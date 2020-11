COVID-19 :

Peu à peu ou marches forcées, selon la façon dont vous le regardez, nous découvrons plus de choses sur ce virus qui touche tout le monde. L’une des conclusions qu’une étude actuelle jette et qui a déjà été établie depuis des mois est que les patients atteints de Covid-19 ont un risque élevé d’occlusions artérielles et veineux thrombotique.

Selon la clinique hospitalière, les thromboses, en particulier veineuses, sont l’une des complications graves pouvant survenir chez les patients atteints de Covid-19. le les complications peuvent devenir graves et nécessiter un traitement spécifique ou, dans certains cas, une intervention chirurgicale.

Aujourd’hui, des scientifiques de l’Université du Michigan et publiés dans la revue Science le 18 novembre concluent que les patients qui ont transmis ce virus présentent un risque élevé d’occlusions artérielles et veineuses thrombotiques. Et il décompose celui de la patients hospitalisés atteints de coronavirus et sévère avait une combinaison de niveaux élevés d’anticorps dangereux et de neutrophiles super activés, qui sont des globules blancs destructeurs et explosifs.

Pourquoi ce problème se produit-il?

Selon cette nouvelle recherche, cela se produit par un anticorps auto-immun qui circule dans le sang, attaque les cellules et déclenche des caillots dans les artères, les veines et les vaisseaux microscopiques.

Ces anticorps sont administrés aux patients atteints d’une maladie auto-immune du syndrome des antiphospholipides. Alors que les scientifiques établissent que les patients de Covid-19 ont un cycle incessant et auto-amplifiant d’inflammation et de coagulation dans le corps.

Et que les auto-anticorps pourraient être les coupables de ce cycle de coagulation et d’inflammation qui pose tous ces problèmes aux patients. le étude indique également que 50% des patients hospitalisés avec Covid-19 ont été testés positifs dans au moins un des auto-anticorps, quelque chose d’exceptionnel et que les propriétaires de cette étude n’étaient pas attendus, ce qui vise à fournir plus de données sur de telles conclusions avec ce nouveau virus.

Ce qu’ils veulent faire à partir de cette recherche, c’est découvrir ce qui pousse le corps à fabriquer ces anticorps et identifier les déclencheurs.

Conclusions préliminaires

Avant cette dernière étude, la clinique hospitalière avait déjà établi que l’incidence de la thrombose chez les patients qui ont eu Covid-19 n’est pas spécifiquement connue, bien qu’il existe des études qui considèrent qu’il peut affecter jusqu’à 50% des patients infectés, en particulier dans ces gravement malade ou avec une présentation plus sévère de la maladie.

Comme facteurs de risque d’apparition de caillots, un mode de vie sédentaire, un âge supérieur à 70 ans, un surpoids, des antécédents de maladie oncologique ou de thrombophilie (prédisposition génétique à des problèmes thrombotiques) ont été signalés.

Complications dérivées de ces thromboses

De la Clinique, ils soulignent qu’ils sont diversifiés, bien que beaucoup puissent être graves, ce qui augmenterait le risque de mortalité associé à cette maladie.

La forme la plus courante de présentation de ces problèmes est la thrombose veineuse profonde ou la thromboembolie pulmonaire. En premier un caillot apparaît dans les grosses veines des extrémités, et dans le second, le caillot est dans les veines pulmonaires. Le premier est plus grave, car il empêche le passage du sang vers les poumons pour sa bonne oxygénation. Ce qui est clair, c’est qu’il existe un risque élevé d’occlusions artérielles et veineuses thrombotiques.

Traitement et prévention

Lorsque ces complications apparaissent, de la Clinique, elles annoncent que comme ils sont généralement des patients hospitalisés ou des patients critiques, il vaut mieux ne pas commencer un traitement médicamenteux préventif chez la plupart des patients atteints de Covid-19, car ils présentent des symptômes peu ou légers, que leur permet de passer la maladie à la maison.

Maladie thromboembolique veineuse en Espagne

Au-delà de Covid-19, cette maladie est préoccupante. HM Montepríncipe sur son site Web révèle que la thrombose veineuse profonde ou TVP est un caillot sanguin qui se forme dans une veine profondément dans le corps. Cela se produit généralement sur les jambes ou les cuisses.

Ils précisent qu’il s’agit d’une menace pour la vie du patient dans sa phase aiguë et si le thrombus n’est pas retiré tôt et il est permis d’évoluer, dans sa phase chronique il implique des séquelles à long terme telles que varices, ulcères, claudication veineuse, etc., qui ont un impact négatif sur la qualité de vie des patients.

Les principales manifestations de la maladie thromboembolique sont la thrombose veineuse profonde et l’embolie pulmonaire, entre autres. La TVP survient lorsqu’un thrombus ou un caillot se forme à l’intérieur d’une veine profonde, obstruant la circulation normale du sang dans ces veines.

Quels symptômes surviennent?

L’hôpital de la Vall d’Hebron nomme certains de ses symptômes comme une thrombose veineuse aiguë (gonflement ou inflammation de la jambe touchée, douleur ou sensibilité de la jambe, commençant souvent au mollet, augmentation de la température de la jambe et changements) dans la couleur de la peau (rouge ou bleuâtre et brillante), tandis que dans la thromboembolie pulmonaire (apparition soudaine d’essoufflement ou d’étouffement (dyspnée, accélération du rythme respiratoire, accélération du rythme cardiaque, douleur aiguë poitrine, toux sèche avec sang et syncope).

En conclusion, le risque élevé d’occlusions artérielles et veineux thrombotique.