus] avant, ce n’est pas comme un vaccin d’un point de vue éthique. C’est parce qu’il devait être en assez bonne santé, assez privilégié pour recevoir les soins médicaux dont il aurait pu avoir besoin et assez riche pour passer les tests dont il aurait pu avoir besoin pour survivre au virus », explique-t-il.

Brown d’Oxford a écrit un article examinant les avantages et les inconvénients des passeports d’immunité, arguant finalement que les avantages potentiels l’emportent sur les inconvénients.

«De nombreuses personnes qui s’inquiètent des passeports d’immunité n’ont pas fait beaucoup de suggestions sur la façon dont nous pourrions résoudre les difficultés et elles ne semblent pas insurmontables. Il semble y avoir des moyens de résoudre les types de problèmes qui pourraient survenir », dit-il.

«Bénéfice positif»

Les passeports d’immunité peuvent être de retour à la mode une fois qu’il y a un vaccin. L’Association du transport aérien international, qui représente des centaines de compagnies aériennes, fait pression sur un «laissez-passer de voyage» numérique et sécurisé pour que les passagers montrent la preuve qu’ils ont été vaccinés, une fois qu’un vaccin est disponible.

Le directeur général de la compagnie aérienne australienne Qantas, Alan Joyce, a déjà suggéré qu’à l’avenir les passagers devront montrer qu’ils ont été vaccinés pour embarquer.

Brown soutient que ceux qui se sont rétablis du virus devraient recevoir le même traitement que ceux qui ont été vaccinés. Même le sceptique Shachar est prudemment ouvert à l’idée.

En fait, il y a un avantage à les traiter de la même manière. Nous ne voulons pas gaspiller les doses de vaccins, il faudra un certain temps avant d’avoir suffisamment de vaccins pour absolument tous les humains de la planète », dit-il.

Lorsqu’on lui a demandé si ceux qui se sont remis du virus devraient se mettre à la fin de la ligne de vaccination, Wajnberg dit que c’est une bonne idée en théorie. Dans la pratique, cela indique que les mêmes tests ELISA précis et de haute qualité que vous utilisez dans votre laboratoire devraient être mis en œuvre à grande échelle.

“Cela pourrait avoir du sens … de ne pas vacciner les gens avec des niveaux d’anticorps très élevés, mais je pense que ce sera un grand défi opérationnel.”

Neil Bennett, Christian Streib, Oscar Featherstone Bálint Bárdi, David Allbritton et Adrian Divirgilio ont contribué à ce rapport.