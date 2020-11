COVID-19 :

. – Plus de 80% des patients hospitalisés pour COVID-19 avaient une carence en vitamine D, selon une petite étude d’un hôpital en Espagne, mais les chercheurs n’ont trouvé aucune relation entre les concentrations de vitamine D et la gravité du COVID-19.

Comme il s’agissait d’une étude observationnelle, il ne peut être prouvé que de faibles niveaux de vitamine D provoquent un COVID-19 sévère chez les patients, ni que l’administration de vitamine D à des personnes en bonne santé l’empêcherait.

Des chercheurs de l’hôpital universitaire Marqués de Valdecilla de Santander ont analysé les informations de près de 200 patients atteints de covid-19 hospitalisés en mars et les ont comparées avec le même nombre de personnes, comparées par âge et sexe, sans covid-19.

Ils ont constaté que 82% des patients atteints de COVID-19 étaient déficients en vitamine D, contre seulement 47% des témoins, ont-ils rapporté dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

La vitamine D est nécessaire au fonctionnement normal des cellules et à la santé des os. Des études ont montré que la carence en vitamine D affecte le système immunitaire.

Il n’est pas possible avec aucune étude observationnelle de démêler les causes et les effets, et dans cette étude encore plus parce que de nombreux facteurs qui rendent les gens sujets à une carence en vitamine D, tels que l’âge avancé et des problèmes de santé tels que l’hypertension artérielle artériel: ce sont les mêmes qui exposent les personnes à un risque de covid-19 sévère.

Cela rend difficile la détermination du rôle de la vitamine D dans la prévention et le traitement de la covid-19.

Mais le chercheur principal de l’étude a déclaré qu’un supplément pourrait valoir la peine d’être essayé. «Le traitement par la vitamine D devrait être recommandé chez les patients atteints de covid-19 avec de faibles niveaux de vitamine D circulant dans le sang, car cette approche pourrait avoir des effets bénéfiques sur les systèmes musculo-squelettique et immunitaire», a déclaré José Hernández, du Université de Cantabrie.

«Une approche consiste à identifier et à traiter la carence en vitamine D, en particulier chez les personnes à haut risque, telles que les personnes âgées, les patients souffrant de comorbidités et les résidents des maisons de retraite, qui sont la principale population cible du COVID-19.

Les National Institutes of Health indiquent sur leur site Web que le rôle des suppléments de vitamine D dans la prévention ou le traitement de la covid-19 est inconnu, de sorte qu’ils ne peuvent «recommander ni pour ni contre l’utilisation de la vitamine D. pour la prévention ou le traitement du covid-19 ».