Une enquête espagnole a identifié quatre groupes phénotypiques de patients COVID-19 les patients hospitalisés et les symptômes de bon et de mauvais pronostic en fonction de leurs caractéristiques cliniques et de leurs symptômes, afin qu’ils puissent permettre aux médecins qui soignent ces patients, détecter uniquement avec des symptômes présents au début, ce sous-groupe de patients avec un pronostic plus mauvais par rapport à ceux avec un meilleur pronostic, afin der établir les mesures de traitement les plus appropriées dans chaque cas.

L’article, publié dans le ‘Journal of Clinical Medicine’, par des internistes du Société espagnole de médecine interne (SEMI) -Signé par 24 internistes-, analyse une grande série nationale de 12066 patients hospitalisés pour une infection confirmée par le SRAS-CoV-2 en Espagne, identifie.

Le but de cette étude était d’identifier les différents phénotypes cliniques dans la pneumonie associée au COVID-19 par l’analyse de cluster et évaluer l’impact pronostique entre les segments identifiés chez ces patients.

Le point culminant de la recherche est que les patients qui ne présentent que la triade classique de la fièvre, de la toux et de la dyspnée, ainsi que ceux qui ont également des vomissements et de la diarrhée, sont ceux avec le pire pronostic a priori; En revanche, ceux qui présentent des symptômes tels qu’un rhume ou une nette perte d’odorat et de goût ont le meilleur pronostic.

«Les quatre groupes phénotypiques identifiés peuvent permettre aux médecins qui soignent ces patients de détecter uniquement avec les symptômes présents au début, ce sous-groupe de patients avec un pronostic plus mauvais par rapport à ceux avec un meilleur pronostic, afin d’établir les mesures de traitement les plus appropriées dans chaque Dans ce cas, dans une médecine de plus grande précision », explique le Dr Manuel Rubio-Rivas, interniste membre du SEMI et premier auteur de l’article scientifique.

Les quatre groupes selon leurs symptômes

le premier groupe (C1), avec 8 737 patients, 72,4% de ceux qui ont participé à l’étude, était le plus grand et le plus nombreux et comprenait des patients avec la triade précédemment décrite de fièvre, toux et fièvre. Les sujets regroupés dans ce groupe C1 avaient tendance à être des hommes plus âgés avec une prévalence plus élevée de comorbidités. Il a été le groupe avec les admissions et la mortalité les plus élevées aux USI.

Le délai entre l’apparition des symptômes et l’admission était également plus court dans ce sous-groupe de patients, par rapport aux autres groupes identifiés. Un patient sur 10 de ce groupe a dû être admis à l’USI et un quart d’entre eux est décédé, ce qui représente le taux de mortalité le plus élevé parmi les quatre groupes.

le deuxième groupe (C2), avec 9,9% des patients, un total de 1 196, présentaient également une agueusie -difficulté à détecter le goût- et une anosmie-perte de l’odorat-, souvent accompagnée de fièvre, toux et / ou dyspnée. Ce groupe C2 a montré le pourcentage inférieur d’admission aux soins intensifs et taux de mortalité.

Respect à troisième groupe (C3), avec 880 patients, 7,3%, souffraient également d’arthromyalgie – douleurs articulaires et / ou musculaires -, de maux de tête et de maux de gorge, souvent accompagnés de fièvre, de toux et / ou de dyspnée. Jusqu’à 10,8% des patients C3 ont nécessité des soins intensifs.

le quatrième (C4), avec 1 253 patients, 10,4% du total, se manifestaient également par des diarrhées, des vomissements et des douleurs abdominales, souvent accompagnées également de fièvre, de toux et / ou de dyspnée. Parmi ceux-ci, 8,5% ont dû être admis à l’USI et 18,6% sont décédés. Est Le taux de mortalité du groupe C4 est le deuxième plus élevé des quatre groupes identifiés.

Comparé les uns aux autres, le premier groupe (C1) présentait la mortalité hospitalière la plus élevée -24,1% contre 4,3% (le deuxième, C2) à 14,7% (le troisième, C3) et 18,6% (le quatrième, le C4) -.

L’indice de Charlson moyen parmi les patients était de 1,2. Les symptômes les plus courants étaient fièvre 10346 (85,7%), toux (9142, 75,8%), dyspnée (7205, 59,7%), arthromyalgie (3794, 31,4%), la diarrhée (2943, 24,4%), mal de tête (1402, 11,6%), mal de gorge (1191, 9,9%), ageusie (992, 8,2%), vomissement (891, 7,4%), anosmie (879, 7,3%) et douleur abdominale (738, 6,1%).

Sur un total de 12066 patients inclus dans l’étude, la majorité était de sexe masculin (58,5%) et de race blanche (89,5%), avec un âge moyen au diagnostic de 67 ans. Les principales comorbidités avant l’admission étaient l’hypertension (50%), l’hyperlipidémie (39,4%) et le diabète sucré (19,2%).

Le nombre moyen de jours entre le début des symptômes du COVID-19 et l’hospitalisation était de 6,7. La triade fièvre, toux et dyspnée était présente presque uniformément dans les quatre groupes cliniques identifiés parmi les patients étudiés.

Cette enquête fait partie des plus de 70 en cours liés au registre SEMI-COVID-19, qui contient des données sur plus de 17000 patients atteints d’une infection confirmée par le SRAS-CoV-2 et qui ont été pris en charge par des internistes – médecins spécialistes en première ligne qui ont soigné 80% des patients non critiques hospitalisés en Espagne pendant la pandémie. Dans ce registre