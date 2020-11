COVID-19 :

Les patients mexicains qui souffrent VIH ils vivent accrochés à un fil par le manque de médicaments antirétroviraux, la suspension des consultations et la peur d’être infecté par COVID-19[feminine.

Si les personnes vivant avec le VIH ont déjà une certaine peur et un certain stress à l’idée d’aller dans les unités hospitalières, avec le coronavirus, cela a été exponentiel “, a déclaré le médecin à Efe. Ruben Silvan, Spécialiste en santé sexuelle et reproductive à l’Institut national de la santé publique du Mexique.

L’expert a expliqué que, malgré les restrictions dues à l’urgence sanitaire, les patients rencontrent de nombreuses difficultés pour obtenir le antirétroviraux ils ont besoin de vivre.

Les antirétroviraux sont des médicaments qui aident à ralentir la progression du VIH dans le corps, contribuant à maintenir le système immunitaire fort.

Mais ils réduisent également les risques de contracter une infection et de transmettre le VIH, ils doivent donc être pris quotidiennement et ne pas le faire signifie risquer de voir le virus se répliquer à nouveau.

Depuis que le premier cas de COVID-19 a été détecté au Mexique, des centaines de personnes ont vécu avec l’angoisse de prendre ce risque contre leur volonté.

Aldair Jimenez, activiste de l’organisation Inspirer le changement et un patient séropositif, a déclaré que dans le pays, de nombreuses personnes n’ont pas reçu leur traitement en temps opportun.

De plus, a-t-il dit, la plupart des visites de suivi ont été suspendues: “depuis le début de la pandémie, certaines n’ont pas fait d’études de charge virale, bien qu’il s’agisse d’études très importantes pour le traitement”.

Il a ajouté qu’il y a des patients qui ont très peur et il y a même ceux qui n’ont pas quitté leur domicile depuis mars, même pas pour aller chercher les médicaments.

C’est une épée à double tranchant car s’ils ne la prennent pas, ils perdront leurs défenses et cela facilitera l’entrée d’une autre infection, y compris la coronavirus“, A-t-il précisé.

La pandémie et le traitement intermittent ont conduit de nombreux patients à revivre l’angoisse qu’ils ont éprouvée lors de leur diagnostic.

«Cette pandémie nous a ramenés à ce moment où nous craignions la mort. De nombreux patients craignent de ne pas savoir comment leur corps va réagir », a avoué Alma, une patiente séropositive.

Plus de diagnostic en cas de pandémie

Selon les données de Centre national de prévention du VIH et du sida (Censuré), jusqu’au 30 octobre de cette année au Mexique, il y avait un peu plus de 312 000 personnes diagnostiquées.

Mais au milieu de l’urgence sanitaire due au COVID-19, le nombre de personnes séropositives, du moins à Mexico, a augmenté de 35%, selon le Clinique spécialisée Condesa.

Selon leurs données, entre janvier et août 2020, 1382 personnes ont été diagnostiquées à Mexico.

Andrea Gonzalez, directeur général de la clinique, a déclaré que pour éviter de mettre les patients en danger, ils ont dû avancer leurs médicaments de quatre mois, mais tous les patients n’ont pas eu la même chance.

Rocío González était au chômage en mars dernier. Il vit avec le VIH depuis 20 ans, il doit donc maintenir son traitement antirétroviral, mais sans sécurité sociale, il n’avait aucun moyen de les obtenir.

J’étais très nerveux. J’ai regardé les nouvelles de tous les morts du monde. En avril, j’ai trouvé un emploi, j’ai pu m’en assurer, mais j’ai dû attendre encore un mois pour qu’ils me donnent un rendez-vous et me donnent mes médicaments », a-t-il déclaré.

Réseaux de soutien

Chaque jour la chaîne YouTube HIVda chez Positive, du mexicain Erick Cid, reçoit des centaines de messages de personnes, en particulier de jeunes, qui ont besoin de conseils pour faire face à cette maladie.

«Mon objectif est d’aider à transformer et à guider la vie des personnes vivant avec le VIH / SIDA», a expliqué Erick, qui a contracté le VIH à l’âge de 17 ans après un viol, partage son expérience avec ses adeptes car «au début c’était très difficile».

La peur, le rejet et la culpabilité ne lui ont pas permis, dans un premier temps, de partager son expérience, cependant, aujourd’hui, il connaît l’importance de parler de cette question “pour prévenir et pour que plus de personnes puissent être diagnostiquées”.

En fait, son histoire a été racontée dans un documentaire, où il a révélé tout ce qui est arrivé à sa famille et à son partenaire d’alors.

Bien que les réseaux de soutien soient essentiels pour gérer cette maladie, le Dr Rubén Silvan a indiqué que la meilleure façon d’attaquer le VIH est l’éducation.

Nous devons être conscients que le VIH peut nous donner tout, donc la principale prévention est l’éducation sexuelle dès que nous sommes enfants et assumer la responsabilité que nous avons d’exercer notre sexualité », a-t-il conclu.

Avec des informations d’.