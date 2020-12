COVID-19 :

L’amélioration de la situation épidémiologique en Andalousie il semble qu’il soit plus stable chaque jour. Après quelques semaines de données défavorables, grâce aux efforts de tous, la courbe ascendante se plie. Après quelques jours de bonnes nouvelles et un taux de positifs qui a cessé d’augmenter, les Andalous peuvent commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Pendant ces jours et avec le périmètre de fermeture communautaire et municipal, les chiffres devraient être encore meilleurs que celui de ce samedi 5 décembre.

Les patients hospitalisés diminuent pour le quatrième jour consécutif et moins de positifs sont détectés en Andalousie

Ce samedi 5 décembre, 1286 autres positifs détectés par PCR ont été ajoutés aux chiffres des coronavirus en Andalousie. Ce chiffre représente une légère diminution par rapport à la veille, ils sont au total 26 de moins que la veille et 578 de moins que samedi de la semaine dernière. La diminution des positifs détectés au cours des derniers jours commence à se faire remarquer, une bonne nouvelle qui indique que le virus a commencé à perdre de la force dans cette communauté autonome.

Les chiffres ne sont pas les mêmes dans toutes les provinces, l’Andalousie lutte de manière inégale contre le coronavirus. Au cours des dernières 24 heures Cadix revient à la tête ce jour du nombre quotidien d’infections avec 278, suivi de Malaga avec 202, Jaén avec 161, Séville avec 156, Almería avec 141, Córdoba avec 131, Grenade avec 130 et Huelva avec 87. Grenade est déjà en bas de ce classement, il y a quelques semaines à peine, elle était au face à des données particulièrement négatives. En tant que province où les restrictions ont commencé le plus tôt, la bonne nouvelle concernant les positifs détectés par PCR est évidente. Huelva pour sa part, avec 87 points positifs dans toute la province, est l’une des zones les plus sûres du pays.

L’Andalousie compte 30 décès dus au coronavirus en une seule journée

Une donnée qui sera toujours négative, malgré la diminution des cas, est celle des décès. 30 personnes ont perdu la bataille contre le coronavirus, ils sont 10 de moins que la veille et 44 de moins qu’il y a sept jours. Le déclin est considérable, mais ce virus ne sera pas maîtrisé tant qu’il n’y aura pas de décès à pleurer.

Par provinces, Séville mène à nouveau le bilan quotidien des morts par Covid-19 avec onze, tandis que le reste des provinces ont moins de dix décès: Grenade en dénombre six, Cadix cinq, Malaga quatre et Almería et Jaén deux chacun. Huelva et Córdoba n’ajoutent pas de décès ce jour-là. La route de Huelva reste la plus stable, pour la deuxième journée consécutive elle n’a enregistré aucun décès. Córdoba s’ajoute à cette province, qui n’ajoute pas non plus de défunt. Le cas de ce territoire est remarquable, il y a quelques jours il luttait contre les foyers détectés dans les résidences, avec des positifs isolés et un contrôle exhaustif de ces centres, la mortalité a considérablement baissé.

Pour la quatrième journée consécutive, les hôpitaux andalous ont moins de patients hospitalisés

La pression sanitaire reflète le pire visage du coronavirus. L’impact direct sur ces personnes les plus vulnérables, lorsque le virus arrive avec une telle force qu’il les oblige à être admis, peut saturer le système de santé de toute l’Andalousie. Heureusement, la Junta de Andalucía a su faire face à cette deuxième vague avec ses propres moyens. Le revenu de la première vague a été dépassé, mais dans cette deuxième vague, les plantes avec des patients atteints de coronavirus commencent à se vider à nouveau.

Les patients hospitalisés ont été réduits pour le quatrième jour consécutif avec 114 de moins en 24 heures pour un total de 1 707. Un chiffre qui est loin des près de 3 000 du pic de cette pandémie. Bonne nouvelle pour tout cela marque le retour à la normale sans que les hôpitaux ne soient saturés de patients atteints de ce virus.

Parmi ces hospitalisés, 365 sont en unité de soins intensifs (USI), 16 de moins que la veille. Ces données sont les plus prometteuses de toutes, cela signifie que chaque jour plus de personnes récupèrent leur santé et s’éloignent de la triste fin que personne ne veut. Le travail des médecins et de tous les Andalous qui se battent de toutes leurs forces pour vaincre le virus est remarquable. Petit à petit, il revient à la normale des jours précédents.

Les trois principaux indicateurs qui marquent l’amélioration de la les données enregistrées en Andalousie nourrissent l’espoir quelques semaines avant Noël. Il y a moins d’infections, d’hospitalisations et de décès dus au coronavirus aujourd’hui, 5 décembre. La tendance à la baisse est plus qu’évidente, même s’il ne faut pas baisser la garde face à une pandémie qui frappe très fortement les plus vulnérables dans cette deuxième vague. La Junta de Andalucía poursuivra ses efforts et n’hésitera pas à appliquer les restrictions nécessaires pour maintenir ce bon cap sur tout le territoire.